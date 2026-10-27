आईआईटी बीएचयू के 15वें दीक्षांत समारोह का काउंटडाउन शुरू, पहली बार मंच पर होंगे कुलपति

आईआईटी बीएचयू में 15वें दीक्षांत समारोह का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इंजीनियरिंग विषयों के 11 विभागों, चार स्कूल के अलावा तीन विज्ञान और एक ह्यूमैनिटीज विभाग से इस वर्ष भी दो हजार से ज्यादा मेधावियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी

आईआईटी बीएचयू में 15वें दीक्षांत समारोह का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इंजीनियरिंग विषयों के 11 विभागों, चार स्कूल के अलावा तीन विज्ञान और एक ह्यूमैनिटीज विभाग से इस वर्ष भी दो हजार से ज्यादा मेधावियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। मेधावियों की सूची का निर्माण अंतिम चरण में है। आईआईटी की तरफ से इसे जल्द जारी किया जाएगा।

कब होगा आयोजन आईआईटी बीएचयू के 15वें दीक्षांत समारोह का आयोजन 31 अक्टूबर को स्वतंत्रता भवन सभागार में होगा। लगभग 65 मेधावी छात्र-छात्राओं में 125 मेडल और पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा। इस सूची में इस वर्ष जोड़े गए कुछ नए पुरस्कार भी शामिल हैं। सबसे खास होगा राष्ट्रपति मेडल। आईआईटी में हर वर्ष सर्वाधिक अंक अर्जित करने वाले छात्र या छात्रा को राष्ट्रपति मेडल से विभूषित किया जाता है। इसके साथ ही स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के साथ ही पूरे कोर्स में सर्वांगीण प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी को दो डायरेक्टर्स मेडल प्रदान किए जाते हैं। स्नातक और आईडीडी स्तर पर इस वर्ष 1500 से ज्यादा मेडल प्रदान किए जाएंगे। स्नातकोत्तर स्तर पर एमटेक-एमफार्मा और एमएससी के मेडलों की संख्या 350 के आसपास होगी।

आईआईटी से पीएचडी पूरी करने वाले मेधावियों की संख्या अब तक अनिर्णित है। दीक्षांत समिति की तरफ से सभी विभागों को मंगलवार तक पीएचडी पूरी करने वाले छात्रों की सूची साझा करने के निर्देश दिए गए हैं। दीक्षांत समारोह के लिए 12 समितियां बनाई गई हैं, जो सभागार व्यवस्था, मेडल-सर्टिफिकेट, स्वागत आदि तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी हुई हैं।

पहली बार मंच पर होंगे बीएचयी के कुलपति आईआईटी बीएचयू के दीक्षांत समारोह में इस साल पहली बार बीएचयू के कुलपति भी मंच पर होंगे। आईआईटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर के उपाध्यक्ष के रूप में कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी मंचासीन होंगे। समारोह की अध्यक्षता बोर्ड के चेयरमैन और वरिष्ठ वैज्ञानिक कोटा हरिनारायण करेंगे। आयोजन के मुख्य अतिथि के नाम से अभी पर्दा उठना बाकी है।