Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़IIT Campus Placement: Zero-Day at IITs from tomorrow night shower of big packages and jobs 160 companies
IIT Campus Placement: आईआईटी में कल रात से जीरो-डे, होगी मोटे पैकेज और नौकरियां की बरसात

IIT Campus Placement: आईआईटी में कल रात से जीरो-डे, होगी मोटे पैकेज और नौकरियां की बरसात

संक्षेप:

आईआईटी आईएसएम धनबाद में वर्ष-2026 बैच के छात्र-छात्राओं के लिए 30 नवंबर की रात 12 बजे से कैंपस प्लेसमेंट की विधिवत शुरुआत हो रही है। रात 12 बजे कैंपस प्लेसमेंट का जीरो-डे शुरू होगा।

Sat, 29 Nov 2025 12:20 PMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, धनबाद, अमित वत्स
share Share
Follow Us on

आईआईटी आईएसएम धनबाद में वर्ष-2026 बैच के छात्र-छात्राओं के लिए 30 नवंबर की रात 12 बजे से कैंपस प्लेसमेंट की विधिवत शुरुआत हो रही है। रात 12 बजे कैंपस प्लेसमेंट का जीरो-डे शुरू होगा। जीरो-डे में 50 से अधिक कंपनियां ऑफलाइन/ ऑनलाइन कैंपस करेंगी। अगले दो दिनों में दर्जनों कंपनियों के प्लेसमेंट होने की संभावना है। महत्वपूर्ण यह है कि विधिवत कैंपस प्लेसमेंट शुरू होने के पहले ही कई कंपनियों की ओर से दो सौ से अधिक छात्राओं को नौकरी (पीपीओ/ प्री-प्लेसमेंट ऑफर) ऑफर कर दिया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बताते चलें कि आईआईटी धनबाद समेत देश के 23 आईआईटी में एक साथ एक दिसंबर से कैंपस का दौर शुरू हो रहा है। एक दिसंबर से पहले यानी 30 नवंबर की रात 12 बजे शुरू होने वाले कैंपस प्लेसमेंट को जीरो-डे कहा जाता है।

आईआईटी आईएसएम धनबाद के कैरियर डेवलपमेंट सेंटर की ओर से कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी जोरों से की जा रही है। कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनियों को ऑनलाइन व ऑफलाइन टाइम स्लॉट दिया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि अगले सात से दस दिनों तक कंपनियों के कैंपस प्लेसमेंट का समय निर्धारित किया जा रहा है। संस्थान की ओर से पहले फेज के लिए 160 कंपनियों के कैंपस आने की बात कही जा रही है। आईआईटी के कई पूर्ववर्ती छात्रों की कंपनियां भी कैंपस प्लेसमेंट के लिए अच्छे पैकेज के साथ आ रही हैं। इससे कैरियर डेलवपमेंट सेंटर के साथ-साथ छात्र-छात्राएं भी उत्साहित हैं।

ये भी पढ़ें:11वीं में ही नीट, जेईई मेन की तैयारी, 12वीं के अंक भी जुड़ेंगे, ये सुधार संभव

2025 में 1132 विद्यार्थियों को मिला नौकरी ऑफर

आईआईटी में वर्ष 2025 में 83.41 % छात्रों को नौकरी मिली। 1132 विद्यार्थियों को नौकरी का ऑफर मिला है। इनमें से 1072 को यूनिक जॉब ऑफर (976 को इंडिया में ही, 27 को इंटरनेशनल व 69 को पीएसयू में नौकरी) मिला। 26 छात्र-छात्राओं को भारी-भरकम पे-पैकेज दिया गया। इन छात्रों का सीटीसी को सार्वजनिक नहीं किया गया है। बीटेक फ्यूल मिनरल मैटलर्जिकल इंजीनियरिंग के छात्र सौरव शक्ति को आमेजन जापान ने 1.2 करोड़ सालाना पे-पैकेज दिया है। कैंपस सेलेक्शन के लिए 250 से अधिक कंपनियां पहुंची। कैंपस के लिए 1687 छात्र-छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से कैंपस में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले छात्रों की संख्या 1331 हैं।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
IIT Campus Placement
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।