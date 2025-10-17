IIT-B: आईआईटी बॉम्बे में पूर्व छात्र पर हॉस्टल वॉशरूम के बाहर वीडियो बनाने का आरोप

संक्षेप: IIT Bombay: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) बॉम्बे के कैंपस के एक पूर्व छात्र को कथित तौर पर हॉस्टल के वॉशरूम के बाहर वीडियो बनाते हुए पकड़ा गया है।

IIT Bombay: देश के प्रतिष्ठित एजुकेशन इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) बॉम्बे के कैंपस से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। इंस्टीट्यूट के एक पूर्व छात्र को कथित तौर पर हॉस्टल के वॉशरूम के बाहर वीडियो बनाते हुए पकड़ा गया है। छात्रों के बीच इस घटना से निजता और सुरक्षा को लेकर गंभीर प्रश्न खड़ा हो गया है।

हिन्दुस्तान टाइम्स के अनुसार, यह घटना 12 अक्टूबर को हॉस्टल नंबर 14 में हुई। छात्रों ने बताया कि आरोपी व्यक्ति, जो हाल ही में आईआईटी बॉम्बे से अपनी मास्टर्स की डिग्री पूरी कर चुका था, कैंपस में एंट्री के लिए अपने ऑफिशियल पूर्व छात्र (Alumni) आईडी कार्ड का इस्तेमाल कर रहा था।

घटना वाले दिन, एक छात्र ने उस व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ा, जो कथित तौर पर वॉशरूम के बाहर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। छात्रों ने तुरंत शोर मचाया और आरोपी को पकड़कर इंस्टीट्यूट के सुरक्षा अधिकारी को सौंप दिया। इसके बाद, सुरक्षा अधिकारियों ने आरोपी को पवई पुलिस के हवाले कर दिया।

छात्रों का दावा है कि जब पुलिस ने आरोपी का फोन चेक किया, तो उन्हें डिवाइस में इसी तरह के कई वीडियो मिले। हालांकि, आईआईटी एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस ने फोन में कई वीडियो मिलने की पुष्टि अभी तक नहीं की है।

इस मामले पर आईआईटी बॉम्बे के प्रवक्ता ने बताया, "छात्रों द्वारा मामला हमारे संज्ञान में लाए जाने के बाद, हमारे सुरक्षा अधिकारियों ने आरोपी को पवई पुलिस को सौंप दिया है। इस मामले की पुलिस के पास जाँच चल रही है। हमारी शुरुआती जानकारी से पता चला है कि आरोपी आईआईटी बॉम्बे का वर्तमान छात्र नहीं है।"

इस मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब पुलिस डिप्टी कमिश्नर (जोन 10), दत्ता नालावडे ने पुष्टि की कि घटना हुई है और आरोपी को पुलिस को सौंप दिया गया था। उन्होंने कहा, "हालांकि आईआईटी अधिकारियों या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कोई आपत्ति या शिकायत दर्ज नहीं की गई थी, इसलिए कोई एफआईआर (FIR) दर्ज नहीं की गई और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।"