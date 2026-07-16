IIT Placement: आईआईटी में BTech वालों की चांदी, 100% प्लेसमेंट, मिला 90 लाख का पैकेज
IIT Campus Placement: आईआईटी हैदराबाद में इस साल अधिकतम ₹90 लाख सालाना का पैकेज मिला है। बीटेक का औसत पैकेज ₹22.5 लाख रहा, जबकि कई विशेष विभागों और पीएचडी में 100% प्लेसमेंट दर्ज हुआ।
IIT Hyderabad Placements 2026: इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने और देश के टॉप इंस्टीट्यूट (IITs) में दाखिला पाने का सपना देखने वाले छात्रों के लिए एक बेहद अच्छी खबर है। वैश्विक स्तर पर टेक इंडस्ट्री में चल रहे उतार-चढ़ाव और मंदी की खबरों के बीच, इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हैदराबाद (IIT Hyderabad) ने अपने शानदार प्लेसमेंट ड्राइव से सबको हैरान कर दिया है। इंस्टीट्यूट के कई स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट ने इस साल 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड दर्ज किया है। इसका मतलब यह है कि इन विभागों के हर एक छात्र को कैंपस प्लेसमेंट के जरिए देश-विदेश की प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी मिली है।
इन खास डिपार्टमेंट का रहा दबदबा
आईआईटी हैदराबाद में कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग ब्रांच का प्रदर्शन तो हमेशा की तरह बेहतरीन रहा ही है, लेकिन इस साल संस्थान के नए और आधुनिक तकनीकी कोर्सेज ने बाजी मार ली है। डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और मैटेरियल्स साइंस जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वाले कोर्सेज के छात्रों की कॉरपोरेट जगत में भारी डिमांड देखी गई। इन विभागों के 100% छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार बड़े और आकर्षक पैकेजों के साथ शुरुआती करियर शुरू करने का मौका मिला है।
₹90 लाख का हाईएस्ट पैकेज और ₹22.5 लाख का शानदार एवरेज
इस साल प्लेसमेंट ड्राइव में सैलरी के आंकड़ों ने छात्रों को सबसे ज्यादा खुश किया है। बीटेक प्रोग्राम के छात्रों का ओवरऑल प्लेसमेंट रेट 74.56 प्रतिशत रहा, जिसमें छात्रों को ₹90 लाख सालाना का हाईएस्ट पैकेज मिला है। अंडरग्रेजुएट छात्रों का औसत सालाना पैकेज ₹22.5 लाख दर्ज किया गया, जो आज के समय में बेहद शानदार माना जाता है। एमटेक (MTech) और एमएससी (MSc) के छात्रों के लिए अधिकतम पैकेज ₹58 लाख सालाना तक गया है।
पीएचडी और इन स्पेशलाइज्ड विभागों में 100% प्लेसमेंट
आईआईटी के नए कोर्सेज में कंपनियों ने गजब की रुचि दिखाई। इस साल सबसे बड़ा सरप्राइज पीएचडी (PhD) के छात्रों ने दिया, जिनका प्लेसमेंट रेट पूरे 100 फीसदी रहा और उन्हें अधिकतम ₹81 लाख सालाना तक का बंपर पैकेज मिला। इसके साथ ही एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे कुछ चुनिंदा स्पेशलाइज्ड कोर्सेज में भी 100% छात्रों को नौकरियां मिलीं।
हमेशा की तरह कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE) का दबदबा रहा, जहां 111 छात्रों में से 96 को नौकरी मिली। इसके ठीक बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग रहा, जहां 97 में से 81 छात्र कंपनियों द्वारा चुने गए।
दिग्गज कंपनियों ने दिए अंतरराष्ट्रीय और प्री-प्लेसमेंट ऑफर्स
इस बार के प्लेसमेंट ड्राइव में 320 से अधिक कंपनियों ने हिस्सा लिया। पूरे सीजन के दौरान छात्रों को कुल 521 जॉब ऑफर्स मिले, जिनमें 43 अंतरराष्ट्रीय ऑफर्स और 87 प्री-प्लेसमेंट ऑफर्स (PPOs) शामिल थे। देश-विदेश की जिन दिग्गज कंपनियों ने छात्रों को हायर किया, उनमें गूगल, एनवीडिया, गोल्डमैन सैक्स, बॉश, सैमसंग, मर्सिडीज-बेंज और हुंडई जैसी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां शामिल रहीं।
लेखक के बारे मेंPrachi
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