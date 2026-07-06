2.2 करोड़ का पैकेज ठुकराया, बीमार मां-बाप के लिए खोली परचून की दुकान; क्या है IITian की कहानी का सच
IIT बॉम्बे ग्रेजुएट विवेक शर्मा के अपने बीमार माता-पिता के लिए 2.4 करोड़ की US नौकरी छोड़ने की वायरल कहानी पूरी तरह से फेक है।
आजकल सोशल मीडिया पर कब, कौन सी खबर आग की तरह फैल जाए, यह कहना मुश्किल है। अक्सर हम इंटरनेट पर ऐसी कहानियां पढ़ते हैं जो सीधे हमारे दिल को छू लेती हैं और हमारी आंखों में आंसू ले आती हैं। ऐसी ही एक बेहद भावुक कर देने वाली कहानी पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर छाई हुई थी। यह कहानी थी IIT बॉम्बे के एक ऐसे होनहार छात्र की... जिसने अपने बीमार माता-पिता की देखभाल के लिए अमेरिका की करोड़ों रुपये की नौकरी को ठोकर मार दी। यह सब सुनकर किसी का भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाए लेकिन जरा रुकिए! इससे पहले कि आप इस कहानी को सच मान बैठे, इस कहानी के पीछे की असली हकीकत जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि सोशल मीडिया पर जो दिखता है, वो हमेशा सच नहीं होता।
वायरल पोस्ट में क्या-क्या दावे किए गए?
एक्स पर 'Vivek Alwys' नाम के एक यूजर ने विवेक शर्मा नाम के एक युवक की कहानी शेयर की। इस पोस्ट में दावा किया गया था कि विवेक ने IIT बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया था और वह अपने बैच का गोल्ड मेडलिस्ट था। उसकी इस बेजोड़ काबिलियत को देखते हुए सैन फ्रांसिस्को के एक स्टार्टअप ने उसे करीब 2.4 लाख डॉलर यानी लगभग 2.2 करोड़ रुपये के शानदार सालाना पैकेज का ऑफर दिया। किसी भी आम नौजवान की तरह विवेक के लिए भी यह एक सपना सच होने जैसा था।
लेकिन, पोस्ट के मुताबिक, तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। जिस वक्त विवेक अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा था और उसका वीजा इंटरव्यू होने वाला था, उसी दौरान उसके पिता को अचानक दिल का दौरा पड़ गया। मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, उसी वक्त उसकी मां को भी ब्रेस्ट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने का पता चला। अब विवेक के सामने दो रास्ते थे, या तो वो अपना शानदार करियर चुने या फिर अपने बीमार माता-पिता की सेवा करे। पोस्ट में बताया गया कि इस नौजवान ने बिना कोई देरी किए अमेरिका का ऑफर ठुकरा दिया और अपने घर कानपुर में ही रुकने का फैसला किया।
शर्मा जनरल स्टोर चर्चा में
वायरल कहानी सिर्फ नौकरी छोड़ने तक ही सीमित नहीं थी। इसमें आगे बताया गया कि कानपुर में रहकर विवेक ने एक लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी कर ली। जैसे-जैसे घर की जिम्मेदारियां और इलाज का खर्च बढ़ा, उसने अपने घर के नीचे ही 'शर्मा जनरल स्टोर' नाम से किराने की एक छोटी सी दुकान खोल ली। जब माता-पिता की सेहत में थोड़ा सुधार होने लगा, तो विवेक ने दुकान संभालने के साथ-साथ गरीब बच्चों को मुफ्त में कोडिंग सिखाना भी शुरू कर दिया और रातों को जागकर फ्रीलांस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स पर काम करने लगा। यह कहानी इतनी प्रेरणादायक थी कि लोगों ने इसे धड़ल्ले से शेयर करना शुरू कर दिया और रातों-रात विवेक इंटरनेट का हीरो बन गया।
हकीकत से उठा पर्दा
जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुई, इंटरनेट पर मौजूद कुछ जागरूक लोगों और फैक्ट-चेकर्स ने इस कहानी की तह तक जाने का फैसला किया। जब उन्होंने IIT बॉम्बे के रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए, तो उन्हें इस कहानी से मेल खाने वाला विवेक शर्मा नाम का कोई ग्रेजुएट नहीं मिला। लोगों ने यह भी नोटिस किया कि इस भावुक पोस्ट के साथ कोई भी पुख्ता सोर्स या सबूत नहीं दिया गया था। पड़ताल में पता चला कि इस पूरी कहानी की शुरुआत दरअसल एक महीने पहले लिंक्डइन पर हुई थी। डॉक्टर दिलीप गोसाईं नाम के एक शख्स ने यह कहानी वहां लिखी थी। अपनी ऑरिजिनल पोस्ट में उन्होंने दावा किया था कि विवेक शर्मा ने 2012 में 147वीं JEE रैंक के साथ IIT बॉम्बे में एडमिशन लिया था। लेकिन जब लोगों ने इस रैंक को वेरिफाई करने की कोशिश की, तो सारा डेटा फर्जी निकला। लगातार उठते सवालों और आलोचनाओं के बाद, डॉक्टर गोसाईं ने अपनी पोस्ट में कई बदलाव किए और आखिर में यह कबूल कर लिया कि विवेक शर्मा नाम का यह किरदार पूरी तरह से काल्पनिक है। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि यह कहानी सिर्फ लोगों को प्रेरित करने और पारिवारिक जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए गढ़ी गई थी।
असली विवेक शर्मा कौन
मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। इस झूठी कहानी ने तब और तूल पकड़ लिया जब IIT बॉम्बे के विवेक शर्मा है को सामने आना पड़ा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस फर्जी कहानी को सच साबित करने के लिए उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस झूठी खबर को आगे न फैलाएं। इसके अलावा, पोस्ट में जिस नौजवान की फोटो का इस्तेमाल किया जा रहा था, उस पर भी सवाल उठे। कुछ लोगों को लगा कि यह तस्वीर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से बनाई गई है। लेकिन जब गहराई से जांच की गई, तो पता चला कि यह तस्वीर सुमित गोराई नाम के एक अलग ही व्यक्ति की है, जो दो साल पहले उनके एक यूट्यूब वीडियो से ली गई थी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव