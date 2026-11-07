आईआईटी बीएचयू के अमरजीत को प्रतिष्ठित यंग साइंटिस्ट अवार्ड, श्वेता को सेकंड बेस्ट पोस्टर पुरस्कार
आईआईटी बीएचयू के दो शोधार्थियों ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हैबिट 2026 में प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल किए हैं। अमरजीत यादव को यंग साइंटिस्ट अवार्ड जबकि श्वेता कुमारी को सेकंड बेस्ट पोस्टर अवार्ड दिया गया।
आईआईटी बीएचयू के स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के दो शोधार्थियों ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हैबिट 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल किए हैं। अमरजीत यादव को यंग साइंटिस्ट अवार्ड जबकि श्वेता कुमारी को सेकंड बेस्ट पोस्टर अवार्ड दिया गया। अमरजीत को यह सम्मान 30 अक्तूबर से 1 नवंबर तक प्रयागराज स्थित मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हेल्थ ऐंड एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी में प्रदान किया गया।
अमरजीत का शोध एआई, मशीन लर्निंग, कम्प्यूटेशनल बायोलॉजी, स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स और मॉलिक्यूलर सिमुलेशन जैसी आधुनिक तकनीकों पर आधारित है। इसी सम्मेलन में श्वेता कुमारी को ‘इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेज इन हेल्थ, फूड, एग्रीकल्चर ऐंड एनवायरनमेंट’ श्रेणी में ‘सेकंड बेस्ट पोस्टर अवार्ड’ मिला। उनका शोध यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (यूटीआई) यानी मूत्र मार्ग संक्रमण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया और मानव शरीर के बीच होने वाली जैविक अंतःक्रियाओं को समझने पर केंद्रित है। यह कम्प्यूटेशनल बैक्टीरियोलॉजी और कम्प्यूटेशनल बायोफिजिकल डिजाइनों के जरिए बैक्टीरिया के इम्यूनिटी प्रोटीन में होने वाले बदलावों का अध्ययन कर रही है। इस शोध का उद्देश्य संक्रमण की प्रक्रिया को समझना और भविष्य में इसके उपचार के लिए संभावित नए विकल्पों की पहचान करना है।
दोनों शोधार्थी स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के डॉ. आदित्य कुमार पार्थ के मार्गदर्शन में कार्य कर रहे हैं। ये संस्थान की लेबोरेटरी फॉर कम्प्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायोमॉलिक्यूलर डिजाइन (LCBD) से जुड़े हैं। यह प्रयोगशाला कम्प्यूटेशनल बायोलॉजी, प्रोटीन डिजाइन, एआई एवं मशीन लर्निंग आधारित शोध, रोगों के तंत्र और नई चिकित्सा पद्धतियों के विकास जैसे क्षेत्रों में कार्य कर रही है।
संस्थान के दोनों शोधार्थियों की यह उपलब्धि स्वास्थ्य, जैव प्रौद्योगिकी और अंतर्विषयी अनुसंधान के क्षेत्र में आईआईटी (बीएचयू) की बढ़ती शोध क्षमता और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता को बताती है।
आईआईटी बीएचयू के तीन रिसर्चर्स को लोटस फेलोशिप
भौतिकी विभाग के डॉ. राजीव सिंह के समूह से तीन शोधार्थियों अभिषेक मौर्य, प्रशांत चौधरी और राकेश के. नायक को शोध सहयोग के लिए जापान जाने के लिए प्रतिष्ठित लोटस फेलोशिप मिली है।
सिरेमिक इंजीनियरिंग विभाग की रिसर्च स्कॉलर तैबा नफीस को बैंकॉक, थाईलैंड में होने वाले 'IASP 2026 वर्ल्ड कांग्रेस ऑन पेन में अपना शोध प्रस्तुत करने के लिए प्रतिष्ठित IASP ट्रैवल ग्रांट मिली है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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विशेषज्ञता
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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