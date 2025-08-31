IIT Bombay top choice among IIT-JEE toppers as per JIC Report 2025 JIC Report 2025: आईटीआई बॉम्बे बना जेईई एडवांस्ड टॉपर्स की पहली पसंद, Career Hindi News - Hindustan
JIC Report 2025: जेईई एडवांस्ड 2025 टॉपर्स की पहली पसंद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT), बॉम्बे उभर कर निकला है। संयुक्त कार्यान्वयन समिति (जेआईसी) की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 11:47 AM
JIC Report 2025: जेईई एडवांस्ड 2025 टॉपर्स की पहली पसंद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT), बॉम्बे उभर कर निकला है। संयुक्त कार्यान्वयन समिति (जेआईसी) की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, आईआईटी बॉम्बे ने इस साल सबसे ज्यादा आईआईटी-जेईई टॉपर्स को अन्य आईआईटी इंस्टीट्यूट की तुलना में एडमिशन दिया है। टॉप 100 रैंक स्टूडेंट्स में से 73 ने आईआईटी बॉम्बे को अपना पसंदीदा इंस्टीट्यूट चुना है।

टॉप 100 कैटेगरी में 19 उम्मीदवारों ने आईआईटी दिल्ली को चुना, तथा इसी ग्रुप में 6 उम्मीदवारों ने आईआईटी मद्रास को चुना है।जेआईसी रिपोर्ट 2025 के अनुसार, किसी अन्य आईआईटी ने टॉप 100 ग्रुप में उम्मीदवारों को एडमिशन नहीं दिया है।

जेआईसी रिपोर्ट में एक और खास बात देखी गई है कि कुल अधिकांश आईआईटी में आवंटित सीटों की संख्या से अधिक हो गई है। उदाहरण के लिए, आईआईटी बॉम्बे में कुल 1360 सीटें हैं, लेकिन लास्ट राउंड में आवंटित सीटों की संख्या 1364 थी।

जेआईसी रिपोर्ट से यह भी पता चला कि पुरुष उम्मीदवारों ने महिला उम्मीदवारों की तुलना में सबसे ज़्यादा सीटों पर एडमिशन लिया है। पुरुष उम्मीदवारों को कुल 14524 सीटों पर एडमिशन मिला, जबकि महिला उम्मीदवारों ने 3,664 सीटों पर एडमिशन प्राप्त किया।

आपको बता दें कि 18 मई को लगभग 155 शहरों के 258 केंद्रों पर आयोजित जेईई एडवांस्ड 2025 में कुल 54378 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। आईआईटी दिल्ली जोन के रजित गुप्ता 360 में से 332 अंक प्राप्त कर कॉमन रैंक लिस्ट (सीआरएल) में टॉप किया। इसी प्रकार, आईआईटी खड़गपुर जोन की देवदत्ता माझी सीआरएल 16 के साथ टॉप रैंक वाली महिला अभ्यर्थी रहीं, जिन्होंने 360 में से 312 अंक प्राप्त किए। इसके अलावा जेईई एडवांस्ड 2025 परीक्षा में आईआईटी दिल्ली जोन से 4 स्टूडेंट्स, आईआईटी बॉम्बे जोन से 3 स्टूडेंट्स, आईआईटी हैदराबाद जोन से 2 स्टूडेंट्स और आईआईटी कानपुर जोन से 1 स्टूडेंट्स रहा।

