Success Story: इंजीनियरिंग की छोड़ी नौकरी, IIT दिल्ली की 2 सहेलियों ने खड़ी की 565 करोड़ की कंपनी; जानें क्या है कारोबार

हर साल आईआईटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद हजारों छात्र बड़ी-बड़ी टेक कंपनियों में नौकरी करते हैं। जहां लाखों और करोड़ों में उनकी सैलरी होती है। लेकिन IIT दिल्ली की दो पूर्व छात्राएं नीतू यादव और कीर्ति जांगड़ा की कहानी अलग है।

हर साल आईआईटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद हजारों छात्र बड़ी-बड़ी टेक कंपनियों में नौकरी करते हैं। जहां लाखों और करोड़ों में उनकी सैलरी होती है। इसके अलावा कुछ आईआईटीयन AI, फिनटेक और सॉफ्टवेयर जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप शुरू करते हैं। लेकिन IIT दिल्ली की दो पूर्व छात्राएं नीतू यादव और कीर्ति जांगड़ा की कहानी अलग है। उन्होंने ऐसी समस्या चुनी, जिसका सामना देश के लाखों डेयरी किसान वर्षों से कर रहे थे। दोनों ने मिलकर ना सिर्फ समस्या का समाधान निकाला, बल्कि उससे करोड़ों का कारोबार भी खड़ा कर दिया। इसके साथ ही वो कई लोगों के लिए मिसाल भी बन गई हैं। दोनों सहेलियों की स्टोरी इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। चलिए इनकी कहानी के बारे में जानते हैं।

नया स्टार्टअप किया शुरू दरअसल, नीतू और कीर्ति जांगड़ा ने नौकरी को छोड़कर एक नया स्टार्टअप शुरू किया। उन्होंने देखा कि आज लगभग हर चीज ऑनलाइन खरीदी और बेची जा सकती है, लेकिन गाय और भैंस की खरीद-बिक्री अब भी ज्यादातर बिचौलियों और पारंपरिक पशु बाजारों पर निर्भर है। इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए उन्होंने Animall Technologies की शुरुआत की। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आज उनकी कंपनी की वैल्यू करीब 565 करोड़ रुपये है।

क्या है स्टार्टअप यह स्टार्टअप एक मोबाइल ऐप के जरिए देशभर के डेयरी किसानों को गाय और भैंस की खरीद-बिक्री के लिए भरोसेमंद डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा है। इससे किसान आसानी से खरीदार और विक्रेता से जुड़ पा रहे हैं और उन्हें बेहतर सौदा करने में भी मदद मिल रही है।

IIT दिल्ली में थीं रूममेट्स नीतू यादव और कीर्ति जांगड़ा ने साल 2016 में IIT दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की पढ़ाई पूरी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पढ़ाई के बाद दोनों ने अन्य IIT ग्रेजुएट्स की तरह कॉरपोरेट सेक्टर में अपने करियर की शुरुआत की। नीतू यादव ने पहले सिटी (Citi) में टेक्नोलॉजी एनालिस्ट के रूप में काम किया। इसके बाद वह स्टोरीटेलिंग प्लेटफॉर्म प्रतिलिपि में प्रोडक्ट मैनेजर बन गईं। वहीं, कीर्ति जांगड़ा ने नोमुरा कंसल्टिंग और बाद में पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया में काम करते हुए कंसल्टिंग सेक्टर में अपना करियर बनाया।

छोड़ी नौकरी दोनों के पास अच्छी नौकरी और बेहतर करियर था, लेकिन उनका सपना अपना स्टार्टअप शुरू करने का था। इसी दौरान भारत के डेयरी किसानों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए उन्हें एहसास हुआ कि गाय और भैंस की खरीद-बिक्री के लिए कोई भरोसेमंद और संगठित डिजिटल प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। यहीं से दोनों के मन में इस समस्या का समाधान निकालने का विचार आया। उन्होंने तय किया कि वे तकनीक की मदद से डेयरी किसानों के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगी, जो पशुओं की खरीद-बिक्री को आसान, सुरक्षित और पारदर्शी बना सके। यही सोच आगे चलकर Animall Technologies की नींव बनी।

वीकेंड प्रोजेक्ट से स्टार्टअप तक का सफर Animall की शुरुआत वर्ष 2019 में एक छोटे से वीकेंड प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी। दोनों संस्थापकों का उद्देश्य एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करना था, जहां डेयरी किसान गाय और भैंस की खरीद-बिक्री सुरक्षित, आसान और सुविधाजनक तरीके से कर सकें। सुनने में यह विचार जितना आसान था, उसे जमीन पर उतारना उतना ही चुनौतीपूर्ण था। सबसे बड़ी मुश्किल किसानों का भरोसा जीतना था, क्योंकि पशुओं की खरीद-बिक्री लंबे समय से स्थानीय बिचौलियों और पारंपरिक पशु बाजारों के जरिए होती रही है।

नीतू और कीर्ति ने किसानों की जरूरतों को करीब से समझा, उनसे लगातार बातचीत की और उनके सुझावों के आधार पर ऐप में सुधार किए। उन्होंने इस बात का भी खास ध्यान रखा कि प्लेटफॉर्म इतना सरल हो कि पहली बार स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाला किसान भी इसे आसानी से चला सके। धीरे-धीरे किसानों का भरोसा बढ़ता गया और Animall तेजी से लोकप्रिय होता गया।

कंपनी के अनुसार, आज इस ऐप पर 1.80 लाख (180,000) से अधिक गाय-भैंस बिक्री के लिए सूचीबद्ध हैं, जबकि 10 लाख यानी 1 मिलिय से ज्यादा खरीदार और विक्रेता इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक-दूसरे से जुड़ चुके हैं।