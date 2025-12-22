Anastomosis Program: IIT और AIIMS का 'एनास्टोमोसिस' कार्यक्रम, स्कूली छात्रों के लिए STEM में करियर का सुनहरा मौका

Hindustan Hindi News
IIT Delhi and AIIMS Announce 'Anastomosis' Program to Ignite STEM Careers Among school Students
संक्षेप:

Dec 22, 2025 06:04 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान, पटना, कार्यालय संवाददाता
Anastomosis Program: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने संयुक्त रूप से स्कूली बच्चों के लिए ‘एनास्टोमोसिस’ कार्यक्रम की घोषणा की है। यह कार्यक्रम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (स्टेम) के क्षेत्र में कॅरियर बनाने के इच्छुक विद्यार्थियों को आवश्यक एक्सपोपर देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। इसमें भाग लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को इन क्षेत्रों में कॅरियर निर्माण के लिए आईआईटी और एम्स के विशेषज्ञों से मार्गदर्शन मिलेगा।

इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सभी संबद्ध स्कूलों को एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। यह कार्यक्रम कक्षा 8-12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए है। कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक छात्रों को 31 दिसंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। anastomosis.edciitd.com लिंक पर जाकर विद्यार्थी अपना पंजीयन करा सकते हैं। पंजीकरण के बाद आईआईटी, एम्स और स्टार्टअप इकोसिस्टम के विशेषज्ञ मार्गदर्शकों द्वारा ऑनलाइन सेमिनार और ओरिएंटेशन सत्र आयोजित किए जाएंगे। इन सत्रों में छात्रों को इनोवेशन, डिजाइन थिंकिंग, बायोटेक्नोलॉजी और उद्यमिता की बारीकियों से अवगत कराया जाएगा।

इस बाद एक राष्ट्रीय स्तरीय क्विज का आयोजन किया जाएगा, जिसमें छात्रों की गणित, विज्ञान और उद्यमशीलता की समझ का आकलन किया जाएगा। इस क्विज में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रत्येक ट्रैक : जूनियर ट्रैक (कक्षा 8 से 10) और सीनियर ट्रैक (कक्षा 11 और 12) के छात्रों को अगले चरण के लिए चुना जाएगा और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी जाएगी।

चयनित विद्यार्थी इनोवेशन कैंप में भाग लेंगे

चयनित छात्रों को दिल्ली इनोवेशन कैंप एंड समिट में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इस दो दिवसीय कैंप में छात्रों को आईआईटी दिल्ली और एम्स के अत्याधुनिक शोध प्रयोगशालाओं, स्वास्थ्य सेवा नवाचार केंद्रों और स्टार्टअप इन्क्यूबेटर्स का भ्रमण कराया जाएगा। साथ ही उन्हें बूटकैंप, मेंटरिंग सत्र और देश के प्रमुख नवप्रवर्तकों, डॉक्टरों व उद्यमियों के व्याख्यान सुनने का मौका मिलेगा। बोर्ड ने सभी संबद्ध विद्यालय को अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
IIT AIIMS Student
