JIC Report 2025: आईटीआई बॉम्बे बना जेईई एडवांस्ड टॉपर्स की पहली पसंद

JIC Report 2025: जेईई एडवांस्ड 2025 टॉपर्स की पहली पसंद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT), बॉम्बे उभर कर निकला है। संयुक्त कार्यान्वयन समिति (जेआईसी) की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, आईआईटी बॉम्बे ने इस साल सबसे ज्यादा आईआईटी-जेईई टॉपर्स को अन्य आईआईटी इंस्टीट्यूट की तुलना में एडमिशन दिया है। टॉप 100 रैंक स्टूडेंट्स में से 73 ने आईआईटी बॉम्बे को अपना पसंदीदा इंस्टीट्यूट चुना है।

टॉप 100 कैटेगरी में 19 उम्मीदवारों ने आईआईटी दिल्ली को चुना, तथा इसी ग्रुप में 6 उम्मीदवारों ने आईआईटी मद्रास को चुना है।जेआईसी रिपोर्ट 2025 के अनुसार, किसी अन्य आईआईटी ने टॉप 100 ग्रुप में उम्मीदवारों को एडमिशन नहीं दिया है।

जेआईसी रिपोर्ट में एक और खास बात देखी गई है कि कुल अधिकांश आईआईटी में आवंटित सीटों की संख्या से अधिक हो गई है। उदाहरण के लिए, आईआईटी बॉम्बे में कुल 1360 सीटें हैं, लेकिन लास्ट राउंड में आवंटित सीटों की संख्या 1364 थी।

जेआईसी रिपोर्ट से यह भी पता चला कि पुरुष उम्मीदवारों ने महिला उम्मीदवारों की तुलना में सबसे ज़्यादा सीटों पर एडमिशन लिया है। पुरुष उम्मीदवारों को कुल 14524 सीटों पर एडमिशन मिला, जबकि महिला उम्मीदवारों ने 3,664 सीटों पर एडमिशन प्राप्त किया।