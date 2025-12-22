Anastomosis Program: IIT और AIIMS का 'एनास्टोमोसिस' कार्यक्रम, स्कूली छात्रों के लिए STEM में करियर का सुनहरा मौका

संक्षेप: 'Anastomosis' Program: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने संयुक्त रूप से स्कूली बच्चों के लिए ‘एनास्टोमोसिस’ कार्यक्रम की घोषणा की है।

Anastomosis Program: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने संयुक्त रूप से स्कूली बच्चों के लिए ‘एनास्टोमोसिस’ कार्यक्रम की घोषणा की है। यह कार्यक्रम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (स्टेम) के क्षेत्र में कॅरियर बनाने के इच्छुक विद्यार्थियों को आवश्यक एक्सपोपर देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। इसमें भाग लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को इन क्षेत्रों में कॅरियर निर्माण के लिए आईआईटी और एम्स के विशेषज्ञों से मार्गदर्शन मिलेगा।

इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सभी संबद्ध स्कूलों को एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। यह कार्यक्रम कक्षा 8-12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए है। कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक छात्रों को 31 दिसंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। anastomosis.edciitd.com लिंक पर जाकर विद्यार्थी अपना पंजीयन करा सकते हैं। पंजीकरण के बाद आईआईटी, एम्स और स्टार्टअप इकोसिस्टम के विशेषज्ञ मार्गदर्शकों द्वारा ऑनलाइन सेमिनार और ओरिएंटेशन सत्र आयोजित किए जाएंगे। इन सत्रों में छात्रों को इनोवेशन, डिजाइन थिंकिंग, बायोटेक्नोलॉजी और उद्यमिता की बारीकियों से अवगत कराया जाएगा।

इस बाद एक राष्ट्रीय स्तरीय क्विज का आयोजन किया जाएगा, जिसमें छात्रों की गणित, विज्ञान और उद्यमशीलता की समझ का आकलन किया जाएगा। इस क्विज में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रत्येक ट्रैक : जूनियर ट्रैक (कक्षा 8 से 10) और सीनियर ट्रैक (कक्षा 11 और 12) के छात्रों को अगले चरण के लिए चुना जाएगा और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी जाएगी।