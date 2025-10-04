IIT : आईआईटी के BTech छात्र को 1.20 करोड़ का पैकेज, प्लेसमेंट में औसतन 17.53 लाख का सालाना वेतन

IIT धनबाद में 279 छात्र-छात्राओं को 20 लाख रुपए सालाना से अधिक की नौकरी मिली। 400 छात्र-छात्राओं को 10 से 20 लाख सालाना की नौकरी मिली। 367 छात्रों को 6 से 10 लाख सालाना की नौकरी मिली।

आईआईटी आईएसएम धनबाद के वर्ष 2025 बैच के 83.41 फीसदी छात्र-छात्राओं को कैंपस प्लेसमेंट में नौकरी मिली है। आईआईटी धनबाद के कॅरियर डेवलपमेंट सेंटर (सीडीसी) ने कैंपस प्लेसमेंट का अंतिम आंकड़ा जारी कर दिया है। महत्वपूर्ण यह है कि भारी-भरकम पे पैकेज के कारण 26 छात्र-छात्राओं को दिए गए सीटीसी को सार्वजनिक नहीं किया गया है। बीटेक फ्यूल मिनरल मैटलर्जिकल इंजीनियरिंग के छात्र सौरव शक्ति को अमेजन जापान ने 1.20 करोड़ रुपए सालाना पे पैकेज दिया है।

कैंपस सेलेक्शन के लिए पहुंची 250 से अधिक कंपनियों ने नौकरी का ऑफर छात्र-छात्राओं को दिया। कैंपस के लिए 1687 छात्र-छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से कैंपस में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले छात्रों की संख्या 1331 है। 216 छात्रों ने पीपीओ (प्री प्लेसमेंट ऑफर) स्वीकार किया। वहीं देश-विदेश की विभिन्न कंपनियों ने 1132 विद्यार्थियों को नौकरी ऑफर किया। इनमें से 1072 को यूनिक जॉब ऑफर (976 को इंडिया में ही, 27 को इंटरनेशनल व 69 को पीएसयू में नौकरी) हुआ।

जानकारी के अनुसार बीटेक, बीटेक डबल मेजर, बीटेक प्लस एमटेक व इंटीग्रेटेड एमटेक के 83.41 फीसदी यानी कि 739 छात्र-छात्राओं को नौकरी मिली है। कुल कैंपस प्लेसमेंट की बात करें तो 1072 विद्यार्थियों में से 231 छात्राएं व 841 छात्र शामिल हैं।

सबसे कम सिविल के 61 फीसदी को मिली नौकरी बीटेक में सबसे कम सिविल इंजीनियरिंग के 61.36 फीसदी छात्रों व सबसे अधिक शत प्रतिशत इंजीनियरिंग फिजिक्स के छात्रों को नौकरी मिली है। इनमें केमिकल इंजीनियरिंग के 65.71 फीसदी, सिविल इंजीनियरिंग 61.36, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 92.14, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 84.47, इलेक्ट्रोनिक्स एंड कम्युनिकेशन 90.09, इंजीनियरिंग फिजिक्स 100, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 71.43, मैकेनिकल इंजीनियरिंग माइनिंग मशीनरी इंजीनियरिंग 81.08, मिनरल एंड मैटलर्जिकल इंजीनियरिंग 89.66 व माइनिंग इंजीनियरिंग 78.16 प्रतिशत है।

उपलब्धि - 279 छात्र-छात्राओं को 20 लाख रुपए सालाना से अधिक की नौकरी।

- 400 छात्र-छात्राओं को 10 से 20 लाख सालाना की नौकरी।

- 367 छात्रों को 6 से 10 लाख सालाना की नौकरी।

किस कोर्स में औसतन सीटीसी बीटेक 19.73 एलपीए, बीटेक डबल मेजर 30.81, बीटेक प्लस एमटेक 22.17, एमएससी 7.46 एलपीए, एमएससी टेक 11.39 लाख, इंटीग्रेटेड एमटेक 28.65, एमटेक 10.85, एमबीए में 10.48 लाख सालाना औसतन वेतन।