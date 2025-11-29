IIT Campus Placement: आईआईटी में कल रात से जीरो-डे, होगी मोटे पैकेज और नौकरियां की बरसात

संक्षेप: आईआईटी आईएसएम धनबाद में वर्ष-2026 बैच के छात्र-छात्राओं के लिए 30 नवंबर की रात 12 बजे से कैंपस प्लेसमेंट की विधिवत शुरुआत हो रही है। रात 12 बजे कैंपस प्लेसमेंट का जीरो-डे शुरू होगा।

आईआईटी आईएसएम धनबाद में वर्ष-2026 बैच के छात्र-छात्राओं के लिए 30 नवंबर की रात 12 बजे से कैंपस प्लेसमेंट की विधिवत शुरुआत हो रही है। रात 12 बजे कैंपस प्लेसमेंट का जीरो-डे शुरू होगा। जीरो-डे में 50 से अधिक कंपनियां ऑफलाइन/ ऑनलाइन कैंपस करेंगी। अगले दो दिनों में दर्जनों कंपनियों के प्लेसमेंट होने की संभावना है। महत्वपूर्ण यह है कि विधिवत कैंपस प्लेसमेंट शुरू होने के पहले ही कई कंपनियों की ओर से दो सौ से अधिक छात्राओं को नौकरी (पीपीओ/ प्री-प्लेसमेंट ऑफर) ऑफर कर दिया गया है।

बताते चलें कि आईआईटी धनबाद समेत देश के 23 आईआईटी में एक साथ एक दिसंबर से कैंपस का दौर शुरू हो रहा है। एक दिसंबर से पहले यानी 30 नवंबर की रात 12 बजे शुरू होने वाले कैंपस प्लेसमेंट को जीरो-डे कहा जाता है।

आईआईटी आईएसएम धनबाद के कैरियर डेवलपमेंट सेंटर की ओर से कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी जोरों से की जा रही है। कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनियों को ऑनलाइन व ऑफलाइन टाइम स्लॉट दिया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि अगले सात से दस दिनों तक कंपनियों के कैंपस प्लेसमेंट का समय निर्धारित किया जा रहा है। संस्थान की ओर से पहले फेज के लिए 160 कंपनियों के कैंपस आने की बात कही जा रही है। आईआईटी के कई पूर्ववर्ती छात्रों की कंपनियां भी कैंपस प्लेसमेंट के लिए अच्छे पैकेज के साथ आ रही हैं। इससे कैरियर डेलवपमेंट सेंटर के साथ-साथ छात्र-छात्राएं भी उत्साहित हैं।