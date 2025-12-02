IIT बॉम्बे के छात्र को 1.48 करोड़ का पैकेज, अब सबसे अमीर शख्स की कंपनी का इंतजार, BHU, कानपुर में भी धाकड़ जॉब ऑफर

संक्षेप: IIT Campus Placement : आईआईटी बॉम्बे का प्लेसमेंट सीजन 42 कंपनियों और 98 जॉब ऑफर के साथ शुरू हुआ। इनमें सर्वाधिक पैकेज दा विंची का 125,000 पाउंड यानी 1.48 करोड़ रुपये का रहा। अब यहां टेस्ला का इंतजार है।

IIT Campus Placement : आईआईटी बॉम्बे के प्लेसमेंट सीजन की शुरुआत शानदार रही है। जेईई एडवांस्ड के टॉपरों की पहली पसंद आईआईटी बॉम्बे का प्लेसमेंट सीजन 42 कंपनियों और 98 जॉब ऑफर के साथ शुरू हुआ। इनमें सर्वाधिक पैकेज दा विंची का 125,000 पाउंड यानी 1.48 करोड़ रुपये का रहा। आईआईटी बॉम्बे में प्लेसमेंट सीजन 1 दिसंबर को शुरू हुआ, जिसमें पहले दिन 42 कंपनियों ने हिस्सा लिया और 98 जॉब ऑफर दिए। स्टूडेंट्स के मुताबिक दा विंची ने सबसे मोटा पैकेज दिया जो लगभग 125,000 पाउंड प्रति वर्ष है, जो लगभग Rs. 1.48 करोड़ है। स्टूडेंट्स ने कहा कि पहले दिन लगभग 70 प्रोविजनल चयन दिखाए गए थे। उन्होंने कहा कि जीई, एयरबस और बार्कलेज ने तय इंटरव्यू के साथ वॉक-इन प्रोसेस भी किया।

एलन मस्क की टेस्ला का इंतजार प्लेसमेंट का दूसरा दिन और भी बिजी रहने की उम्मीद है, जिसमें 35 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियां कैंपस में आने वाली हैं। स्टूडेंट्स ने कहा कि सभी को दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला का बेसब्री से इंतजार है। सभी को अमेरिकी कंपनी टेस्ला से रिकॉर्ड पैकेज मिलने की उम्मीद है। आईआईटी बॉम्बे के सूत्रों के मुताबिक इस साल कंपनियां मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की अच्छी जानकारी वाले कैंडिडेट्स की तलाश में हैं। उन्होंने कहा कि यूजर इंटरफेस पोजीशन की तुलना में डेवलपर रोल की ज्यादा डिमांड है।

पहले दिन किन कंपनियों ने हिस्सा लिया फ्लिपकार्ट, जे.पी. मॉर्गन, बार्कलेज और क्वालकॉम समेत कई बड़े रिक्रूटर्स ने पहले दिन इंटरव्यू और सिलेक्शन राउंड में हिस्सा लिया। आईआईटी बॉम्बे प्लेसमेंट ब्रोशर पर मौजूद जानकारी के मुताबिक इस साल अलग-अलग प्रोग्राम्स के 2,300 से ज्यादा स्टूडेंट्स प्लेसमेंट के लिए पात्र हैं। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा पात्र कैंडिडेट्स हैं।

पहली बार प्लेसमेंट सीजन के हिस्से के तौर पर इंटर्नशिप भी शुरू की गई है। स्टूडेंट्स ने कहा कि इस कदम से ज्यादा कंपनियों को हिस्सा लेने के लिए बढ़ावा मिला है और इस प्रक्रिया में स्टूडेंट्स की भागीदारी बढ़ी है।

आईआईटी बीएचयू में पहले दिन 17 को एक करोड़ से ज्यादा का पैकेज आईआईटी बीएचयू में कैंपस प्लेसमेंट के पहले दिन के दो स्लॉट में 17 छात्रों को विभिन्न कंपनियों की ओर से एक करोड़ रुपये वार्षिक से ज्यादा का पैकेज ऑफर किया गया है। अधिकतम पैकेज 1.67 करोड़ और न्यूनतम 47.19 लाख का मिला है। पिछले वर्ष से तुलना करें तो पहले दिन 87 कंपनियों ने 399 पेड इंटर्नशिप दिए जबकि 160 कंपनियों ने 432 प्री प्लेसमेंट ऑफर दिए थे। इस वर्ष पहले दिन 98 कंपनियों ने 443 पेड इंटर्नशिप और 125 कंपनियों ने 489 ऑफर दिए हैं। 1.67 करोड़ वार्षिक के सर्वाधिक पैकेज के साथ छह छात्रों को 1.5 करोड़ रुपये से ऊपर का पैकेज मिला है। पहले दिन के प्रदर्शन को देखते हुए आईआईटी के अधिकारी यह मान रहे हैं कि अबकी पिछले वर्ष का अधिकतम पैकेज का रिकॉर्ड टूटेगा। पिछले वर्ष यह 2.20 करोड़ रुपये वार्षिक का था। इसके अलावा अंतिम वर्ष से पहले के छात्रों के लिए कंपनियों ने कई ऑफर रखे। पहले दिन के दो स्लॉट में 98 कंपनियों ने कुल 443 पेड इंटर्नशिप ऑफर दिए हैं। तीसरे स्लॉट में भी कुछ नई कंपनियों ने छात्रों की मेधा को अपनी कसौटी पर कसा। आने वाले एक हफ्ते में कुल 330 कंपनियां 1704 छात्रों के बीच से अपने लिए बेहतर प्रोफेशनल्स का चुनाव करेंगी।

आईआईटी धनबाद में कैंपस प्लेसमेंट आईआईटी आईएसएम धनबाद में जीरो-डे में 100 से अधिक छात्रों का चयन किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेंचर जापान जैसी कंपनियों ने छात्रों को नौकरी का ऑफर दिया है। संस्थान की ओर से पे-पैकेज को गोपनीय रखा जा रहा है। माइक्रोसाफ्ट ने अप्लाइड साइंटिस्ट के लिए दो छात्रों का चयन किया है। वहीं एक्सेंचर जापान ने दो छात्र-छात्राओं को इंटरनेशनल जॉब ऑफर किया है। 22 कंपनियों ने रिजल्ट जारी कर दिया है। वर्ष-2025 बैच के छात्र सौरव शक्ति को 1.22 करोड़ रुपए सलाना का पे-पैकेज मिला था। बीईएल में 11, इनमोबी में पांच, एक्सेंचर एस एंड सी में नौ, मीशो (डीएस) में एक, एनालॉग डिवाइस में एक, एक्सट्रिया में एक, एक्सेला में आठ, बीपी (सब सरफेस) में दो, बीपी (इंटीग्रिटी) में तीन, बजाज ऑटो में पांच, मीशो (एसडीई) में छह, मीशो (एसए) में आठ, एक्सेंचर जापान में दो, सी डॉट में छह, एनवीडिया सॉफ्टवेयर में एक, कुरे एआई में तीन, सीमेंस में एक, माइक्रोसाफ्ट (अप्लाइड साइंटिस्ट) में दो, स्क्वायर प्वाइंट (इन्फ्रा) में दो, मैथवर्क्स में तीन, मीडिया डॉट नेट में दो, एसएलबी (एम्बेडेड) में तीन छात्र-छात्राओं को नौकरी का ऑफर दिया गया है।