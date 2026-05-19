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IIT : BTech वालों की चांदी, प्लेसमेंट में सैलरी 10 फीसदी बढ़ी, क्या रहा औसत वेतन, CSE में बरसीं नौकरियां

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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IIT Campus Placement : आईआईटी बॉम्बे में प्लेसमेंट की दर गिरी है। पर औसत सैलरी में 10 फीसदी से अधिक का इजाफा दर्ज किया गया है। बीटेक सीएसई कोर्स में अच्छी प्लेसमेंट हुई है।

IIT : BTech वालों की चांदी, प्लेसमेंट में सैलरी 10 फीसदी बढ़ी, क्या रहा औसत वेतन, CSE में बरसीं नौकरियां

IIT Campus Placement : कठिन वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद आईआईटी बॉम्बे में इस बार कैंपस प्लेसमेंट में औसत सैलरी और मीडियन सैलरी में 10 फीसदी से अधिक का शानदार इजाफा दर्ज किया गया है। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी क्षेत्र से जुड़े नियोक्ताओं ने जमकर जॉब ऑफर दिए। कंप्यूटर साइंस विभाग के छात्रों का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा। आपको बता दें कि आईआईटी बॉम्बे का बीटेक सीएसई कोर्स जेईई एडवांस्ड के टॉपरों की पहली पसंद रहता है। हालांकि इस बार कैंपस प्लेसमेंट 70 फीसदी रहा जो कि पिछली बार से 5 फीसदी कम है। 2024-25 प्लेसमेंट रिपोर्ट के मुताबिक कई बीटेक ग्रेजुएट्स ने पारंपरिक नौकरियों के बजाय अपने बिजनेस और उच्च शिक्षा जैसे वैकल्पिक रास्तों को प्राथमिकता दी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जापान और अमेरिका जैसे देशों से 65 विदेशी ऑफर स्वीकार किए गए। इतने ज्यादा इंटरनेशनल जॉब ऑफर आना वैश्विक बाजार में संस्थान की मजबूत धाक को दर्शाता है।

वेतन और प्लेसमेंट दर में इजाफा

जॉब मार्केट में वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद औसत वार्षिक वेतन बढ़कर 26.45 लाख रुपये और मीडियन वेतन 20 लाख रुपये हो गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इन दोनों आंकड़ों में 10% से अधिक की वृद्धि हुई है।

प्लेसमेंट प्रतिशत गिरा

प्लेसमेंट प्रक्रिया में भाग लेने वाले 2,040 छात्रों में से 1,422 (लगभग 70%) छात्रों को जॉब ऑफर मिले हैं। यह दर पिछले साल के 75% के मुकाबले थोड़ी कम है।

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नौकरी देने वाले टॉप सेक्टर

जुलाई 2024 से जून 2025 तक चली इस प्रक्रिया में कुल 417 कंपनियों ने भाग लिया। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा भर्ती क्षेत्र रहा जहां 429 ऑफर दिए गए, जिसके बाद आईटी सॉफ्टवेयर कोडिंग में 316 ऑफर मिले। इसके अलावा कंसल्टिंग में 126, डेटा एनालिटिक्स में 114 और फाइनेंस में 112 ऑफर प्राप्त हुए।

- 65 अंतर्राष्ट्रीय ऑफर (जापान, ताइवान, यूरोप, अमेरिका आदि से) भी छात्रों द्वारा स्वीकार किए गए।

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बीटेक समेत विभिन्न कोर्स का प्रदर्शन

BTech छात्रों का प्लेसमेंट रेट सबसे अधिक 81.79% (829 में से 678 छात्र) रहा। इसके बाद डुअल डिग्री (BTech + MTech) का 79.9% और MTech का 72.24% रहा। विभागों में, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE) का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा, जहां 277 भाग लेने वाले छात्रों में से 258 को प्लेसमेंट मिला। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (244 प्लेसमेंट) और मैकेनिकल इंजीनियरिंग (213 प्लेसमेंट) भी शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में रहे।

पीएचडी (PhD) छात्रों के प्लेसमेंट की संख्या पिछले वर्ष के 32 से घटकर 28 हो गई, हालाकि उनका औसत वेतन 18.46 लाख रुपये से बढ़कर 19.64 लाख रुपये हो गया।

कई छात्रों ने कैंपस प्लेसमेंट के बजाय अपने बिजनेस, उच्च शिक्षा या पोस्टडॉक्टरल रिसर्च जैसे वैकल्पिक रास्तों को चुना। पीएचडी कार्यक्रम के लिए अपेक्षाकृत कम प्लेसमेंट संख्या का एक कारण छात्रों का पोस्टडॉक्टरल फेलोशिप या स्टार्टअप्स की ओर जाना भी रहा है।

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प्लेसमेंट सीजन 2024-25 की मुख्य बातें

रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स की कुल संख्या - 2469

दोनों चरणों में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स की कुल संख्या - 2040

स्वीकृत ऑफरों की कुल संख्या - 1422

स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय नौकरी के ऑफर - 65

भाग लेने वाली कुल कंपनियां - 417

नौकरी देने वाली कंपनियों की कुल संख्या - 368

स्वीकृत पीपीओ - 260

औसत CTC सैलरी (लाख रुपये प्रति वर्ष) - 26.45 लाख रुपये

मीडियन CTC सैलरी (लाख रुपये प्रति वर्ष) - 20 लाख रुपये

चॉप रिक्रूटिंग सेक्टर्स

इंजीनियरिंग: 429

इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी : 393

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

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