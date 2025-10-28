IIT Placement : आईआईटी में धाकड़ प्री प्लेसमेंट, बेस्ट पैकेज 1.49 करोड़ का, जानें क्या रही औसत सैलरी
संक्षेप: IIT BHU Pre Placement : आईआईटी बीएचयू में प्री-प्लेसमेंट ऑफर के लिए विभिन्न कंपनियों ने अब तक 236 छात्रों को चुना है। नए सत्र में अब तक का अधिकतम पैकेज 1.49 करोड़ का है।
आईआईटी बीएचयू में नए सत्र के प्री-प्लेसमेंट और इंटर्नशिप शुरू हो चुके हैं। कोविड के बाद के वर्षों में इस साल आईआईटी ने सबसे शानदार शुरुआत की है। अक्तूबर की शुरुआत तक ही दुनिया की शीर्ष कंपनियों ने यहां के छात्रों को अच्छे पैकेज पर प्री-प्लेसमेंट ऑफर दिए हैं। नए सत्र में अब तक का अधिकतम पैकेज 1.49 करोड़ का है। सत्र 2025-26 के प्री-प्लेसमेंट ऑफर के लिए विभिन्न कंपनियों ने अब तक 236 छात्रों को चुना है। इनमें एक करोड़ रुपये के ऊपर के कई ऑफर भी शामिल हैं। 236 छात्रों का औसत पैकेज 37.13 लाख रुपये प्रति वर्ष तक पहुंच गया है।
दूसरी तरफ, इंटर्नशिप के लिए भी दर्जनों कंपनियों ने आईआईटी के छात्रों को चुना है। अब तक आईआईटी के विभिन्न विभागों के छात्रों को 401 इंटर्नशिप ऑफर मिल चुके हैं। एक छात्र को सर्वाधिक 11 लाख रुपये की इंटर्नशिप ऑफर की गई है, जबकि इंटर्नशिप में औसत स्टाइपेंड 1.22 लाख रुपये प्रति माह तक पहुंच गया है। हमेशा की तरह कंप्यूटर साइंस, मैथमैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्रों की मांग सबसे ज्यादा है। केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी सहित अन्य विभागों के छात्रों की भी काफी मांग है। पिछले सत्र में कुल 1360 प्लेसमेंट और प्री प्लेसमेंट ऑफर आईआईटी बीएचयू के छात्रों को मिले थे। पीपीओ के आंकड़ों को देखकर अधिकारियों को उम्मीद है कि इस वर्ष प्लेसमेंट और बेहतर होगा।
प्री प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के लिए अब तक ऑफर देने वाली कंपनियों में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओला इलेक्ट्रिक, उबर, गोल्डमैन सैक, एनवी इंडिया, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, रूब्रिक, एडोब, ओरेकल, फ्लिपकार्ट, सिस्को, बजाज, जेप्टो जैसी कंपनियां शामिल हैं। आईआईटी के प्लेसमेंट सेल की तरफ से मेगा प्लेसमेंट ड्राइव हर साल की तरह दिसंबर में शुरू होगी।