IIT : आईआईटी की खास पहल, नए स्टार्टअप को देगा 20 लाख रुपये तक का फंड

आईआईटी बीएचयू के आई-डीएपीटी हब फाउंडेशन की तरफ से नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए नए स्टार्टअप इन्क्यूबेशन की शुरुआत की है। कार्यक्रम के तहत नए स्टार्टअप के आइडियाज को 20 लाख रुपये तक की फंडिंग दी जाएगी। इसके लिए आई-डीएपीटी हब फाउंडेशन के पोर्टल पर आवेदन भी शुरू हो गए हैं। हब के परियोजना निदेशक प्रो. रामशरण सिंह ने बताया कि यह पहल प्रारंभिक चरण के उद्यमियों को उनके नवाचार को सफल व्यावसायिक उपक्रम में बदलने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है। इस कार्यक्रम में कार्यालय स्थान, तकनीकी और कानूनी सहायता, बाज़ार तक पहुंच, मार्गदर्शन और 20 लाख रुपये तक की फंडिंग उपलब्ध कराई जाएगी।