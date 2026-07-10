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मार्क जुकरबर्ग ने Meta के लिए दिया था करोड़ों का ऑफर, IIT बॉम्बे के ग्रेजुएट ने ठुकराया; शुरू किया AI स्टार्टअप

By Dheeraj Pal
लाइव हिन्दुस्तान
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आज के समय में करोड़ों रुपये की नौकरी का ऑफर मिलना किसी सपने से कम नहीं होता है। खासकर AI इंडस्ट्री में, जहां बड़ी से बड़ी टेक कंपनियां अच्छे टैलेंट को अपने साथ जोड़ने के लिए मोटे पैकेज दे रही हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो बड़ी सैलरी छोड़कर अपने सपनों को पूरा करने का रास्ता चुनते हैं।

मार्क जुकरबर्ग ने Meta के लिए दिया था करोड़ों का ऑफर, IIT बॉम्बे के ग्रेजुएट ने ठुकराया; शुरू किया AI स्टार्टअप

आज के समय में करोड़ों रुपये की नौकरी का ऑफर मिलना किसी सपने से कम नहीं होता है। खासकर AI इंडस्ट्री में, जहां बड़ी से बड़ी टेक कंपनियां अच्छे टैलेंट को अपने साथ जोड़ने के लिए मोटे पैकेज दे रही हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो बड़ी सैलरी छोड़कर अपने सपनों को पूरा करने का रास्ता चुनते हैं। एक ऐसा ही दावा IIT बॉम्बे के पूर्व छात्र और AI रिसर्चर ऋषभ अग्रवाल को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पोस्ट में कहा गया कि उन्होंने Meta Superintelligence Labs का 10 लाख डॉलर यानी करीब 9.5 करोड़ रुपये का जॉब ऑफर ठुकराकर अपना AI स्टार्टअप शुरू करने का फैसला किया। यह दावा तेजी से वायरल हुआ, लेकिन बाद में ऋषभ अग्रवाल ने खुद इस पर सफाई दी, जिससे चर्चा और बढ़ गई।

जेईई में हासिल की AIR 33

यह चर्चा तब शुरू हुई जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर विकास ऑलवेज नाम के यूजर ने ऋषभ अग्रवाल की जर्नी शेयर की। पोस्ट में लिखा गया कि ऋषभ ने JEE में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 33 हासिल की थी और इसके बाद IIT बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया। इसके अलावा पोस्ट में दावा किया गया कि ऋषभ ने Google Brain, DeepMind और Waymo जैसी दुनिया की प्रतिष्ठित AI रिसर्च लैब्स में काम किया। इसमें यह भी दावा किया गया कि मार्क जुकरबर्ग ने उन्हें Meta में 10 लाख डॉलर (करीब 9.5 करोड़ रुपये) का ऑफर दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया।

9.5 करोड़ रुपये सालाना का ऑफर ठुकरा

पोस्ट में आगे कहा गया कि आज ऋषभ अग्रवाल Periodic Labs नाम की अगली पीढ़ी की AI कंपनी बना रहे हैं। भले ही आम लोग उन्हें ज्यादा न जानते हों, लेकिन AI रिसर्च की दुनिया में उन्हें एक एक्सपर्ट के रूप में माना जाता है, क्योंकि उन्होंने दुनिया की कई शीर्ष AI लैब्स में काम किया है। वायरल पोस्ट में आगे दावा किया गया कि करीब पांच महीने Meta में काम करने के बाद ऋषभ अग्रवाल ने 9.5 करोड़ रुपये सालाना का ऑफर ठुकरा दिया, नौकरी छोड़ दी और Periodic Labs में सह-संस्थापक (Co-founder) के रूप में जुड़ गए।

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स्टार्टअप को मिला NVIDIA और जेफ बेजोस का समर्थन

पोस्ट में यह भी बताया गया कि पिरियाडिक लैब्स ऐसी AI तकनीक पर काम कर रही है, जो नए पदार्थ (Materials), नई दवाओं और यहां तक कि भौतिकी के नए सिद्धांतों की खोज के लिए वैज्ञानिक प्रयोगों के नए आइडिया तैयार कर सके। दावा किया गया कि इस स्टार्टअप को NVIDIA और Jeff Bezos का समर्थन भी मिला है। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। इसी बीच ऋषभ अग्रवाल ने खुद इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी।

ऋषभ ने दिया ये प्रतिक्रिया

ऋषभ ने कहा कि वायरल पोस्ट में बताई गई 10 लाख डॉलर (करीब 9.5 करोड़ रुपये) की रकम सही नहीं है। उनके अनुसार, Meta का ऑफर इससे कई गुना बड़ा था। हालांकि, उन्होंने सैलरी का खुलासा नहीं किया। ऋषभ की इस प्रतिक्रिया के बाद सोशल मीडिया पर उनकी और भी चर्चा होने लगी। कई लोगों ने उनके फैसले की सराहना की।

वायरल स्टोरी
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लोगों ने की तारीफ

अरबपति कारोबारी निकेश अरोड़ा ने भी पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि लव इट। एक यूजर ने लिखा, "इतने बड़े ऑफर को ठुकराकर AI में नया बदलाव लाने का फैसला करना दूरदर्शिता और साहस की मिसाल है।" दूसरे यूजर ने कहा, "9.5 करोड़ रुपये का ऑफर छोड़कर नई AI तकनीक पर काम करना बेहद बड़ा और साहसिक फैसला है।" एक अन्य यूजर ने लिखा, "कई बार सबसे बड़ा मौका सबसे ज्यादा सैलरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ा प्रभाव छोड़ने का होता है।"

(डिस्क्लेमर: इस कहानी में किए गए सभी दावे और विचार संबंधित व्यक्ति के निजी अनुभव हैं। 'लाइव हिंदुस्तान' वेबसाइट सोशल मीडिया पोस्ट पर किए गए इन दावों की पुष्टि नहीं करती है।)

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लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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