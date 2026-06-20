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IIT : आईआईटी बीएचयू में बनेगा कन्वेंशन सेंटर, पूर्व छात्र ने दिए थे 1.51 अरब रुपये

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
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आईआईटी बीएचयू में पूर्व छात्र के दान की धनराशि से यावतकर कन्वेंशन सेंटर का निर्माण होगा। राजपूताना ग्राउंड के पास बन रहे महामना स्टूडेंट ऐक्टिविटी ऐंड कंप्यूटिंग सेंटर के साथ ही इस कन्वेंशन सेंटर का भी निर्माण किया जाएगा।

IIT : आईआईटी बीएचयू में बनेगा कन्वेंशन सेंटर, पूर्व छात्र ने दिए थे 1.51 अरब रुपये

आईआईटी बीएचयू में पूर्व छात्र के दान की धनराशि से यावतकर कन्वेंशन सेंटर का निर्माण होगा। राजपूताना ग्राउंड के पास बन रहे महामना स्टूडेंट ऐक्टिविटी ऐंड कंप्यूटिंग सेंटर के साथ ही इस कन्वेंशन सेंटर का भी निर्माण किया जाएगा। इसे 2028 तक छात्रों के लिए खोल दिया जाएगा। आईआईटी बीएचयू के प्रतिष्ठित पूर्व छात्र और जूनिपर नेटवर्क्स, माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया के पूर्व चीफ टेक्निकल अफसर डॉ. राज यावतकर ने आईआईटी बीएचयू फाउंडेशन के जरिए संस्थान को कुल 16 मिलियन डॉलर (लगभग 1.51 अरब रुपये) प्रदान किए हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग से वर्ष-1980 में बीटेक करने वाले डॉ. राज यावतकर ने इसके बाद आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर विज्ञान में एमटेक और पर्ड्यू विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आई ट्रिपल ई फेलो के रूप में सम्मानित डॉ. यावतकर नेटवर्किंग प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित विशेषज्ञ हैं। उन्होंने 50 से अधिक पेटेंट प्राप्त किए हैं, पांच इंटरनेट मानकों के सह-लेखक और 40 से अधिक शोध पत्रों और एक अंतरराष्ट्रीय पुस्तक के लेखक हैं।

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परियोजना के बारे में संस्थान के निर्माण कार्यालय के आचार्य प्रभारी प्रो. पबित्र रंजन मैती ने बताया कि प्रस्तावित सुविधा को एक बहुउद्देशीय और छात्र-केंद्रित परिसर के रूप में विकसित किया गया है।

केंद्र में 204 सीटों वाला सीनेट हॉल, 138 सीटों वाला मल्टीपरपज़ हॉल, दो सेमिनार हॉल, कैफेटेरिया स्पेस, 562 सीटों वाला ऑडिटोरियम, छह गतिविधि क्षेत्र और एक ओपन थिएटर विकसित किए जाएंगे।

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हम डॉ. राज यावतकर के उदार सहयोग और अपनी मातृ संस्था के प्रति उनकी निरंतर प्रतिबद्धता के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। उनका योगदान आईआईटी बीएचयू और उसके पूर्व छात्र समुदाय के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है।- प्रो. अमित पात्रा, निदेशक

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‘मसाक’ के साथ रहेगा वाईसीसी

आईआईटी बीएचयू में राजपूताना मैदान के पीछे की खाली जगह में मालवीय स्टूडेंट ऐक्टविटी ऐंड कंप्यूटिंग सेंटर (मसाक) के साथ ही यातवकर कन्वेंशन सेंटर (वाईसीसी) भी बनाया जाएगा। अब तक की योजना के अनुसार मसाक अंग्रेजी के अक्षर ‘एल’ के आकार का होगा। इसके बीच की खाली जगह पर वाईसीसी तैयार किया जाएगा। इससे कुछ ही दूरी पर रमेश श्रीनिवासन स्टूडेंट्स ऐक्टिविटी सेंटर भी मौजूद है। राजपूताना मैदान के साथ मिलाकर यह पूरा क्षेत्र आईआईटी के छात्रों के लिए शिक्षणेतर प्रतिभा को तराशने की अलग दुनिया जैसा हो जाएगा।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

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