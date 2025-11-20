IIT Placement : आईआईटी कानपुर के किस BTech कोर्स में मोटे पैकेज, किस ब्रांच में ज्यादा नौकरियां

संक्षेप: IIT Kanpur Campus Placement : एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में 5वें स्थान पर काबिज आईआईटी कानपुर के प्लेसमेंट आंकड़ें बताते हैं कोर और टेक्नोलॉजी आधारित क्षेत्रों में लगातार डिमांड बनी हुई है। प्लेसमेंट और पैकेज के मामले में बीटेक सीएसई के छात्रों का जलवा बरकरार है।

देश के मशहूर और दिग्गज टेक्निकल संस्थान आईआईटी कानपुर ने हाल ही में न सिर्फ दिल्ली में क्लाउड सीडिंग (कृत्रिम बारिश) कराने के प्रयोग बल्कि अपनी धाकड़ प्लेटमेंट के आंकड़ों से भी सुर्खियां बटोरी हैं। अपनी नई नई खोजों, एआई और कोर इंजीनियरिंग रिसर्च पर अपने गहरे फोकस के लिए जाना जाने वाला आईआईटी कानपुर टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और मैनुफैक्चरिंग क्षेत्रों की टॉप कंपनियों को लगातार अपनी तरफ खींचता रहा है। भारत सरकार की इंजीनियरिंग एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में 5वें स्थान पर काबिज आईआईटी कानपुर के 2022 से 2025 तक के आधिकारिक प्लेसमेंट आंकड़ें बताते हैं कोर और टेक्नोलॉजी आधारित क्षेत्रों में लगातार डिमांड बनी हुई है। प्लेसमेंट और पैकेज के मामले में बीटेक कंप्यटूर साइंस इंजीनियरिंग ( बीटेक सीएसई) के छात्रों का जलवा बरकरार है।

बीटेक सीएसई वालों की सैलरी आसमान पर आईआईटी कानपुर का सीएसई विभाग प्लेसमेंट के मामले में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला बना हुआ है। 2022-23 के प्लेसमेंट में कंप्यूटर साइंस स्नातकों ने लगभग 33-35 लाख रुपये प्रति वर्ष का औसत पैकेज दर्ज किया, जिसमें शीर्ष घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव 1 करोड़ रुपये से अधिक के थे। यह सिलसिला 2023-24 में भी जारी रहा, जहां औसत पैकेज लगभग 37 लाख रुपये तक पहुंच गया, जबकि औसत वेतन लगभग 31 लाख रुपये रहा।

2024-25 की रिपोर्ट्स बताती हैं कि टेक्निकल भर्तियों में वैश्विक स्तर पर नरमी के बावजूद बीटेक सीएसई स्नातक लगभग 40-42 लाख रुपये के औसत पैकेज के साथ फिर से सबसे आगे रहे। यह ट्रेंड गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसे टॉप वैश्विक नियोक्ताओं के साथ-साथ एआई केंद्रित स्टार्टअप्स और फाइनेंशियल एनालिटिकल फर्मों के साथ आईआईटी कानपुर के मजबूत जुड़ाव को दर्शाता है।

कंप्यूटर साइंस ब्रांच सैलरी चार्ट में सबसे आगे आईआईटी कानपुर का सीएसई डिपार्टमेंट सभी बीटेक ब्रांचों में सबसे अधिक सैलरी पाने वाला रहा है। 2022-23 में कंप्यूटर साइंस स्नातकों को लगभग 32-33 लाख रुपये प्रति वर्ष का औसत पैकेज मिला, जिसमें शीर्ष घरेलू प्रस्ताव 1 करोड़ रुपये और अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव 1.9 करोड़ रुपये से अधिक के थे।

सीडीसी के आंकड़ों के अनुसार अगले वर्ष (2023-24) में औसत वेतन बढ़कर 36-38 लाख रुपये हो गया, जबकि औसत पैकेज 42 लाख रुपये के आसपास रहा। 2024-25 का प्रारंभिक प्लेसमेंट औसत वेतन लगभग 40-42 लाख रुपये और कई छात्रों को 1 करोड़ रुपये से अधिक के ऑफर मिलने के साथ इस ट्रेंड को बरकरार रखता है।

विभागवार औसत वार्षिक वेतन (लाख रुपये में) संस्थान के विभाग का नाम 2022–23 2023–24 2024–25

कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 32.5 37.8 41.5

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 20.2 22.5 24.0

मैकेनिकल इंजीनियरिंग 14.6 15.2 15.8

सिविल इंजीनियरिंग 11.4 13.2 14.5

केमिकल इंजीनियरिंग 12.0 13.0 14.2

एयरोस्पेस इंजीनियरिंग 13.8 14.5 15.0

(2024–25 के आंकड़े पहले चरण के आंकड़ों पर आधारित हैं।)

क्षेत्रवार भर्ती रुझान सभी बीटेक स्ट्रीम में आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्षेत्र ने आईआईटी कानपुर में प्लेसमेंट में अपना दबदबा बनाए रखा। यह 2022 और 2024 के बीच कुल प्लेसमेंट ऑफरों का लगभग 35–40% था। हालांकि संस्थान के प्लेसमेंट आंकड़े उभरते क्षेत्रों में धीरे-धीरे विविधता दर्शाते हैं। एनालिटिक्स और वित्त क्षेत्रों में, खासतौर पर इलेक्ट्रिकल, गणित और सीएसई बैकग्राउंड वाले छात्रों के बीच, ज्यादा नौकरियां आई हैं। यहां गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन और क्वांटबॉक्स जैसी कंपनियां हाई पैकेज वाली एनालिटिक्स रोल के लिए भर्ती कर रही हैं।

ऑटोमोटिव, ऊर्जा और मैनुफैक्चरिंग जैसे प्रमुख इंजीनियरिंग क्षेत्रों में बजाज ऑटो, सीमेंस और इंडियन ऑयल जैसी कंपनियों की लगातार भागीदारी रही, जबकि ईवी, रोबोटिक्स और क्लीन-टेक स्टार्टअप्स के नए भर्तीकर्ताओं ने कई तरह के अवसर पैदा किए।

शीर्ष भर्तीकर्ता और ऑफर किए गए पैकेज तीनों प्लेसमेंट साइकल में आईआईटी कानपुर में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न और एनवीडिया जैसी टॉप कंपनियों के साथ-साथ फ्लिपकार्ट, ओला इलेक्ट्रिक और ज़ोमैटो जैसी भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनियों ने भी भाग लिया। एआई और कम्प्यूटेशनल रिसर्च में संस्थान की प्रतिष्ठा ने क्वालकॉम और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स जैसी सेमीकंडक्टर और हार्डवेयर डिजाइन फर्मों को भी खींचा।

पिछले तीन वर्षों में सबसे अधिक पैकेज 1.2 करोड़ रुपये से 1.9 करोड़ रुपये और 80 लाख रुपये से 1.1 करोड़ रुपये (घरेलू) के बीच रहे हैं। ये पैकेज मुख्य रूप से सीएसई, इलेक्ट्रिकल और इंटर डिसिप्लिनेरी एआई कोर्सेज के छात्रों को दिए गए थे।

इंटर्नशिप और पीपीओ ट्रेंड यहाँ इंटर्नशिप देने वाली कंपनियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है और 2023-24 सत्र में 160 से अधिक फर्म भाग ले रही हैं। सीएसई के लिए औसत स्टाइपेंड 1.2 लाख रुपये प्रति माह, इलेक्ट्रिकल के लिए 70,000 रुपये और मैकेनिकल एवं सिविल इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए 40,000-60,000 रुपये प्रति माह रहा।