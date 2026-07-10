मार्क जुकरबर्ग ने Meta के लिए दिया था करोड़ों का ऑफर, IIT बॉम्बे के ग्रेजुएट ने ठुकराया; शुरू किया AI स्टार्टअप

आज के समय में करोड़ों रुपये की नौकरी का ऑफर मिलना किसी सपने से कम नहीं होता है। खासकर AI इंडस्ट्री में, जहां बड़ी से बड़ी टेक कंपनियां अच्छे टैलेंट को अपने साथ जोड़ने के लिए मोटे पैकेज दे रही हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो बड़ी सैलरी छोड़कर अपने सपनों को पूरा करने का रास्ता चुनते हैं।

आज के समय में करोड़ों रुपये की नौकरी का ऑफर मिलना किसी सपने से कम नहीं होता है। खासकर AI इंडस्ट्री में, जहां बड़ी से बड़ी टेक कंपनियां अच्छे टैलेंट को अपने साथ जोड़ने के लिए मोटे पैकेज दे रही हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो बड़ी सैलरी छोड़कर अपने सपनों को पूरा करने का रास्ता चुनते हैं। एक ऐसा ही दावा IIT बॉम्बे के पूर्व छात्र और AI रिसर्चर ऋषभ अग्रवाल को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पोस्ट में कहा गया कि उन्होंने Meta Superintelligence Labs का 10 लाख डॉलर यानी करीब 9.5 करोड़ रुपये का जॉब ऑफर ठुकराकर अपना AI स्टार्टअप शुरू करने का फैसला किया। यह दावा तेजी से वायरल हुआ, लेकिन बाद में ऋषभ अग्रवाल ने खुद इस पर सफाई दी, जिससे चर्चा और बढ़ गई।

जेईई में हासिल की AIR 33 यह चर्चा तब शुरू हुई जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर विकास ऑलवेज नाम के यूजर ने ऋषभ अग्रवाल की जर्नी शेयर की। पोस्ट में लिखा गया कि ऋषभ ने JEE में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 33 हासिल की थी और इसके बाद IIT बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया। इसके अलावा पोस्ट में दावा किया गया कि ऋषभ ने Google Brain, DeepMind और Waymo जैसी दुनिया की प्रतिष्ठित AI रिसर्च लैब्स में काम किया। इसमें यह भी दावा किया गया कि मार्क जुकरबर्ग ने उन्हें Meta में 10 लाख डॉलर (करीब 9.5 करोड़ रुपये) का ऑफर दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया।

9.5 करोड़ रुपये सालाना का ऑफर ठुकरा पोस्ट में आगे कहा गया कि आज ऋषभ अग्रवाल Periodic Labs नाम की अगली पीढ़ी की AI कंपनी बना रहे हैं। भले ही आम लोग उन्हें ज्यादा न जानते हों, लेकिन AI रिसर्च की दुनिया में उन्हें एक एक्सपर्ट के रूप में माना जाता है, क्योंकि उन्होंने दुनिया की कई शीर्ष AI लैब्स में काम किया है। वायरल पोस्ट में आगे दावा किया गया कि करीब पांच महीने Meta में काम करने के बाद ऋषभ अग्रवाल ने 9.5 करोड़ रुपये सालाना का ऑफर ठुकरा दिया, नौकरी छोड़ दी और Periodic Labs में सह-संस्थापक (Co-founder) के रूप में जुड़ गए।

स्टार्टअप को मिला NVIDIA और जेफ बेजोस का समर्थन पोस्ट में यह भी बताया गया कि पिरियाडिक लैब्स ऐसी AI तकनीक पर काम कर रही है, जो नए पदार्थ (Materials), नई दवाओं और यहां तक कि भौतिकी के नए सिद्धांतों की खोज के लिए वैज्ञानिक प्रयोगों के नए आइडिया तैयार कर सके। दावा किया गया कि इस स्टार्टअप को NVIDIA और Jeff Bezos का समर्थन भी मिला है। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। इसी बीच ऋषभ अग्रवाल ने खुद इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी।

ऋषभ ने दिया ये प्रतिक्रिया ऋषभ ने कहा कि वायरल पोस्ट में बताई गई 10 लाख डॉलर (करीब 9.5 करोड़ रुपये) की रकम सही नहीं है। उनके अनुसार, Meta का ऑफर इससे कई गुना बड़ा था। हालांकि, उन्होंने सैलरी का खुलासा नहीं किया। ऋषभ की इस प्रतिक्रिया के बाद सोशल मीडिया पर उनकी और भी चर्चा होने लगी। कई लोगों ने उनके फैसले की सराहना की।

लोगों ने की तारीफ अरबपति कारोबारी निकेश अरोड़ा ने भी पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि लव इट। एक यूजर ने लिखा, "इतने बड़े ऑफर को ठुकराकर AI में नया बदलाव लाने का फैसला करना दूरदर्शिता और साहस की मिसाल है।" दूसरे यूजर ने कहा, "9.5 करोड़ रुपये का ऑफर छोड़कर नई AI तकनीक पर काम करना बेहद बड़ा और साहसिक फैसला है।" एक अन्य यूजर ने लिखा, "कई बार सबसे बड़ा मौका सबसे ज्यादा सैलरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ा प्रभाव छोड़ने का होता है।"