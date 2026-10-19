आईआईटी से करें AI का कोर्स, फीस सिर्फ 8500 रुपये से शुरू; देखें किस संस्थान में क्या विकल्प
देश के दस आईआईटी ऑनलाइन एआई कोर्स करा रहे हैं। फीस 8500 रुपये से 6 लाख तक है।
एआई ने नौकरी का नक्शा बदल दिया है। अब सवाल यह नहीं कि सीखना है या नहीं। सवाल यह है कि कहां से सीखें। इसका जवाब देश के दस आईआईटी ने अपने ऑनलाइन कोर्स की लंबी कतार से दे दिया है। कहीं तीन महीने का कोर्स सिर्फ 8500 रुपये में मिल रहा है। कहीं 18 महीने का डिप्लोमा 6 लाख रुपये तक जाता है।ये कोर्स फ्रेशर और नौकरीपेशा दोनों के लिए हैं। ज्यादातर क्लास ऑनलाइन चलती हैं। कई कोर्स में सत्र वीकेंड पर होते हैं। यानी नौकरी या पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं।
आईआईटी मद्रास
आईआईटी मद्रास का आईआईटीएम प्रवर्तक सात प्रोग्राम चलाता है। इनमें एजेंटिक एआई और जेनरेटिव एआई जैसे विषय हैं। सबसे सस्ता कोर्स डेटा साइंस और एआई का है। इसकी फीस करीब 85 हजार रुपये है। सबसे महंगा कोर्स 1.53 लाख रुपये का है।
आईआईटी दिल्ली
यहां सीईपी के तहत पांच कोर्स हैं। फीस 1.4 लाख से 1.95 लाख रुपये के बीच है। साइबर सिक्योरिटी और एआई वाला कोर्स छह महीने का है। टेक्नोलॉजी और एआई लीडरशिप वाला कोर्स आठ महीने चलता है।
आईआईटी कानपुर
कानपुर के तीन एग्जीक्यूटिव कोर्स हैं। एआई इन फाइनेंस सबसे छोटा है। यह 30 घंटे से ज्यादा का है और फीस 45 हजार रुपये है। संस्थान का एआई और एमएल में पीजी डिप्लोमा भी है। फीस 5.63 लाख रुपये है। पर सीधे दाखिला अभी बंद है। यह सिर्फ एमटेक से बाहर निकलने वालों के लिए खुला है। इसके अलावा पायथन फॉर एआई का पांच हफ्ते का कोर्स 14 दिसंबर से शुरू होगा। रजिस्ट्रेशन चल रहा है और देर से जुड़ने पर फीस बढ़ती जाती है।
आईआईटी बॉम्बे
बॉम्बे के कोर्स थोड़े महंगे हैं। लीडरशिप विद एआई की फीस 2.2 लाख रुपये है। एजेंटिक एआई और जेनरेटिव एआई के कोर्स 1.8 लाख रुपये के हैं। एआई और डेटा साइंस में 18 महीने का ईपीजीडी 6 लाख रुपये का है।
आईआईटी खड़गपुर
खड़गपुर सात एग्जीक्यूटिव कोर्स देता है। सभी वीकेंड पर ऑनलाइन चलते हैं। फीस 1.77 लाख से 2 लाख रुपये तक है। एआई नेटिव सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और फिनटेक जैसे विषय खास हैं।
आईआईटी रुड़की
सबसे ज्यादा विकल्प रुड़की में हैं। यहां 19 कोर्स की सूची है। आईहब दिव्यसंपर्क इन्हें चलाता है। पायथन फॉर ऑटोमेशन और एआई एप्लिकेशन तीन महीने का है। इसकी फीस सिर्फ 8500 रुपये है। एजेंटिक सिस्टम्स डिजाइन का कोर्स 50 हजार रुपये में है। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग 60 हजार रुपये का है। वकीलों और निवेश बैंकिंग वालों के लिए भी अलग कोर्स हैं।
आईआईटी हैदराबाद
हैदराबाद में तीन कोर्स हैं। अप्लाइड एआई चार वीकेंड का है और फीस 50 हजार रुपये है। फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियरिंग तीन महीने की है और फीस एक लाख रुपये है। छह महीने का एआई कोर्स 1.5 लाख रुपये का है। एचआर पेशेवरों के लिए एक दिन की वर्कशॉप मुफ्त है।
आईआईटी मंडी
मंडी का एआई और एमएल कोर्स छह महीने का है। फीस 50 हजार रुपये है। दाखिले के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। टेस्ट की फीस 99 रुपये है और वापस नहीं होती। कोर्स में दो दिन कैंपस में भी बिताने होंगे। सर्टिफिकेट के लिए 65 फीसदी हाजिरी और 30 फीसदी अंक जरूरी हैं।
आईआईटी बीएचयू और पटना
बीएचयू का आठ महीने का एआई और एमएल कोर्स 1.4 लाख रुपये का है। इसमें 30 से ज्यादा टूल और 18 से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं। पटना के दो कोर्स छह महीने के हैं। जेनरेटिव एआई फॉर प्रोफेशनल्स की फीस 79 हजार रुपये है। डेवलपर्स वाले कोर्स की फीस 99 हजार रुपये है।
दाखिले से पहले क्या देखें
सिर्फ सर्टिफिकेट से एआई इंजीनियर की नौकरी पक्की नहीं होती। कोर्स चुनते समय प्रोजेक्ट और असली अभ्यास पर नजर रखें। फीस और बैच की तारीखें बदलती रहती हैं। इसलिए आवेदन से पहले संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट जरूर देखें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव