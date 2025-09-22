IIT Bombay WINGS Scholarship to female students in STEM tuition fees IIT Bombay Scholarship: आईआईटी बॉम्बे लड़कियों को देगा WINGS स्कॉलरशिप, ट्यूशन फीस नहीं पड़ेगी देनी, Career Hindi News - Hindustan
IIT Bombay Scholarship: आईआईटी बॉम्बे लड़कियों को देगा WINGS स्कॉलरशिप, ट्यूशन फीस नहीं पड़ेगी देनी

IIT Bombay WINGS Scholarship: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) बॉम्बे ने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स (एसटीईएम) में अंडरग्रैजुएट छात्राओं के लिए एक नया स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया है।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 11:24 AM
IIT Bombay WINGS Scholarship: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) बॉम्बे ने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स (एसटीईएम) में अंडरग्रैजुएट छात्राओं के लिए एक नया स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया है। इंस्टीट्यूट के अनुसार वुमेन इनस्पायरिंग ग्रोथ इन एसटीईएम (WINGS) स्कॉलरशिप प्रोग्राम की पहल को आईआईटी बॉम्बे के पूर्व छात्र भरत देसाई और उनकी पत्नी नीरजा सेठी ने शुरू की है।

विंग्स स्कॉलरशिप आईआईटी बॉम्बे में छात्राओं को पूरी ट्यूशन फीस सहायता प्रदान करेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि आर्थिक समस्या के कारण उनकी पढ़ाई में कोई बाधा न आए। इस प्रोग्राम का उद्देश्य ज्यादा संख्या में छात्राओं को सहायता प्रदान करना है और ग्रामीण समुदायों के उम्मीदवारों से आवेदनों को प्रोत्साहित करना है। स्कॉलरशिप का पहला बैच शैक्षणिक वर्ष 2026-2027 में शुरू होने की उम्मीद है।

प्रेस रिलीज में कहा गया है कि इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में भारत में महिलाओं की शिक्षा में बदलाव लाने की क्षमता है, क्योंकि यह अवसर के नए दरवाजे खोलेगा, लीडरशिप को बढ़ावा देगा।

महिला सशक्तिकरण और सबको शिक्षा में शामिल करने के लिए, विंग्स स्कॉलरशिप STEM (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स) के क्षेत्रों में लड़कियों और महिलाओं की कमी को पूरा करने का एक खास तरीका है। आईआईटी बॉम्बे को उम्मीद है कि यह स्कीम सिर्फ छात्राओं की ज़िंदगी ही नहीं बदलेगी, बल्कि पूरे देश में उच्च शिक्षा में बदलाव लाएगी।

इस स्कॉलरशिप के लिए कौन-कौन आवेदन कर सकता है और आवेदन कब तक जमा होंगे, इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए इच्छुक छात्र 2026-27 के एडमिशन के समय IIT बॉम्बे की वेबसाइट देख सकते हैं।

