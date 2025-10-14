सरकारी स्कूल से पढ़ी लड़की ने IIT BHU में तोड़े रिकॉर्ड, BTech में जीते 17 मेडल और पुरस्कार

आईआईटी बीएचयू के 14वें वर्ष में एक छात्रा ने कुल 17 मेडल और पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड बनाया। खास यह कि केमिकल इंजीनियरिंग विभाग की छात्रा अनन्या सिंह ने सरकारी मेडिकल स्कूल से प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की है। आईआईटी में उप महाप्रबंधक पिता और गृहिणी मां के समर्पण को अनन्या इस ऐतिहासिक सफलता का श्रेय देती है। अनन्या सिंह को 16 अक्तूबर को होनेवाले आईआईटी बीएचयू के दीक्षांत में 13 स्वर्ण और एक रजत सहित कुल 14 मेडल और तीन पुरस्कार मिलेंगे। पिछले वर्ष छात्रा भव्या को कुल 13 पदक मिले थे। अनन्या ने बताया कि पिता प्रवीण कुमार की स्थानांतरण के कारण उन्हें कई शहरों में पढ़ाई का मौका मिला। मथुरा के वरीयनी मेडिकल स्कूल से अनन्या ने प्राथमिक शिक्षा और हाईस्कूल दिल्ली से किया। पिता का मंत्र अनन्या दोहराती हैं कि 'अपने प्रति सच्चे रहो। जो भी चुनो, उसे पूरी ईमानदारी और पूरे दिल से करो।' अनन्या