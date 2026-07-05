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IIT बॉम्बे के गोल्ड मेडलिस्ट ने 2.9 करोड़ रुपये की छोड़ी अमेरिकी नौकरी, अब कानपुर में चला रहे किराना स्टोर; जानें वजह

Dheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अमेरिका में करीब 2.9 करोड़ रुपये सालाना की नौकरी का ऑफर ठुकराकर, कानपुर में किराने की दुकान खोलनी पड़ी। इसके पीछे की वजह काफी इमोशन और इंस्पायरिंग भी है। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला जानते हैं।

IIT बॉम्बे के गोल्ड मेडलिस्ट ने 2.9 करोड़ रुपये की छोड़ी अमेरिकी नौकरी, अब कानपुर में चला रहे किराना स्टोर; जानें वजह

समय और परिस्थितियां इंसान के जीवन को बदल कर रख देती है। कब किसी के जीवन में कौन सा मोड़ आ जाए कोई नहीं जानता है। एक ऐसा ही मोड़ विवेक शर्मा के जीवन में आया। IIT बॉम्बे से बीटेक कंप्यूटर साइंस में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले विवेक शर्मा की एक इमोशनल कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अमेरिका में करीब 2.9 करोड़ रुपये सालाना की नौकरी का ऑफर ठुकराकर, कानपुर में किराने की दुकान खोलनी पड़ी। इसके पीछे की वजह काफी इमोशन और इंस्पायरिंग भी है। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला जानते हैं।

2.9 करोड़ रुपये सालाना का ऑफर

दरअसल,वायरल हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक, विवेक शर्मा को सैन फ्रांसिस्को स्थित एक स्टार्टअप से करीब 2.4 लाख डॉलर यानी लगभग 2.9 करोड़ रुपये सालाना के पैकेज पर नौकरी का ऑफर मिला था। इसके साथ ही उन्हें कई तरह की ऑफर भी मिले। इस ऑफर में वीजा स्पॉन्सरशिप, रिलोकेशन की सुविधा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करियर बनाने का अवसर भी शामिल था। लेकिन जब वो अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी उनके परिवार में कुछ घटनाएं घटती हैं, जिससे वो नौकरी ठुकराने के लिए मजबूर हो जाते हैं।

परिवार ने किए थे कई त्याग

पोस्ट के अनुसार, विवेक कानपुर के एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। उनके पिता रेलवे में क्लर्क थे, जबकि उनकी मां परिवार की आय बढ़ाने के लिए ट्यूशन पढ़ाती थीं। बेटे की पढ़ाई के लिए माता-पिता ने कई त्याग किए। उन्होंने अपनी जमा-पूंजी खर्च की, गहने तक बेच दिए और हर रुपये की बचत की, ताकि विवेक को कोटा भेजकर अच्छी तैयारी कराई जा सके। बाद में विवेक ने IIT बॉम्बे में दाखिला हासिल किया।

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अमेरिका जाने से पहले बदली परिस्थितियां

पोस्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका रवाना होने से ठीक पहले परिवार पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा। विवेक के पिता को हार्ट अटैक आ गया, वहीं उनकी मां को कैंसर होने का पता चला। यहीं से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ ले लिया।

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2.9 करोड़ रुपये की नौकरी छोड़ खोली किराना दुकान

फिर क्या, विवेक शर्मा ने विदेश में करियर बनाने के बजाय कानपुर में अपने माता-पिता के साथ रहने का फैसला किया। उन्होंने घर के नीचे एक छोटी-सी किराना दुकान शुरू की। साथ ही, वे जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त में कोडिंग भी सिखाते हैं।

सोशल मीडिया पर लोग क्या बोले?

विवेक की कहानी सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है। एक यूजर ने लिखा, "सफलता सिर्फ बड़ी सैलरी से नहीं मापी जाती। कभी-कभी यह इस बात से तय होती है कि आप किन लोगों का साथ नहीं छोड़ते। विवेक ने अपनी शर्तों पर सफलता की नई परिभाषा लिखी है।"

दूसरे यूजर ने कहा, "असल सफलता पैसा नहीं, बल्कि परिवार, उनके प्रति आभार और दूसरों की मदद करना है। विवेक की कहानी वाकई प्रेरणादायक है।" एक अन्य यूजर ने लिखा, “सफलता हमेशा ज्यादा सैलरी या विदेश में रहने का नाम नहीं है। कई बार सबसे बड़ी सफलता अपने उन लोगों के साथ खड़े रहने में होती है, जिन्होंने आपके सपनों को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया।”

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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