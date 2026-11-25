मेरी बीवी कैसी हो, 1.27 करोड़ रुपये कमाने वाले IIT ग्रेजुएट ने पत्नी के लिए अनोखी शर्त, हर कोई हैरान
IIT से पढ़ा लड़का ऐसी जीवनसाथी चाहता था जो उसकी तरह ही किसी छोटे शहर में पली-बढ़ी हो, फिर बड़े शहर में आई हो और वहां संघर्ष करते हुए अपने पैरों पर खड़े होकर एक कामयाब करियर बनाया हो
सालाना 1.27 करोड़ रुपये कमाने वाले एक आईआईटी ग्रेजुएट शख्स को दुल्हन की तलाश है। लेकिन उसने अपनी होने वाली पत्नी के लिए एक ऐसी अनोखी शर्त रखी है जिसे सुनकर रिश्ते करवानी मैट्रिमोनी सर्विस एजेंसी भी हैरान है। वह ऐसी जीवनसाथी चाहता था जो उसकी तरह ही किसी छोटे शहर में पली-बढ़ी हो, फिर बड़े शहर में आई हो और वहां संघर्ष करते हुए अपने पैरों पर खड़े होकर एक कामयाब करियर बनाया हो। गुरुग्राम की मैट्रिमोनी सर्विस उपलब्ध कराने वाली कंपनी नॉटडेटिंग (KnotDating) के सीईओ जसवीर सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इस व्यक्ति की कहानी शेयर की। उन्होंने बताया कि शादी के लिए ऐसी शर्त उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी।
यह व्यक्ति एक छोटे शहर में पला-बढ़ा है और 12वीं कक्षा तक वहीं पढ़ाई की। बाद में वह एक बड़े शहर में आ गया और देश के दिग्गज तकनीकी संस्थान IIT में दाखिला लिया। लेकिन एक सफल करियर बनाने के बावजूद उसके लिए अपने लिए एक सही जीवनसाथी खोजना काफी मुश्किल साबित हो रहा है।
बड़े शहरों की लड़कियों से विचार और लाइफस्टाइल मेल नहीं खाए
ड्रीम वाइफ तलाश रहे लड़के ने मैट्रिमोनी टीम को बताया, 'मैंने साउथ दिल्ली और साउथ बॉम्बे के अमीर परिवारों की कई महिलाओं को डेट किया। कागजों पर तो हम एक-दूसरे के लिए एकदम सही थे लेकिन असल जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ कमी रह जाती थी।' उसने समझाया कि भले ही इन महिलाओं की कमाई और सामाजिक स्तर उसके बराबर थे लेकिन उनकी परवरिश बहुत अलग थी। उनमें से कुछ ने विदेश में पढ़ाई की थी और ऐसा लाइफस्टाइल देखा था जिसका अनुभव उसे अपने बचपन में कभी नहीं मिला था। म्यूजिक की पसंद, खाने-पीने की आदतें और बातचीत के विषय हमेशा मेल नहीं खाते थे। यहां तक कि परिवार, रिश्तों और जेंडर रोल (स्त्री-पुरुष की भूमिकाओं) को लेकर भी उनके विचार अलग-अलग हो सकते थे।
छोटे शहरों को लड़कियों को उसकी बिजनेस, टेक्नोलॉजी वाली बातों में रुचि नहीं
इसके बाद उसने छोटे शहरों की महिलाओं से मिलने की कोशिश की लेकिन वहां एक और चैलेंज आ गया। बड़े शहरों में एक दशक से ज्यादा समय बिताने के कारण उसकी अपनी रुचियां और उम्मीदें बदल चुकी थीं। वह बिजनेस, टेक्नोलॉजी और नए विचारों पर बात करना चाहता था लेकिन अक्सर पाता था कि उन महिलाओं की बातचीत और रुचियां उससे काफी अलग हैं।
दो दुनियाओं के बीच फंसा
लड़के ने बताया कि वह दो वर्ल्ड के बीच फंस गया था। उसने बताया, 'अमीर मेट्रो परिवारों की महिलाएं मेरे वर्तमान को तो समझती थीं लेकिन मेरे अतीत को नहीं। वहीं जो महिलाएं कभी छोटे शहरों से बाहर नहीं निकलीं, वे मेरे अतीत को तो समझती थीं, लेकिन मेरे वर्तमान को नहीं।'
साफ साफ बताई शर्त
फिर उसने अपनी शर्त मैट्रिमोनी कंपनी को साफ-साफ बताई- 'मुझे ऐसी महिला चाहिए जो छोटे शहर में पली-बढ़ी हो, बड़े शहर में आई हो और वहां बड़ी कामयाबी हासिल की हो।' वह एक ऐसी महिला की तलाश में था जो पढ़ी-लिखी, आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सफल हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसने दोनों तरह की दुनिया देखी हो।
जिसने दोनों दुनियाओं को जिया हो
उन्होंने इसे अपना 'टू नेशन थ्योरी' कहा, यानी एक ही देश के भीतर दो बिल्कुल अलग-अलग दुनिया और वे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जिसने इन दोनों दुनियाओं को देखा और जिया हो।
क्या यह शर्त जायज है या फिर नाजायज
जसवीर सिंह ने बताया कि वह व्यक्ति किसी खास सैलरी, पारिवारिक संपत्ति या सामाजिक रुतबे की तलाश में नहीं था। वह बस किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा था जिसका जीवन-सफर उसके जैसा रहा हो। सिंह ने अपनी पोस्ट के आखिर में यह सवाल उठाया कि क्या शादी के लिए यह एक उचित शर्त है, या फिर वह व्यक्ति बस अपने जैसा ही कोई फीमेल वर्जन ढूंढने की कोशिश कर रहा है।
क्या बोले लोग
एके उर्फ कबीर मेनन नाम के यूजर ने लिखा, 'मैं एक ऐसी महिला को जानता हूं जो इस पर बिल्कुल फिट बैठती है और वह भी अपने लिए किसी ऐसे ही साथी की तलाश में है।' एक यूजर ने लिखा - ये तो बहुत टेढ़ी शर्त है। अब नॉट डेटिंग का अगला कदम क्या होगा? प्रियाशमिता नाम की यूजर ने लिखा, 'उसे मिल जाएंगी। छोटे शहरों की ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने बड़े शहरों में अपनी जगह बनाई है, यह कोई बड़ी बात नहीं है।' अनिमेष ने लिखा - 'हो सकता है कि उसकी समस्या कंपैटिबिलिटी की न हो। हो सकता है कि उसने बस उन लोगों की कद्र करना न सीखा हो जो उससे अलग हैं।'
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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