आईआईटी बीएचयू में 25 लाख से ज्यादा रहा औसत पैकेज, ICICI समेत दिग्गज कंपनियों ने दिए 1480 जॉब ऑफर
आईआईटी बीएचयू में सत्र 2025-26 का प्लेसमेंट शानदार रहा। विद्यार्थियों को कुल 1480 जॉब ऑफर मिले। औसत पैकेज 25.66 लाख रुपये प्रति वर्ष दर्ज किया गया, जबकि मीडियन पैकेज 20.40 लाख प्रति वर्ष रहा।
आईआईटी बीएचयू का सत्र 2025-26 का प्लेसमेंट शानदार रहा। देश के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक संस्थान में शानदार भर्तियां देखने को मिली हैं। नियोक्ताओं ने आईआईटी बीएचयू के विद्यार्थियों की प्रतिभा पर पूरा भरोसा जताया है। इस प्लेसमेंट सत्र के दौरान विद्यार्थियों को कुल 1480 जॉब ऑफर् मिले जिनमें 292 प्री-प्लेसमेंट ऑफर्स (PPOs) और 501 इंटर्नशिप ऑफर्स शामिल हैं। सैलरी पैकेज की बात करें तो विद्यार्थियों का औसत पैकेज 25.66 लाख रुपये प्रति वर्ष दर्ज किया गया, जबकि मीडियन पैकेज 20.40 लाख प्रति वर्ष रहा। विद्यार्थियों का चयन मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग व क्वांट (ML/Quant), एनालिटिक्स, प्रोडक्ट/बिजनेस और कोर इंजीनियरिंग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में हुआ है।
जेएस में सर्वाधिक 41 ऑफर दिए। इसके बाद ICICI बैंक ने 28 ऑफर, मीशू ने 24, डेलॉइट ने 16, फ्लॉकैस्ट ने 12, इनमोबी ने 12, मास्टरकार्ड ने 11, साइफॉर्न ने 11, सिस्को ने 9, ओरेकल ने 9, अमेजन ने 8, एनवीडिया ने 7, किम्बल ने 6 और स्क्वायर पॉइंट ने 4 जॉब ऑफर दिए। नौकरियां बरसाने वाली अन्य प्रमुख कंपनियों में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, डेटाब्रिक्स, नूटैनिक्स, सैमसंग, फ्लिपकार्ट, ड्यूश बैंक, वेल्स फार्गो, एनके सिक्योरिटीज, मैकिन्से और रुब्रिक जैसी नामी नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियां कंपनियां शामिल रहीं।
किस कंपनी से कितने ऑफर
जेडएस - 41
-मीशो-24
-डेलॉयट-16
-फ्लोकैस्ट-12
-इनमोबी-12
-मास्टरकार्ड-11
-सिफोर्न-11
-सिस्को-9
-ओरेकल-9
-अमेज़ॅन-8
-एनवीडिया-7
-किम्बल-6
नौकरी देने वाली प्रमुख कंपनियां
टेक एवं आईटी दिग्गज: गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॅन, डेटाब्रिक्स, ओरेकल, सिस्को, न्यूटैनिक्स, सैमसंग
हार्डवेयर एवं सेमीकंडक्टर: NVIDIA
ई-कॉमर्स एवं इंटरनेट: मीशो, फ्लिपकार्ट, इनमोबी
बैंकिंग, वित्त एवं अनुसंधान: आईसीआईसीआई बैंक, डॉयचे बैंक, वेल्स फारगो, एनके सिक्योरिटीज रिसर्च, मास्टरकार्ड, स्क्वायर प्वाइंट
कंसल्टिंग एवं एनालिटिक्स: मैकिन्से एंड कंपनी, डेलॉइट, जेडएस
क्लाउड एवं डेटा सुरक्षा: रुब्रिक, फ्लोकास्ट
एक दिसंबर से प्लेसमेंट
आईआईटी बीएचयू ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल की ओर से सत्र 2026-27 के लिए प्लेसमेंट और इंटर्नशिप ब्रोशर जारी कर दिया गया है। आईआईटी बीएचयू में एक दिसंबर से कैंपस प्लेसमेंट की शुरुआत होगी। प्लेसमेंट दो चरणों में यानी दिसंबर से जनवरी और मार्च से मई तक पूरी होगी। मेन प्लेसमेंट से पहले ही 481 इंटर्नशिप ऑफर और 222 प्री-प्लेसमेंट ऑफर (पीपीओ) मिल चुके हैं। इंटर्नशिप के लिए औसत स्टाइपेंड 1.06 लाख रुपये हर महीने और प्लेसमेंट की औसत सीटीसी 34.49 लाख रुपये सालाना तक गई। 2026-27 सत्र के ब्रोशर के मुताबिक आईआईटी बीएचयू में वर्तमान में 6506 से ज्यादा यूजी और 1061 से ज्यादा पीजी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। पिछले सत्र में मुख्य प्लेसमेंट, प्री प्लेसमेंट और इंटर्नशिप को मिलाकर कुल 1800 से ज्यादा टेक्नोसेवियों को ऑफर्स मिल चुके हैं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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