IIT : आईआईटी पटना मे हाइइब्रिड मोड के 10 छात्रों को 56 लाख का पैकेज, 2 बड़ी कंपनियों ने 200 को दी इंटर्नशिप
आईआईटी पटना के हाइब्रिड यूजी-पीजी कार्यक्रमों के छात्रों ने 2026 प्लेसमेंट सत्र में शानदार प्रदर्शन करते हुए 56 लाख रुपये तक का रिकॉर्ड पैकेज हासिल किया, जबकि कई छात्रों को ₹50 लाख से अधिक के ऑफर मिले।
आईआईटी पटना में संचालित फुल टाइम हाइब्रिड अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट कार्यक्रमों के विद्यार्थियों ने 2026 के प्लेसमेंट और इंटर्नशिप सत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इन छात्रों ने न केवल देश-दुनिया की अग्रणी कंपनियों में प्रतिभा का लोहा मनवाया, बल्कि 10 ने ₹56 लाख के रिकॉर्ड पैकेज के साथ संस्थान के लिए नया कीर्तिमान भी स्थापित किया। तीन छात्रों को 52 लाख और दो छात्रों को 50 लाख, तीन को 49 लाख और 40 से 48 लाख के बीच का पैकेज 30 छात्रों को मिला है। ओरेकल और आईबीएम में 200 से अधिक छात्रों का इंटर्नशिप के लिए चयन इस सत्र की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल रहा।
आईआईटी पटना के अनुसार, हाइब्रिड मोड के प्रथम बैच में कुल 887 स्नातक (यूजी) और 672 स्नातकोत्तर (पीजी) विद्यार्थी योग्य थे। इनमें 780 छात्रों ने प्लेसमेंट अभियान में भाग लिया। इसमें 240 विद्यार्थियों को नौकरी के प्रस्ताव मिले, जबकि 460 छात्रों ने विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों और कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर हासिल किए। प्लेसमेंट और इंटर्नशिप अभियान के दौरान वैश्विक तकनीकी कंपनियों ओरेकल और आईबीएम ने सबसे अधिक रुचि दिखाई, जहां 200 से अधिक विद्यार्थियों का चयन हुआ। यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि आईआईटी पटना के हाइब्रिड अकादमिक कार्यक्रम उद्योगों की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकसित करने में सफल रहे हैं।
एआई इंजीनियर, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ की जिम्मेदारी
छात्रों ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), एसबीआई, इंफोसिस, टीसीएस, एम्ब्रीजोन टेक्नोलॉजीज, गुवी-एचसीएल, इन्फोसेरा, टेलीपरफॉर्मेंस और टैक्सट्रॉन टेक्नोलॉजीज जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों और संस्थानों में भी प्लेसमेंट एवं इंटर्नशिप के अवसर प्राप्त किए। चयनित विद्यार्थियों को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर (एसडीई), फुल स्टैक डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, एआई/एमएल इंजीनियर, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और रिसर्च इंटर्न जैसे अत्याधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में जिम्मेदारियां मिली हैं।
अभिषेक कुमार एमटेक
सालूनो सरकार एमबीए
सौमिल एमबीए
हरमनदीप कौर एमबीए
सुह्रेड माइती बीबीए
अश्मित बनर्जी बीएससी
हृदयानंद गुप्ता बीएससी
मृत्युंजय कुमार एमटेक
सुसांत पाल बीएससी
उत्कर्ष राज एमटेक
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी