IIT Campus Placement: आईआईटी में कल रात से जीरो-डे, होगी मोटे पैकेज और नौकरियां की बरसात
आईआईटी आईएसएम धनबाद में वर्ष-2026 बैच के छात्र-छात्राओं के लिए 30 नवंबर की रात 12 बजे से कैंपस प्लेसमेंट की विधिवत शुरुआत हो रही है। रात 12 बजे कैंपस प्लेसमेंट का जीरो-डे शुरू होगा।
आईआईटी आईएसएम धनबाद में वर्ष-2026 बैच के छात्र-छात्राओं के लिए 30 नवंबर की रात 12 बजे से कैंपस प्लेसमेंट की विधिवत शुरुआत हो रही है। रात 12 बजे कैंपस प्लेसमेंट का जीरो-डे शुरू होगा। जीरो-डे में 50 से अधिक कंपनियां ऑफलाइन/ ऑनलाइन कैंपस करेंगी। अगले दो दिनों में दर्जनों कंपनियों के प्लेसमेंट होने की संभावना है। महत्वपूर्ण यह है कि विधिवत कैंपस प्लेसमेंट शुरू होने के पहले ही कई कंपनियों की ओर से दो सौ से अधिक छात्राओं को नौकरी (पीपीओ/ प्री-प्लेसमेंट ऑफर) ऑफर कर दिया गया है।
बताते चलें कि आईआईटी धनबाद समेत देश के 23 आईआईटी में एक साथ एक दिसंबर से कैंपस का दौर शुरू हो रहा है। एक दिसंबर से पहले यानी 30 नवंबर की रात 12 बजे शुरू होने वाले कैंपस प्लेसमेंट को जीरो-डे कहा जाता है।
आईआईटी आईएसएम धनबाद के कैरियर डेवलपमेंट सेंटर की ओर से कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी जोरों से की जा रही है। कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनियों को ऑनलाइन व ऑफलाइन टाइम स्लॉट दिया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि अगले सात से दस दिनों तक कंपनियों के कैंपस प्लेसमेंट का समय निर्धारित किया जा रहा है। संस्थान की ओर से पहले फेज के लिए 160 कंपनियों के कैंपस आने की बात कही जा रही है। आईआईटी के कई पूर्ववर्ती छात्रों की कंपनियां भी कैंपस प्लेसमेंट के लिए अच्छे पैकेज के साथ आ रही हैं। इससे कैरियर डेलवपमेंट सेंटर के साथ-साथ छात्र-छात्राएं भी उत्साहित हैं।
2025 में 1132 विद्यार्थियों को मिला नौकरी ऑफर
आईआईटी में वर्ष 2025 में 83.41 % छात्रों को नौकरी मिली। 1132 विद्यार्थियों को नौकरी का ऑफर मिला है। इनमें से 1072 को यूनिक जॉब ऑफर (976 को इंडिया में ही, 27 को इंटरनेशनल व 69 को पीएसयू में नौकरी) मिला। 26 छात्र-छात्राओं को भारी-भरकम पे-पैकेज दिया गया। इन छात्रों का सीटीसी को सार्वजनिक नहीं किया गया है। बीटेक फ्यूल मिनरल मैटलर्जिकल इंजीनियरिंग के छात्र सौरव शक्ति को आमेजन जापान ने 1.2 करोड़ सालाना पे-पैकेज दिया है। कैंपस सेलेक्शन के लिए 250 से अधिक कंपनियां पहुंची। कैंपस के लिए 1687 छात्र-छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से कैंपस में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले छात्रों की संख्या 1331 हैं।