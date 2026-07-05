IIT बॉम्बे के गोल्ड मेडलिस्ट ने 2.9 करोड़ रुपये की छोड़ी अमेरिकी नौकरी, अब कानपुर में चला रहे किराना स्टोर; जानें वजह

दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अमेरिका में करीब 2.9 करोड़ रुपये सालाना की नौकरी का ऑफर ठुकराकर, कानपुर में किराने की दुकान खोलनी पड़ी। इसके पीछे की वजह काफी इमोशन और इंस्पायरिंग भी है। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला जानते हैं।

समय और परिस्थितियां इंसान के जीवन को बदल कर रख देती है। कब किसी के जीवन में कौन सा मोड़ आ जाए कोई नहीं जानता है। एक ऐसा ही मोड़ विवेक शर्मा के जीवन में आया। IIT बॉम्बे से बीटेक कंप्यूटर साइंस में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले विवेक शर्मा की एक इमोशनल कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अमेरिका में करीब 2.9 करोड़ रुपये सालाना की नौकरी का ऑफर ठुकराकर, कानपुर में किराने की दुकान खोलनी पड़ी। इसके पीछे की वजह काफी इमोशन और इंस्पायरिंग भी है। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला जानते हैं।

2.9 करोड़ रुपये सालाना का ऑफर दरअसल,वायरल हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक, विवेक शर्मा को सैन फ्रांसिस्को स्थित एक स्टार्टअप से करीब 2.4 लाख डॉलर यानी लगभग 2.9 करोड़ रुपये सालाना के पैकेज पर नौकरी का ऑफर मिला था। इसके साथ ही उन्हें कई तरह की ऑफर भी मिले। इस ऑफर में वीजा स्पॉन्सरशिप, रिलोकेशन की सुविधा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करियर बनाने का अवसर भी शामिल था। लेकिन जब वो अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी उनके परिवार में कुछ घटनाएं घटती हैं, जिससे वो नौकरी ठुकराने के लिए मजबूर हो जाते हैं।

परिवार ने किए थे कई त्याग पोस्ट के अनुसार, विवेक कानपुर के एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। उनके पिता रेलवे में क्लर्क थे, जबकि उनकी मां परिवार की आय बढ़ाने के लिए ट्यूशन पढ़ाती थीं। बेटे की पढ़ाई के लिए माता-पिता ने कई त्याग किए। उन्होंने अपनी जमा-पूंजी खर्च की, गहने तक बेच दिए और हर रुपये की बचत की, ताकि विवेक को कोटा भेजकर अच्छी तैयारी कराई जा सके। बाद में विवेक ने IIT बॉम्बे में दाखिला हासिल किया।

अमेरिका जाने से पहले बदली परिस्थितियां पोस्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका रवाना होने से ठीक पहले परिवार पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा। विवेक के पिता को हार्ट अटैक आ गया, वहीं उनकी मां को कैंसर होने का पता चला। यहीं से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ ले लिया।

2.9 करोड़ रुपये की नौकरी छोड़ खोली किराना दुकान फिर क्या, विवेक शर्मा ने विदेश में करियर बनाने के बजाय कानपुर में अपने माता-पिता के साथ रहने का फैसला किया। उन्होंने घर के नीचे एक छोटी-सी किराना दुकान शुरू की। साथ ही, वे जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त में कोडिंग भी सिखाते हैं।

सोशल मीडिया पर लोग क्या बोले? विवेक की कहानी सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है। एक यूजर ने लिखा, "सफलता सिर्फ बड़ी सैलरी से नहीं मापी जाती। कभी-कभी यह इस बात से तय होती है कि आप किन लोगों का साथ नहीं छोड़ते। विवेक ने अपनी शर्तों पर सफलता की नई परिभाषा लिखी है।"