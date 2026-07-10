IIT BHU ने लगाई ऊंची छलांग, 4 साल में हासिल किए 529 करोड़ के रिसर्च प्रोजेक्ट; 900 से अधिक शोध को मिली मंजूरी

वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के बीच संस्थान को विभिन्न सरकारी विभागों, अनुसंधान एजेंसियों और उद्योगों से ₹529.74 करोड़ रुपये मूल्य की प्रायोजित शोध परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं।

आईआईटी बीएचयू ने प्रायोजित अनुसंधान, उद्योग सहयोग, अंतरराष्ट्रीय साझेदारी, बौद्धिक संपदा और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में पिछले कुछ वर्षों में ऊंची छलांग लगाई है। चार वर्ष में आईआईटी को 529.74 करोड़ रुपये की परियोजनाएं मिली हैं। इनमें 900 से ज्यादा प्रायोजित शोध शामिल हैं। इस अवधि में आईआईटी ने 94 राष्ट्रीय और 38 अंतरराष्ट्रीय संस्थानों संग शैक्षणिक और तकनीकी आदान-प्रदान के लिए एमओयू भी किए हैं।

पिछले कुछ सालों में कितने प्रोजेक्ट आईआईटी बीएचयू में डीन अनुसंधान एवं विकास प्रो. राजेश कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के बीच संस्थान को विभिन्न सरकारी विभागों, अनुसंधान एजेंसियों और उद्योगों से ₹529.74 करोड़ रुपये मूल्य की प्रायोजित शोध परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं। 2025-26 में संस्थान को 175.39 करोड़ रुपये की नई अनुसंधान परियोजनाएं मिलीं। इससे पहले 2022-23 में 81.98 करोड़, 2023-24 में 147.75 करोड़ और 2024-25 में 124.62 करोड़ की परियोजनाएं मिली थीं।

प्रो. राजेश कुमार ने बताया वर्ष 2022-23 में 90 परियोजनाएं थीं जो 2023-24 में 93, 2024-25 में 113 और 2025-26 में बढ़कर 198 हो गईं। उद्योग जगत के साथ सहयोग बढ़ाने के क्रम में संस्थान को वर्ष 2025-26 में 36.74 करोड़ रुपये के कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट मिले। यह राशि वर्ष 2022-23 में 20.94 करोड़, 2023-24 में 30.58 करोड़ और 2024-25 में 36.78 करोड़ थी। डीन ने बताया कि संस्थान ने वर्ष 2020-21 से 2025-26 के दौरान 94 राष्ट्रीय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

47 प्रमुख अनुसंधान योजनाएं इनमें 2025-26 में 44 नए राष्ट्रीय एमओयू हुए। इसके साथ ही संस्थान के 38 अंतरराष्ट्रीय एमओयू विभिन्न देशों के विवि, अनुसंधान संस्थानों एवं औद्योगिक संगठनों के साथ संचालित हैं। आईआईटी में इस समय 47 प्रमुख अनुसंधान योजनाएं चल रही हैं जिनका कुल मूल्य 446 करोड़ रुपये है। इनमें प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों के साथ इसरो, डीआरडीओ के प्रोजेक्ट हैं।

वहीं, आईआईटी बीएचयू के निदेशक प्रो. अमित पात्रा ने कहा कि संस्थान का उद्देश्य केवल उच्च गुणवत्ता वाला शोध करना नहीं, बल्कि ऐसे नवाचार विकसित करना है जो उद्योग, समाज और राष्ट्र की वास्तविक आवश्यकताओं का समाधान प्रस्तुत करें। पिछले कुछ वर्षों में प्रायोजित अनुसंधान, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, बौद्धिक संपदा, स्टार्टअप संस्कृति और उद्योग सहभागिता में हुई उल्लेखनीय वृद्धि संस्थान की अनुसंधान क्षमता को नई पहचान दे रही है। आने वाले वर्षों में आईआईटी बीएचयू वैश्विक स्तर पर अनुसंधान एवं नवाचार के अग्रणी संस्थानों में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगा।

अंडरग्रेजुएट रिसर्च एवेन्यू पहल शुरू आईआईटी बीएचयू के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग ने स्नातक छात्रों में रिसर्च, इनोवेशन और नई तकनीकी स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए अंडरग्रेजुएट रिसर्च एवेन्यू पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य छात्रों को खासतौर पर सेमीकंडक्टर और चिप डिजाइन के क्षेत्र में आधुनिक लैब और व्यावहारिक रिसर्च का अनुभव देना है।