MBA Admission 2026: IIT बॉम्बे में MBA एडमिशन 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, यहां जानें योग्यता, फीस

संक्षेप: MBA Admission 2026: आईआईटी बॉम्बे के 'शैलेश जे. मेहता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट' (SJMSOM) ने शैक्षणिक सत्र 2026-28 के लिए एमबीए प्रोग्राम में प्रवेश हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 जनवरी 2026 से शुरू कर दी है।

IIT Bombay MBA Admission 2026: अगर आप देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) बॉम्बे से एमबीए करने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए शानदार मौका है। आईआईटी बॉम्बे के 'शैलेश जे. मेहता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट' (SJMSOM) ने शैक्षणिक सत्र 2026-28 के लिए एमबीए प्रोग्राम में प्रवेश हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 जनवरी 2026 से शुरू कर दी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां इच्छुक उम्मीदवार आईआईटी बॉम्बे की आधिकारिक वेबसाइट som.iitb.ac.in या iitb.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन की अंतिम तिथि: 31 जनवरी 2026 (शाम 5:00 बजे तक)।

आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 1 फरवरी 2026।

पर्सनल इंटरव्यू (PI) राउंड: 5 से 8 मार्च 2026 (ऑफलाइन मोड)।

योग्यता और मानदंड आईआईटी बॉम्बे में एमबीए के लिए आवेदन करने हेतु उम्मीदवारों के पास ये योग्यताएं होनी चाहिए:

शैक्षणिक योग्यता: किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक में कम से कम 60% अंक या 6.5 CGPI होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और दिव्यांग (PwD) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 5% की छूट के साथ न्यूनतम 55% अंक या 6.0 CGPI आवश्यक है।

प्रवेश परीक्षा: उम्मीदवारों के पास CAT 2025 का वैलिड स्कोरकार्ड होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए GMAT स्कोर मान्य होगा।

अंतिम वर्ष के छात्र: वे छात्र जो स्नातक के अंतिम वर्ष में हैं या परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, उनका प्रवेश अंतिम रूप से स्नातक की मार्कशीट जमा करने पर निर्भर करेगा।

चयन प्रक्रिया प्रथम चरण: CAT 2025 के स्कोर, पिछले शैक्षणिक रिकॉर्ड (10वीं, 12वीं और स्नातक) और कार्य अनुभव के आधार पर उम्मीदवारों को पर्सनल इंटरव्यू (PI) के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

द्वितीय चरण: अंतिम चयन ‘कंपोजिट स्कोर’ के आधार पर किया जाएगा, जिसमें CAT स्कोर को 75%, 12वीं के अंकों को 5%, स्नातक को 10% और कार्य अनुभव को 5% वेटेज दिया जाता है।

आवेदन शुल्क सामान्य/OBC/EWS वर्ग: 1600 रुपये।

SC/ST/PwD वर्ग: 800 रुपये।