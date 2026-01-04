Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़IIT Bombay MBA Admission 2026: Registration Begins; Apply Online at iitb.ac.in, Check Eligibility and Fees
MBA Admission 2026: IIT बॉम्बे में MBA एडमिशन 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, यहां जानें योग्यता, फीस

MBA Admission 2026: IIT बॉम्बे में MBA एडमिशन 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, यहां जानें योग्यता, फीस

संक्षेप:

MBA Admission 2026: आईआईटी बॉम्बे के 'शैलेश जे. मेहता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट' (SJMSOM) ने शैक्षणिक सत्र 2026-28 के लिए एमबीए प्रोग्राम में प्रवेश हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 जनवरी 2026 से शुरू कर दी है।

Jan 04, 2026 06:32 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

IIT Bombay MBA Admission 2026: अगर आप देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) बॉम्बे से एमबीए करने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए शानदार मौका है। आईआईटी बॉम्बे के 'शैलेश जे. मेहता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट' (SJMSOM) ने शैक्षणिक सत्र 2026-28 के लिए एमबीए प्रोग्राम में प्रवेश हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 जनवरी 2026 से शुरू कर दी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां

इच्छुक उम्मीदवार आईआईटी बॉम्बे की आधिकारिक वेबसाइट som.iitb.ac.in या iitb.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन की अंतिम तिथि: 31 जनवरी 2026 (शाम 5:00 बजे तक)।

आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 1 फरवरी 2026।

पर्सनल इंटरव्यू (PI) राउंड: 5 से 8 मार्च 2026 (ऑफलाइन मोड)।

योग्यता और मानदंड

आईआईटी बॉम्बे में एमबीए के लिए आवेदन करने हेतु उम्मीदवारों के पास ये योग्यताएं होनी चाहिए:

शैक्षणिक योग्यता: किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक में कम से कम 60% अंक या 6.5 CGPI होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और दिव्यांग (PwD) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 5% की छूट के साथ न्यूनतम 55% अंक या 6.0 CGPI आवश्यक है।

प्रवेश परीक्षा: उम्मीदवारों के पास CAT 2025 का वैलिड स्कोरकार्ड होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए GMAT स्कोर मान्य होगा।

अंतिम वर्ष के छात्र: वे छात्र जो स्नातक के अंतिम वर्ष में हैं या परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, उनका प्रवेश अंतिम रूप से स्नातक की मार्कशीट जमा करने पर निर्भर करेगा।

चयन प्रक्रिया

प्रथम चरण: CAT 2025 के स्कोर, पिछले शैक्षणिक रिकॉर्ड (10वीं, 12वीं और स्नातक) और कार्य अनुभव के आधार पर उम्मीदवारों को पर्सनल इंटरव्यू (PI) के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

द्वितीय चरण: अंतिम चयन ‘कंपोजिट स्कोर’ के आधार पर किया जाएगा, जिसमें CAT स्कोर को 75%, 12वीं के अंकों को 5%, स्नातक को 10% और कार्य अनुभव को 5% वेटेज दिया जाता है।

ये भी पढ़ें:टॉप बिजनेस स्कूल 2026, एशिया के टॉप मैनेजमेंट कॉलेजों में चमके भारतीय IIMs

आवेदन शुल्क

सामान्य/OBC/EWS वर्ग: 1600 रुपये।

SC/ST/PwD वर्ग: 800 रुपये।

आईआईटी बॉम्बे अपनी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और बेहतरीन प्लेसमेंट के लिए जाना जाता है। पिछले आंकड़ों के अनुसार, यहां का औसत पैकेज काफी शानदार रहता है, जो इसे एमबीए उम्मीदवारों की पहली पसंद बनाता है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम समय की भीड़ और तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
IIT Bombay MBA
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।