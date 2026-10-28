आईआईटी बीएचयू में अगले साल से शुरू होगा फिजिकल एआई बीटेक कोर्स, क्या है फिजिकल एआई
BTech in Physical AI : अगले शैक्षणिक सत्र 2027-28 में IIT BHU में फिजिकल एआई में चार वर्षीय बीटेक कोर्स की शुरुआत होगी। फिजिकल एआई यानी भौतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसका प्रायोगिक स्वरूप है।
BTech in Physical AI : देश में पहली बार ‘फिजिकल एआई’ की पढ़ाई शुरू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। यह उपलब्धि आईआईटी बीएचयू के खाते में दर्ज हुई है। आईआईटी में ‘स्कूल ऑफ फिजिकल एआई’ की स्थापना को मंजूरी मिल चुकी है। यहां अगले शैक्षणिक सत्र 2027-28 में फिजिकल एआई में चार वर्षीय बीटेक कोर्स की शुरुआत होगी। आईआईटी की सीनेट की बैठक में 17 अक्तूबर को इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इसपर काम शुरू हो चुका है। स्कूल ऑफ फिजिकल एआई की स्थापना के लिए संकाय सदस्य पोलैंड, कोरिया सहित अन्य देशों के केंद्रों के दौरे पर हैं।
स्कूल की स्थापना और संचालन के लिए निदेशक प्रो. अमित पात्रा की अगुवाई में आठ सदस्यीय समन्वय समिति भी बनाई गई है। इसके उपाध्यक्ष प्रो. राजेश कुमार होंगे। आईआईटी बीएचयू के विशिष्ट पूर्व छात्र डॉ. राज यावतकर और पुराछात्रों के संगठन आईआईटी बीएचयू फाउंडेशन के सीईओ सागर भीमावारापु के साथ समिति में कुल सात सदस्य हैं।
क्या है फिजिकल एआई
एआई साइबर दुनिया, कंप्यूटर या मोबाइल फोन तक सीमित है। जबकि फिजिकल एआई यानी भौतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसका प्रायोगिक स्वरूप है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रोबोट, सेंसर, कैमरे, मोटर और अन्य भौतिक उपकरणों से जोड़कर उन्हें स्वायत्त बनाने की विधा है। ऐसी मशीनें जरूरत के अनुसार स्वयं निर्णय लेने में सक्षम होंगी।
शिक्षण के लिए भी कुल 27 संकाय सदस्यों की टीम तैयार कर ली गई है। आईआईटी बीएचयू के बाद 26 अक्तूबर को आईआईटी खड़गपुर ने भी ‘बेंजामिन गुप्ता स्कूल ऑफ फिजिकल एआई’ स्थापित करने की घोषणा की है। इसकी कुल लागत 35 करोड़ रुपये होगी।
आईआईटी
विशेषज्ञ बना रहे चार वर्षीय बीटेक कोर्स का सिलेबस
अगले सत्र से शुरू होने वाले चार वर्षीय बीटेक के सिलेबस निर्धारण में भी विशेषज्ञ समितियां लगी हैं। इस चार वर्षीय पाठ्यक्रम में रोबोटिक्स, स्वायत्त प्रणालियों, मशीनों के नियंत्रण, सेंसर आधारित तकनीक और एआई के व्यावहारिक इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। विद्यार्थी केवल प्रोग्रामिंग नहीं बल्कि मशीनों की डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और वास्तविक समस्याओं के समाधान पर भी काम करेंगे। औद्योगिक उत्पादन, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, कृषि, स्वास्थ्य सेवाओं और अंतरिक्ष अनुसंधान में ऐसी तकनीकों की व्यापक संभावनाएं हैं।
आईआईटी बीएचयू का पांचवां स्कूल
स्कूल ऑफ फिजिकल एआई आईआईटी बीएचयू में स्थापित होने वाला पांचवां स्कूल होगा। इससे पहले आईआईटी में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, डिसीजन साइंस और मैटेरियल साइंस के स्कूल स्थापित हैं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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