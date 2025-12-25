IIT : आईआईटी ने 5 वर्षीय ड्यूल डिग्री कोर्स BTech में बदला, मिलेंगे ये 4 ऑप्शन, JEE की सीटों पर क्या होगा असर

संक्षेप: आईआईटी बीएचयू आगामी अकादमिक वर्ष से पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री (आईडीडी) कोर्स में दाखिले नहीं लेगा। जुलाई 2025 से एमटेक आईडीडी कोर्स के तहत सभी सीटों को उनके संबंधित डिसिप्लिन में बीटेक सीटों में बदल दिया जाएगा।

आईआईटी बीएचयू आगामी अकादमिक वर्ष से पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री (आईडीडी) कोर्स में दाखिले नहीं लेगा। देश के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान से यह फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के मद्देनजर लिया है। आईआईटी बीएचयू के अनुसार पुराने पांच वर्षीट डुअल डिग्री कोर्स में लचीलापन नहीं है। आईआईटी बीएचयू ने बताया कि पहले के आईडीडी कोर्स में एडमिशन लेने वाले छात्रों को पांच साल का इंटीग्रेटेड कोर्स पूरा करना होता था, जिससे उन्हें बीटेक और एमटेक दोनों डिग्री मिलती थीं। चूंक यह प्रोग्राम पूरी तरह से इंटीग्रेटेड था, इसलिए छात्रों के पास 4 साल बाद एग्जिट कर सिर्फ बीटेक डिग्री के साथ ग्रेजुएट होने का कोई ऑप्शन नहीं था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

आईआईटी बीएचयू ने 2024-25 के करिकुलम में बदलाव के बाद फैसला किया कि जुलाई 2025 से एमटेक आईडीडी कोर्स के तहत सभी सीटों को उनके संबंधित डिसिप्लिन में बीटेक सीटों में बदल दिया जाएगा। संस्थान ने यह साफ किया कि इससे जेईई एडवांस्ड के जरिए अंडरग्रेजुएट सीटों पर एडमिशन की संख्या कम नहीं होगी।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक आईआईटी ने पाया गया कि कई छात्र बीटेक पार्ट पूरा करने के बाद कोर्स से बाहर निकलना चाहते थे या बाहर निकलने का ऑप्शन चाहते थे। हालांकि आईआईटी बीएचयू वाराणसी ने कहा, 'प्रोग्राम्स के इंटीग्रेटेड नेचर के कारण उस लेवल पर एग्जिट ऑप्शन संभव नहीं था।'

17 में 13 आईडीडी जोसा का हिस्सा नहीं आईआईटी बीएचयू ऐसे 17आईडीडी कोर्स ऑफर करता है, जिनमें से 13 जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी अंडरग्रेजुएट काउंसलिंग (जोसा) का हिस्सा नहीं हैं। इन प्रोग्राम्स में फार्मास्युटिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, सिरेमिक इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोइंजीनियरिंग के साथ बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी में एमटेक, माइनिंग इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के साथ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी में एमटेक, मैटेरियल्स साइंस और टेक्नोलॉजी, मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग फिजिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग, और कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग शामिल हैं।

बंद नहीं होगा 5 वर्षीय एमटेक आईडीडी, छात्रों में मिलेंगे विकल्प साथ ही आईआईटी बीएचयू ने स्पष्ट किया कि एमटेक आईडीडी को बंद नहीं किया गया है। इसके बजाय यह अब ऑप्शनल होगा और छात्र अपने बीटेक प्रोग्राम के छठे सेमेस्टर के आखिर में उसी डिसिप्लिन में इसमें शामिल होने का विकल्प चुन सकते हैं, जिससे कुल अवधि 10 सेमेस्टर तक बढ़ जाएगी।

अब छात्रों को मिलेंगे चार ऑप्शन संस्थान ने बताया कि बीटेक प्रोग्राम में एडमिशन लेने वाले छात्रों के पास अब चार अलग-अलग ऑप्शन हैं: 1. चौथे सेमेस्टर के बाद प्राइमरी डिसिप्लिन के अलावा किसी दूसरे डिसिप्लिन में माइनर

2. चौथे सेमेस्टर के बाद प्राइमरी डिसिप्लिन के अलावा किसी दूसरे डिसिप्लिन में मेजर, जिससे डिग्री पांच साल की हो जाती है

3. छठे सेमेस्टर के बाद उसी डिसिप्लिन में एमटेक आईडीडी

4. अपने प्राइमरी डिसिप्लिन में एक सामान्य बीटेक

बीटेक (ऑनर्स) का ऑप्शन जो छात्र मेजर या माइनर का विकल्प नहीं चुनते हैं, वे अपने प्राइमरी डिसिप्लिन में बीटेक (ऑनर्स) भी कर सकते हैं। संस्थान ने इसे पसंद के एक महत्वपूर्ण विस्तार के रूप में बताया। उसने कहा, ‘करिकुलम रीस्ट्रक्चरिंग अभ्यास ने बीटेक में एडमिशन लेने वाले छात्रों को प्रोग्राम में अधिक विकल्प और फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान की है।’

जो पहले दाखिला ले चुके हैं, उनकी पढ़ाई पहले के मुताबिक ही इंस्टीट्यूट ने पुष्टि की है कि 2024 तक आईडीडी प्रोग्राम में एडमिशन लेने वाले सभी छात्र 2025 से पहले के ओरिजिनल प्रोग्राम स्ट्रक्चर के तहत ही पढ़ाई जारी रखेंगे। कोई माइग्रेशन या स्पेशल ट्रांजिशन प्लान नहीं किया गया है क्योंकि यह रीस्ट्रक्चरिंग सिर्फ नए एडमिशन पर लागू होती है।