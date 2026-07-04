IIT में JEE Main से दाखिला, कानपुर ने बाद IIT मद्रास ने भी शुरू किया BTech जैसा नया 4 साल का डिग्री कोर्स
आईआईटी मद्रास भी आईआईटी कानपुर की तरह बीटेक जैसा चार साल का डिग्री कोर्स बैचलर ऑफ सायबर सिक्योरिटी ( B. Cyber ) कराएगा। इस वर्ष जेईई मेन से यहां दाखिले होंगे।
आईआईटी मद्रास भी आईआईटी कानपुर की तरह इस शैक्षणिक सत्र 2026-27 से बीटेक जैसा चार साल का डिग्री कोर्स बैचलर ऑफ सायबर सिक्योरिटी ( B. Cyber ) कराएगा। आईआईटी मद्रास प्रैक्टिस ओरिएंटेड बी सायबर कोर्स में दाखिले के लिए आईआईटी कानपुर की एडमिशन प्रक्रिया के साथ जुड़ गया है। आईआईटी मद्रास ने बताया कि पहले बैच के लिए एडमिशन जॉइंट रूप से किए जाएंगे जबकि छात्र अपने चुने हुए इंस्टीट्यूट में स्वतंत्र रूप से कोर्स की पढ़ाई करेंगे। इससे पहले आईआईटी कानपुर ने एक अलग एडमिशन प्रक्रिया के साथ इस कोर्स की घोषणा की थी, जिसके लिए जेईई एडवांस्ड स्कोर (JEE Main Score ) की जरूरत नहीं है। IIT कानपुर की ओर से इस कोर्स की घोषणा साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर निसर्ग अधिकारी को अपने C3iHub साइबर सिक्योरिटी सेंटर में इंजीनियर के तौर पर नियुक्त करने के कुछ समय की गई थी। निसर्ग अधिकारी CBSE के ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम में कमियों का खुलासा करने के बाद चर्चा में आए थे।
क्या है कोर्स का मकसद
IIT मद्रास के अनुसार इस कोर्स को देश में स्किल साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की बढ़ती मांग को पूरा करने और छात्रों को भारत के बढ़ते डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रणनीतिक क्षेत्रों और साइबर इकोसिस्टम की सुरक्षा के लिए तैयार करने के मकसद से डिजाइन किया गया है।
कैसे मिलेगा दाखिला
इस साल एडमिशन कैसे होंगे, इस बारे में बताते हुए IIT मद्रास ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि वह IIT कानपुर की चल रही सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल हो गया है। इंस्टीट्यूट ने साफ किया, "इस साल, क्योंकि IIT कानपुर ने लगभग एक महीने पहले ही यह प्रक्रिया शुरू कर दी थी और वे सिलेक्शन प्रोसेस से गुजर चुके हैं, इसलिए हम सिलेक्शन प्रोसेस में उनके साथ जुड़ेंगे। हर छात्र को IIT मद्रास या IIT कानपुर में से किसी एक को चुनने का मौका दिया जाएगा।" इस साल आईआईटी कानपुर जेईई मेन स्कोर, लिखित परीक्षा और हैकाथॉन के माध्यम से इस कोर्स में दाखिला ले रहा है।
यह कोर्स यह रेगुलर BTech प्रोग्राम की तरह
इंस्टीट्यूट ने कहा कि हालांकि इस साल एडमिशन प्रोसेस कॉमन है, लेकिन IIT मद्रास और IIT कानपुर को चुनने वाले छात्र अपने-अपने कैंपस में अलग-अलग पढ़ाई करेंगे। इंस्टीट्यूट के प्रवक्ता ने बताया, 'यह रेगुलर BTech प्रोग्राम की तरह ही है। डिग्री में एडमिशन का तरीका एक ही होगा। एक बार जब वे कोर्स शुरू कर देंगे, तो यह एक स्वतंत्र डिग्री होगी।' जो छात्र बी सायबर सिक्योरिटी कोर्स के लिए आईआईटी कानपुर की एडमिशन प्रक्रिया में हिस्सा लेगा, उसके पास आईआईटी मद्रास संस्थान चुनने का ऑप्शन भी रहेगा।
इंस्टीट्यूट ने आगे कहा कि हर IIT अपना प्रोग्राम खुद चलाएगा। इंस्टीट्यूट ने कहा, "IIT मद्रास अपना कोर्स चलाएगा, IIT कानपुर अपना कोर्स चलाएगा और डिग्रियां स्वतंत्र रूप से दी जाएंगी।"
अगले साल से जेईई नहीं, एप्टीट्यूड टेस्ट से होगा दाखिला
इंस्टीट्यूट ने अगले साल से अपनाए जाने वाले एडमिशन मॉडल के बारे में भी जानकारी दी। IIT मद्रास ने कहा कि कैंडिडेट्स को एक एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और साइबरसिक्योरिटी एप्टीट्यूड शामिल होंगे। सिलेक्शन के चरणों के बारे में बताते हुए IIT मद्रास ने कहा, "हम एक हैकाथॉन आयोजित करेंगे, जो काफी लंबे समय तक चलेगा। यह हैकाथॉन असल में उनकी प्रोग्रामिंग स्किल्स, उनकी विशेषज्ञता या साइबर सिक्योरिटी में उनके ज्ञान को परखेगा। इसी हैकाथॉन और उसमें मिले मार्क्स के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी।"
हालांकि, मौजूदा एडमिशन साइकल के लिए IIT मद्रास ने कहा कि वह IIT कानपुर की मौजूदा शॉर्टलिस्ट पर ही निर्भर रहेगा। आने वाले हैकाथॉन में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स को IIT मद्रास या IIT कानपुर में से किसी एक को चुनने का ऑप्शन दिया जाएगा।
देश में 15 लाख साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की कमी
इस तरह के प्रोग्राम की जरूरत पर जोर देते हुए IIT मद्रास ने कहा कि साइबर सिक्योरिटी एक रणनीतिक राष्ट्रीय प्राथमिकता बन गई है, क्योंकि भारत गवर्नेंस, फाइनेंस, हेल्थकेयर, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में तेजी से डिजिटल सेवाओं का विस्तार कर रहा है। संस्थान ने आगे कहा कि इंडस्ट्री के अनुमान बताते हैं कि देश में लगभग 15 लाख साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की कमी है, जो इस क्षेत्र में खास अंडरग्रेजुएट शिक्षा की तत्काल जरूरत को बताता है।
यह प्रोग्राम प्रैक्टिकल लर्निंग पर काफी जोर देता है। इसका एक अहम हिस्सा दो साल का 'फील्ड डिप्लॉयमेंट प्रोफेशनल प्रोजेक्ट' है, जिसके दौरान स्टूडेंट्स आखिरी चार सेमेस्टर रणनीतिक और महत्वपूर्ण संगठनों के प्रोफेशनल्स की देखरेख में लाइव साइबर सिक्योरिटी असाइनमेंट्स पर काम करेंगे।
IIT मद्रास के अनुसार, योग्यता-आधारित करिकुलम में सिक्योरिटी ऑपरेशन्स, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग, सुरक्षित सिस्टम, मैलवेयर एनालिसिस, फर्मवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग, हार्डवेयर सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। उम्मीद है कि एकेडमिक सेशन जुलाई के अंत तक शुरू हो जाएगा, जो संस्थान द्वारा ऑफर किए जाने वाले अन्य अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अनुरूप होगा।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी