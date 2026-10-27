आईआईटी बीएचयू के 15वें दीक्षांत समारोह का काउंटडाउन शुरू, पहली बार मंच पर होंगे कुलपति
आईआईटी बीएचयू में 15वें दीक्षांत समारोह का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इंजीनियरिंग विषयों के 11 विभागों, चार स्कूल के अलावा तीन विज्ञान और एक ह्यूमैनिटीज विभाग से इस वर्ष भी दो हजार से ज्यादा मेधावियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी
आईआईटी बीएचयू में 15वें दीक्षांत समारोह का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इंजीनियरिंग विषयों के 11 विभागों, चार स्कूल के अलावा तीन विज्ञान और एक ह्यूमैनिटीज विभाग से इस वर्ष भी दो हजार से ज्यादा मेधावियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। मेधावियों की सूची का निर्माण अंतिम चरण में है। आईआईटी की तरफ से इसे जल्द जारी किया जाएगा।
कब होगा आयोजन
आईआईटी बीएचयू के 15वें दीक्षांत समारोह का आयोजन 31 अक्टूबर को स्वतंत्रता भवन सभागार में होगा। लगभग 65 मेधावी छात्र-छात्राओं में 125 मेडल और पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा। इस सूची में इस वर्ष जोड़े गए कुछ नए पुरस्कार भी शामिल हैं। सबसे खास होगा राष्ट्रपति मेडल। आईआईटी में हर वर्ष सर्वाधिक अंक अर्जित करने वाले छात्र या छात्रा को राष्ट्रपति मेडल से विभूषित किया जाता है। इसके साथ ही स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के साथ ही पूरे कोर्स में सर्वांगीण प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी को दो डायरेक्टर्स मेडल प्रदान किए जाते हैं। स्नातक और आईडीडी स्तर पर इस वर्ष 1500 से ज्यादा मेडल प्रदान किए जाएंगे। स्नातकोत्तर स्तर पर एमटेक-एमफार्मा और एमएससी के मेडलों की संख्या 350 के आसपास होगी।
आईआईटी से पीएचडी पूरी करने वाले मेधावियों की संख्या अब तक अनिर्णित है। दीक्षांत समिति की तरफ से सभी विभागों को मंगलवार तक पीएचडी पूरी करने वाले छात्रों की सूची साझा करने के निर्देश दिए गए हैं। दीक्षांत समारोह के लिए 12 समितियां बनाई गई हैं, जो सभागार व्यवस्था, मेडल-सर्टिफिकेट, स्वागत आदि तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी हुई हैं।
पहली बार मंच पर होंगे बीएचयी के कुलपति
आईआईटी बीएचयू के दीक्षांत समारोह में इस साल पहली बार बीएचयू के कुलपति भी मंच पर होंगे। आईआईटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर के उपाध्यक्ष के रूप में कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी मंचासीन होंगे। समारोह की अध्यक्षता बोर्ड के चेयरमैन और वरिष्ठ वैज्ञानिक कोटा हरिनारायण करेंगे। आयोजन के मुख्य अतिथि के नाम से अभी पर्दा उठना बाकी है।
बीएचयू में एंटी-रैगिंग पुस्तिका का विमोचन
आईएमएस बीएचयू के दंत विज्ञान संकाय में सोमवार को रैगिंग के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीडीएस सत्र 2026 के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के दीक्षारंभ एवं ओरिएंटेशन कार्यक्रम के तहत लेक्चर थिएटर-1 में नए छात्रों को रैगिंग के दुष्प्रभावों और इससे बचाव के प्रति जागरूक किया। इस दौरान एंटी-रैगिंग पुस्तिका का विमोचन किया गया। बीएचयू के एंटी-रैगिंग स्क्वाड के अध्यक्ष प्रो. ललित अग्रवाल ने कहा कि रैगिंग को नजरअंदाज करने के बजाय इसकी सूचना देना जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों को संदेश दिया कि मार्गदर्शक बनें, उत्पीड़क नहीं। दंत विज्ञान संकाय के संकायाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष प्रो. अतुल भटनागर ने आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और पारस्परिक सम्मान को सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण के लिए जरूरी बताया।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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