IIT बॉम्बे बीटेक के लिए कितनी सीटें, किस रैंक पर कौन सी ब्रांच; समझिए एडमिशन का पूरा खेल
IIT बॉम्बे में बीटेक का सपना देखने वाले छात्रों के लिए सीटों, रैंक और ब्रांच की यह जानकारी काउंसलिंग से पहले सही फैसला लेने में मदद करेगी।
देश के लाखों इंजीनियरिंग सपनों का नाम है IIT बॉम्बे। हर साल JEE Advanced के नतीजों के बाद सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि किस रैंक पर IIT बॉम्बे मिलेगा और कौन सी ब्रांच हाथ आएगी। किसी को कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो कोई इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल की ओर देखता है। लेकिन यहां फैसला भावनाओं से नहीं, रैंक से होता है। जितनी बेहतर रैंक, उतनी मजबूत ब्रांच की उम्मीद। इसी वजह से IIT बॉम्बे की बीटेक सीटें और उनकी कटऑफ छात्रों के लिए सबसे अहम जानकारी बन जाती हैं।
IIT बॉम्बे में बीटेक की कुल सीटें कितनी हैं
JoSAA सीट मैट्रिक्स के मुताबिक IIT बॉम्बे में बीटेक के लिए करीब 1360 से ज्यादा सीटें उपलब्ध रहती हैं। ये सीटें अलग अलग इंजीनियरिंग शाखाओं में बांटी जाती हैं। हर ब्रांच में सीटों की संख्या एक जैसी नहीं होती। जिन ब्रांचों की डिमांड ज्यादा होती है, वहां सीटें कम होती हैं और मुकाबला सबसे कड़ा रहता है।
IIT बॉम्बे में जिन प्रमुख शाखाओं में बीटेक कराया जाता है, उनमें कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग और एयरोस्पेस इंजीनियरिंग शामिल हैं। कंप्यूटर साइंस सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली ब्रांच मानी जाती है, इसलिए इसमें सीटें सीमित और कटऑफ सबसे ऊंची रहती है।
कैटेगरी के हिसाब से सीटों का बंटवारा
JoSAA सीट मैट्रिक्स में सिर्फ कुल सीटें नहीं बताई जातीं, बल्कि कैटेगरी के अनुसार भी पूरा ब्योरा दिया जाता है। इसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की सीटें अलग अलग तय होती हैं। इसका मकसद यह होता है कि सभी वर्गों के छात्रों को नियमों के तहत बराबर मौका मिल सके।
काउंसलिंग के दौरान छात्र अपनी कैटेगरी और रैंक के हिसाब से ब्रांच चुनते हैं। इसी वजह से एक ही ब्रांच की कटऑफ अलग अलग कैटेगरी में अलग हो सकती है। कई बार जनरल कैटेगरी में जिस रैंक पर सीट बंद हो जाती है, उससे काफी आगे की रैंक पर रिजर्व कैटेगरी में सीट मिल जाती है।
IIT बॉम्बे में एडमिशन पूरी तरह रैंक पर निर्भर
IIT बॉम्बे में बीटेक का एडमिशन सीधे तौर पर JEE Advanced रैंक पर निर्भर करता है। यहां बोर्ड के नंबर या किसी इंटरव्यू की भूमिका नहीं होती। जिसने जितनी अच्छी रैंक हासिल की है, उसे उतनी पसंदीदा ब्रांच मिलने का मौका मिलता है।
आमतौर पर टॉप 100 रैंक वाले छात्रों के लिए कंप्यूटर साइंस जैसे विकल्प खुले रहते हैं। वहीं 500 से 1000 रैंक के बीच आने वाले छात्रों को इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या केमिकल जैसी मजबूत ब्रांच मिलने की संभावना रहती है। हालांकि यह आंकड़े हर साल बदलते रहते हैं, क्योंकि सीटें और विकल्प छात्रों की पसंद पर निर्भर करते हैं।
किस रैंक पर IIT बॉम्बे की कौन सी ब्रांच मिलती है
IIT बॉम्बे की सबसे कठिन मानी जाने वाली ब्रांच कंप्यूटर साइंस है। जनरल कैटेगरी में आमतौर पर इसमें एडमिशन के लिए JEE Advanced में टॉप 50 से 70 रैंक के भीतर होना जरूरी माना जाता है। कई सालों में यह सीमा और भी सख्त देखी गई है।
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसकी क्लोजिंग रैंक आमतौर पर 300 से 400 के आसपास रहती है। यह ब्रांच उन छात्रों के लिए पसंदीदा रहती है जो टेक्नोलॉजी और कोर इंजीनियरिंग दोनों में दिलचस्पी रखते हैं।
मैकेनिकल इंजीनियरिंग में IIT बॉम्बे की क्लोजिंग रैंक लगभग 900 से 1000 के बीच देखी गई है। सिविल और केमिकल जैसी ब्रांचों में भी इसी रेंज के आसपास रैंक पर एडमिशन मिल सकता है। एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की मांग भी तेजी से बढ़ी है, जिसकी वजह से इसकी कटऑफ कई बार मैकेनिकल के बराबर या उससे ऊपर चली जाती है।
IIT बॉम्बे बीटेक एडमिशन का पूरा प्रोसेस
IIT बॉम्बे में बीटेक में दाखिले का रास्ता कई चरणों में पूरा होता है। सबसे पहले छात्रों को JEE Main में क्वालीफाई करना होता है। इसके बाद JEE Main के टॉप रैंकर्स JEE Advanced में बैठते हैं। JEE Advanced क्वालीफाई करने वाले छात्र JoSAA काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं।
काउंसलिंग के दौरान छात्र अपनी पसंद के IIT और ब्रांच के विकल्प भरते हैं। इसके बाद रैंक और कैटेगरी के आधार पर सीट अलॉट की जाती है। अगर किसी राउंड में मनपसंद सीट नहीं मिलती, तो छात्र अगले राउंड का इंतजार भी कर सकते हैं।
छात्रों के लिए क्यों जरूरी है सीट और कटऑफ की जानकारी
IIT बॉम्बे की बीटेक सीटें और उनकी कटऑफ जानना इसलिए जरूरी होता है ताकि छात्र अपनी तैयारी और उम्मीदों को सही दिशा में रख सकें। कई बार सिर्फ नाम के पीछे भागने से बेहतर होता है कि रैंक के हिसाब से मजबूत ब्रांच चुनी जाए। सही जानकारी होने से काउंसलिंग के समय गलत फैसले लेने की संभावना कम हो जाती है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव