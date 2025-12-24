Hindustan Hindi News
IIT Placements : 2025 और 2024 में कैसा रहा आईआईटी भुवनेश्वर का प्लेसमेंट, सैलरी, पैकेज, टॉप ब्रांच

संक्षेप:

आईआईटी भुवनेश्वर में बीटेक कोर्स के लिए छात्रों की पसंद में लेटेस्ट एडमिशन साइकिल में एक खास बदलाव देखने को मिला है। 2025 जेआईसी के डेटा के अनुसार CSE सबसे पसंदीदा ब्रांच बनी हुई है जिसे 19475 उम्मीदवारों ने चुना है।

Dec 24, 2025 04:37 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
आईआईटी भुवनेश्वर में बीटेक कोर्स के लिए छात्रों की पसंद में लेटेस्ट एडमिशन साइकिल में एक खास बदलाव देखने को मिला है। 2025 जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी (जेआईसी) के डेटा के अनुसार कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE) सबसे पसंदीदा ब्रांच बनी हुई है जिसे 19475 उम्मीदवारों ने चुना है। ये पिछले साल के 17105 से काफी ज्यादा है, यानी लगभग 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (ECE) में भी छात्रों की पसंद में 15 प्रतिशत से ज्यादा की मजबूत बढ़ोतरी देखी गई, जबकि इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे पारंपरिक कोर स्ट्रीम में भी पसंद की संख्या में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई।

खास तौर पर 2025 के BTech प्लेसमेंट संस्थान के लिए रिकवरी और विस्तार के एक साल को दिखाते हैं। अंडरग्रेजुएट प्लेसमेंट 90 प्रतिशत के आंकड़े को पार कर गया, जो 2023 के बाद से तीन सालों में सबसे ज्यादा है, जबकि टॉप डोमेस्टिक पैकेज अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया।

2023 और 2024 दोनों की तुलना में हालांकि दोनों सालों में अच्छी भर्ती हुई, लेकिन उन्होंने अस्थिर जॉब मार्केट की चुनौतियों को भी दिखाया, खासकर नॉन-सर्किट ब्रांच और डुअल डिग्री प्रोग्राम के लिए। औसत सैलरी, प्लेसमेंट प्रतिशत और भागीदारी का स्तर स्ट्रीम के हिसाब से अलग-अलग था, जो एक बेंचमार्क प्रदान करता है जिसके मुकाबले 2025 के परिणाम साफ तौर पर अलग दिखते हैं।

प्लेसमेंट 2025: सबसे ज्यादा पैकेज और बेहतर प्लेसमेंट दर

आईआईटी भुवनेश्वर के प्लेसमेंट डेटा के अनुसार 2025 के अंडरग्रेजुएट प्लेसमेंट सीजन में 315 बीटेक छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें से 282 ने इस प्रक्रिया में भाग लिया। इनमें से रिपोर्टिंग के समय 254 छात्रों को ऑफर मिल चुके थे, जिसका मतलब है कि प्लेसमेंट दर 90.07 प्रतिशत रही। प्लेसमेंट जुलाई 2025 के अंत तक जारी रहने वाले थे।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा डोमेस्टिक सीटीसी 67.6 लाख रुपये प्रति वर्ष तक पहुंच गया, जो आईआईटी भुवनेश्वर में अब तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है। बीईएल, ईआईएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ऑयल इंडिया, जीएमडीसी और मेकॉन जैसी कोर PSU, टेक्नोलॉजी, एनालिटिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम करने वाली मल्टीनेशनल और प्राइवेट सेक्टर की फर्मों के साथ भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा थीं। प्री-फाइनल ईयर के बीटेक स्टूडेंट्स को भी इंटर्नशिप के ऑफर मिले।

ब्रांच-वाइज डेटा से पता चलता है कि कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में 95 प्रतिशत से ज्यादा का मजबूत प्लेसमेंट रेट रहा, जबकि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग में भी प्लेसमेंट लेवल 88 प्रतिशत के आस-पास या उससे ज्यादा रहा। डुअल डिग्री प्रोग्राम, खासकर कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, औसत और मीडियन सैलरी काफी ज्यादा रही।

ब्रांच प्लेसमेंट %, सर्वाधिक (रु. LPA) औसत (रु. LPA)

सीएसई 95.3 67.6 23.2

ईसीई 78.7 58.5 19.8

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 91.5 67.6 19.0

मैकेनिकल इंजीनियरिंग 93.7 20.1 14.77

सिविल इंजीनियरिंग 88.6 21.0 14.8

मेटलर्जिकल एंड मैटेरियल्स इंजीनियरिंग 89.4 44.0 18.7

कुल 90.07 67.6 14.98

डुअल डिग्री प्लेसमेंट का कोर्स/स्ट्रीम-वाइज डिस्ट्रीब्यूशन – 2025

ब्रांच प्लेसमेंट % सर्वाधिक (Rs LPA) औसत (Rs LPA)

कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 100 67.6 40.2

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 70 67.6 27.5

मैकेनिकल इंजीनियरिंग 91.6 38.5 14.3

सिविल इंजीनियरिंग 71.4 13.3 9.4

मेटलर्जिकल एंड मैटेरियल्स इंजीनियरिंग 87.5 19.2 13.6

कुल 84.88 67.6 16.98

2024

2024 में IIT भुवनेश्वर में कुल 309 अंडरग्रेजुएट छात्र रजिस्टर्ड थे, जिनमें से 280 ने प्लेसमेंट प्रक्रिया में हिस्सा लिया। रिपोर्टिंग के समय तक 234 छात्रों को प्लेसमेंट मिल चुका था, जिसके परिणामस्वरूप अंडरग्रेजुएट प्लेसमेंट दर लगभग 85 प्रतिशत रही और उस साल अगस्त तक प्लेसमेंट जारी रहा।

2024 सीजन की सबसे खास बात 64 लाख रुपये प्रति वर्ष का सबसे ज्यादा घरेलू CTC था, जो उस समय संस्थान के लिए अब तक का सबसे ज्यादा था। बीईएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ऑयल इंडिया लिमिटेड और ईआईएल जैसी PSU कैंपस ड्राइव का हिस्सा थीं, साथ ही टेक्नोलॉजी, एनालिटिक्स और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कई मल्टीनेशनल रिक्रूटर भी शामिल थे।

जबकि कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपेक्षाकृत बेहतर प्लेसमेंट प्रतिशत रहा, सिविल और मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग जैसी ब्रांच में तुलनात्मक रूप से कम परिणाम देखने को मिले। खासकर डुअल डिग्री प्रोग्राम में सामान्य प्लेसमेंट प्रतिशत रहा, जिससे कुल औसत कम हो गया।

बीटेक प्लेसमेंट का कोर्स/स्ट्रीम-वाइज डिस्ट्रीब्यूशन 2024

ब्रांच प्लेसमेंट% सर्वाधिक (LPA) औसत (Rs LPA)

सीएसई 92.4 64 22.6

ईसीई 78 64 20.3

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 82.2 64 19.4

मैकेनिकल इंजीनियरिंग 94.3 27 12.0

सिविल इंजीनियरिंग 67.8 20 12.3

मेटलर्जिकल एंड मैटेरियल्स इंजीनियरिंग 81.2 18 10.1

कुल 84.6 64 17.1

डुअल डिग्री प्लेसमेंट का कोर्स/स्ट्रीम-वाइज डिस्ट्रीब्यूशन – 2024

ब्रांच प्लेसमेंट % सबसे ज़्यादा (Rs LPA) औसत (Rs LPA)

सीएसई 100 52.6 34.1

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 60 26 14.7

मैकेनिकल इंजीनियरिंग 65.8 52 16.4

सिविल इंजीनियरिंग 57.9 42 19.0

मेटलर्जिकल एंड मैटेरियल्स इंजीनियरिंग 44.4 17.1 14.1

कुल 66 52.6 18.0

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
