IIT : आईआईटी की खास पहल, नए स्टार्टअप को देगा 20 लाख रुपये तक का फंड
आईआईटी बीएचयू ने इनोवेशन व इंटरप्रिन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए नए स्टार्टअप इन्क्यूबेशन की शुरुआत की है। कार्यक्रम के तहत नए स्टार्टअप के आइडियाज को 20 लाख रुपये तक की फंडिंग दी जाएगी।
आईआईटी बीएचयू के आई-डीएपीटी हब फाउंडेशन की तरफ से नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए नए स्टार्टअप इन्क्यूबेशन की शुरुआत की है। कार्यक्रम के तहत नए स्टार्टअप के आइडियाज को 20 लाख रुपये तक की फंडिंग दी जाएगी। इसके लिए आई-डीएपीटी हब फाउंडेशन के पोर्टल पर आवेदन भी शुरू हो गए हैं। हब के परियोजना निदेशक प्रो. रामशरण सिंह ने बताया कि यह पहल प्रारंभिक चरण के उद्यमियों को उनके नवाचार को सफल व्यावसायिक उपक्रम में बदलने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है। इस कार्यक्रम में कार्यालय स्थान, तकनीकी और कानूनी सहायता, बाज़ार तक पहुंच, मार्गदर्शन और 20 लाख रुपये तक की फंडिंग उपलब्ध कराई जाएगी।
आईआईटी बीएचयू के डीन अनुसंधान एवं विकास प्रो. राजेश कुमार ने कहा कि यह कार्यक्रम मेक इन इंडिया, विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत जैसे राष्ट्रीय अभियानों के अनुरूप है। हमारा उद्देश्य इस क्षेत्र में एक जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है, जो टेक्नोप्रेन्योर्स को प्रभावशाली और स्केलेबल समाधान विकसित करने के लिए सक्षम बनाए।
संस्थान के निदेशक प्रो. अमित पात्रा ने कहा कि हमारा उद्देश्य न केवल स्टार्टअप्स को फंडिंग और मार्गदर्शन प्रदान करना है, बल्कि उन्हें इस दिशा में भी प्रेरित करना है कि वे ऐसे तकनीकी समाधान विकसित करें जो वास्तविक समस्याओं का समाधान करें और राष्ट्र की तकनीकी प्रगति में योगदान दें।