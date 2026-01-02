IIT : आईआईटी के BTech छात्र को रिकॉर्ड 2.5 करोड़ का सैलरी पैकेज, JEE टॉपरों की पहली पसंद होती है ये ब्रांच
IIT Campus Placement: आईआईटी हैदराबाद बीटेक सीएसई फाइनल ईयर के स्टूडेंट एडवर्ड नाथन वर्गीस को ढाई करोड़ का पैकेज मिला है। जेईई मेन व एडवांस्ड में अच्छा प्रदर्शन करने वाले ज्यादातर छात्रों की मांग यही ब्रांच रहती है।
IIT Campus Placement : एआई और ऑटोमेशन के चलते संकट में फंसी जॉब मार्केट के बीच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हैदराबाद (आईआईटी एच ) के एक छात्र को कैंपस प्लेसमेंट में रिकॉर्ड तोड़ 2.5 करोड़ रुपये का सैलरी पैकेज मिला है। बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर्स के छात्र एडवर्ड नाथन वर्गीस को नीदरलैंड की ग्लोबल ट्रेडिंग कंपनी ऑप्टिवर ने यह शानदार जॉब ऑफर दिया है। आईआईटी हैदराबाद ने कहा है कियह 2008 में शुरू हुए इस संस्थान के इतिहास में किसी स्टूडेंट को मिलने वाला अब तक का सबसे बड़ा पैकेज है।
मेहनत से दो माह के इंटर्नशिप को जॉब ऑफर में बदला
आईआईटी हैदराबाद फाइनल ईयर के स्टूडेंट एडवर्ड नाथन वर्गीस जुलाई से एक ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म ऑप्टिवर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम शुरू करेंगे। 21 साल के वर्गीस को यह ऑफर दो महीने की इंटर्नशिप को प्री-प्लेसमेंट ऑफर ( पीपीओ - PPO) में बदलने के बाद मिला। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए वर्गीस ने कहा, 'यह पहली और एकमात्र कंपनी थी जिसके लिए मैंने इंटरव्यू दिया था। जब मेरे मेंटर ने इशारा किया कि कंपनी मुझे ऑफर देगी तो मैं बहुत खुश था। मेरे माता-पिता भी बहुत खुश थे।' हैदराबाद में जन्मे और पले-बढ़े वर्गीस ने बाद में क्लास 7 से क्लास 12 तक बेंगलुरु में पढ़ाई की। उन्होंने कहा कि उन्हें हमेशा से भरोसा था कि उन्हें एक अच्छा पैकेज मिलेगा, भले ही मार्केट में मंदी हो।
माता-पिता दोनों इंजीनियर
वर्गीस ने कहा, 'मुझे पता था कि प्रतिष्ठित आईआईटी संस्थान का टैग कंपनियों को हमारे कैंपस में खींचेगा और मौजूदा जॉब मार्केट का असर कम होगा। साथ ही इंजीनियरिंग के पहले साल से ही मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहा था और देश के टॉप 100 में था। इससे भी मुझे इंटरव्यू क्रैक करने में मदद मिली, साथ ही करिकुलम ने भी मदद की जिसने हमें कई तरह के कोर्स करने का ऑप्शन दिया। मुझे पीपीओ मिलने की किस्मत अच्छी थी।' वर्गीस के माता-पिता दोनों इंजीनियर हैं।
ऑप्टिवर में इंटर्नशिप के लिए दो स्टूडेंट चुने गए थे, लेकिन सिर्फ वर्गीस को पीपीओ मिला। समर इंटर्नशिप में दो हफ्ते की ट्रेनिंग और छह हफ्ते का प्रोजेक्ट शामिल था। वह कंपनी के नीदरलैंड ऑफिस में फुल-टाइम काम करेंगे। वर्गीस के अलावा आईआईटी हैदराबाद के एक और सीएसई स्टूडेंट को 1.1 करोड़ रुपये का पैकेज मिला है, जिससे संस्थान के लिए स्टैंडर्ड और ऊंचा हो गया है। अब तक आईआईटी हैदराबाद के किसी स्टूडेंट को दिया गया सबसे ज्यादा पैकेज लगभग 1 करोड़ रुपये था, जो 2017 में रिकॉर्ड किया गया था।
औसत पैकेज में 75 फीसदी की बढ़ोतरी
लेकिन 2025 ने न सिर्फ इसे बदला, बल्कि संस्थान में औसत पैकेज में 2024 की तुलना में लगभग 75% की बढ़ोतरी भी देखी गई। आईआईटी हैदराबाद का औसत पैकेज 20.8 लाख रुपये से बढ़कर 36.2 लाख रुपये हो गया। दिसंबर 2025 में खत्म हुए प्लेसमेंट के पहले चरण में स्टूडेंट्स को कुल 24 इंटरनेशनल ऑफर मिले।
पीएसयू और कोर इंजीनियरिंग कंपनियों को शुरुआती स्लॉट दिया जा रहा
ऑफिस ऑफ करियर सर्विसेज के फैकल्टी-इन-चार्ज (एफआईसी) मयूर वैद्य ने कहा, 'पैकेज से ज्यादा हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्लेसमेंट चाहने वाले सभी स्टूडेंट्स को अच्छा ऑफर मिले। टेक जॉब्स के साथ, हम पीएसयू और कोर इंजीनियरिंग कंपनियों को शुरुआती स्लॉट देकर कोर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को अच्छे मौके देने पर भी ध्यान दे रहे हैं।' उन्होंने आगे कहा कि वे लगातार ज्यादा फर्मों से संपर्क कर रहे हैं और ज्यादा कंपनियों को कैंपस में लाने के लिए अपने फ्लेक्सिबल कैलेंडर, कोर्स की विविधता और करिकुलम को हाईलाइट कर रहे हैं। वैद्य ने कहा कि प्लेसमेंट के दूसरे चरण में ज्यादा पोस्टग्रेजुएट स्टूडेंट्स को घरेलू कंपनियों से ऑफर मिलने की संभावना है।
फिलहाल, 650 में से 196 पीजी स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिल चुका है, जिनका औसत पैकेज 22 लाख रुपये है। यूजी स्टूडेंट्स की बात करें तो प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर करने वाले 487 स्टूडेंट्स में से 62 फीसदी को जॉब ऑफर मिले हैं।
पिछले 3 सालों में सबसे ज़्यादा पैकेज:
2025-26 – 2.5 करोड़ रुपये
2024-25 – 66 लाख रुपये
2023-24 – 90 लाख रुपये
बीटेक सीएसई की जबरदस्त डिमांड
आपको बता दें कि वर्गीस बीटेक सीएसई ब्रांच के छात्र हैं। जेईई मेन व एडवांस्ड अच्छे मार्क्स से क्रैक करने वालों के बीच इस ब्रांच की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। डेटा के मुताबिक जेईई एडवांस्ड के टॉपरों की पहली पसंद आईआईटी बॉम्बे का बीटेक सीएसई रहता है।