पिछली सैलरी से 90 फीसदी कम देंगे; HR की बात सुन उड़े IIT बॉम्बे ग्रेजुएट के होश, क्या था पूरा मामला
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट शख्स एचआर से मिले नौकरी के ऑफर के बारे में जिक्र कर रहा है।
आज के दौर में नौकरी का बाजार कितना कठिन है यह किसी से छिपा नहीं है। अच्छे-खासे पढ़े-लिखे और अनुभवी लोग भी कई हफ्तों तक नई नौकरी की तलाश में भटकते रहते हैं। ऐसे में जब कोई कंपनी नौकरी का ऑफर लेकर आती है तो किसी भी उम्मीदवार को राहत महसूस होना स्वाभाविक है। लेकिन क्या हो अगर वही कंपनी आपके अनुभव और आपकी काबिलियत का मजाक उड़ाने लगे? आईआईटी बॉम्बे के एक ग्रेजुएट सोहम नायक के साथ ठीक ऐसा ही हुआ।
सैलरी सुनते ही एचआर का अजीब दांव
मामला तब सामने आया जब सोहम नायक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी आपबीती सुनाई। सोहम फिलहाल नौकरी की तलाश में हैं और बेरोजगार हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें एक कंपनी के एचआर का फोन आया। बातचीत के दौरान एचआर ने सबसे पहले उनकी मौजूदा सैलरी के बारे में पूछा। जैसे ही सोहम ने अपनी सैलरी बताई एचआर ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे सुनकर सोहम दंग रह गए। एचआर ने सोहम को फुल-टाइम नौकरी देने के बजाय पहले 3 से 6 महीने की इंटर्नशिप करने का सुझाव दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस इंटर्नशिप के बदले जो पैसा ऑफर किया गया, वह सोहम की पिछली सैलरी का महज 10 फीसदी था। यानी कंपनी उन्हें उनकी असल कीमत से 90 फीसदी कम पैसे देने की कोशिश कर रही थी।
सोहम ने अपनी पोस्ट में इस पूरे वाकये को बेहद बेतुका बताया। उनका कहना है कि यह कोई जूनियर लेवल की पोजीशन नहीं थी, जिसके लिए उन्हें कुछ नया सीखने की जरूरत होती। वह बिल्कुल वही काम कर रहे थे जो वो वर्षों से करते आ रहे हैं। सोहम ने तंज कसते हुए लिखा, "न यह कोई जूनियर रोल था, न ही कोई अलग काम। मैं वही काम कर रहा था जो रोज करता हूं, बस उसे इंटर्नशिप का नाम दे दिया गया ताकि कंपनी का खर्च 90 फीसदी तक कम हो जाए।"
आर्थिक तंगी के बावजूद लिया कड़ा फैसला
एक तरफ कुछ दिनों से बेरोजगारी और आर्थिक तंगी का दबाव, तो दूसरी तरफ अपने आत्मसम्मान की लड़ाई। सोहम ने बताया कि उन्होंने बिना एक पल गंवाए इस ऑफर को ठुकरा दिया। उन्होंने लिखा, "मैंने एचआर की बात पूरी होने से पहले ही ना कह दिया। पैसा तंगी में था, लेकिन यह मेरी जिंदगी का सबसे आसान फैसला था।" सोहम ने अपने पीछे तर्क देते हुए कहा, "जिस पल आप अपनी वैल्यू का दसवां हिस्सा स्वीकार कर लेते हैं, वही आपकी नई वैल्यू बन जाती है।" उन्होंने लोगों से सवाल पूछा कि क्या कठिन जॉब मार्केट में लोगों को अपनी उम्मीदें कम कर देनी चाहिए, या फिर अपने सम्मान के साथ खड़ा रहना चाहिए?
सोहम की इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया है। जहां कई लोग उनके इस जज्बे की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कंपनियों को ऐसे टैलेंट का शोषण नहीं करना चाहिए, वहीं कुछ लोग इसे आज के दौर की कड़वी सच्चाई भी बता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "आज के बाजार में, जो मिल जाए ले लेना चाहिए।" हालांकि, अधिकतर लोग सोहम के साथ खड़े दिखे और कहा कि अगर आप अपनी काबिलियत जानते हैं, तो ऐसी शर्तों पर झुकने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंपनियां सिर्फ अपना बैलेंस शीट सुधारने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाती हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव