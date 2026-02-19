IIT Admission 2026 Without JEE: बिना JEE दिए भी बन सकते हैं IITian, जानें इन 5 शानदार कोर्सेस के बारे में
IIT Admission 2026 Without JEE: कई आईआईटी संस्थानों ने डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स और जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे आधुनिक क्षेत्रों में ऐसे कोर्स शुरू किए हैं, जिनमें दाखिले के लिए जेईई स्कोर की आवश्यकता नहीं है।
IIT Admission 2026 Without JEE: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) में पढ़ना हर इंजीनियरिंग छात्र का सपना होता है, लेकिन अक्सर छात्र यह मान लेते हैं कि यहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता कठिन जेईई (JEE) परीक्षा ही है। साल 2026 में यह धारणा बदल रही है। बदलते समय के साथ, कई आईआईटी संस्थानों ने डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स और जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे आधुनिक क्षेत्रों में ऐसे कोर्स शुरू किए हैं, जिनमें दाखिले के लिए जेईई स्कोर की आवश्यकता नहीं है।
यह खबर उन छात्रों और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एक वरदान है, जो अपनी स्किल को निखारना चाहते हैं और आईआईटी का टैग हासिल करना चाहते हैं।
1. IIT मद्रास: BS इन डेटा साइंस एंड एप्लिकेशन
IIT मद्रास ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाते हुए दुनिया का पहला 4-वर्षीय BS डिग्री इन डेटा साइंस प्रोग्राम शुरू किया है। इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें दाखिला लेने के लिए किसी स्ट्रीम (साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स) की बाधा नहीं है।
पात्रता: 12वीं पास कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, आवेदन कर सकता है।
प्रक्रिया: यहां 'क्वालिफायर प्रोसेस' के जरिए दाखिला मिलता है, जिसमें कुछ हफ्तों के कोर्सवर्क के बाद एक टेस्ट देना होता है। मई 2026 बैच के लिए आवेदन 18 फरवरी से शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि 30 मई 2026 है।
2. IIT कानपुर: ई-मास्टर्स (e-Masters) डिग्री
वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए IIT कानपुर ने बेहतरीन ई-मास्टर्स प्रोग्राम पेश किए हैं। ये कोर्स साइबर सुरक्षा, बिजनेस फाइनेंस, पब्लिक पॉलिसी और डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों में उपलब्ध हैं।
खास बात: इन कोर्सेस के लिए गेट (GATE) या जेईई स्कोर की जरूरत नहीं है।
सुविधा: इन्हें नौकरी के साथ 1 से 3 साल के भीतर पूरा किया जा सकता है। इसमें सफल होने वाले छात्रों को दीक्षांत समारोह में औपचारिक डिग्री दी जाती है और वे आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र का दर्जा प्राप्त करते हैं।
3. IIT दिल्ली: रोबोटिक्स और UI/UX में एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम
IIT दिल्ली ने अपने 'कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम' (CEP) के तहत कई शॉर्ट-टर्म सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च किए हैं। इसमें रोबोटिक्स में एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम और UI/UX डिजाइन काफी लोकप्रिय हैं।
अवधि और फीस: रोबोटिक्स का कोर्स 5 महीने का है, जिसकी शुरुआत 14 मार्च 2026 से होगी। वहीं UI/UX डिजाइन का 6 महीने का कोर्स डिजाइन की बारीकियों को सिखाता है।
पात्रता: स्नातक डिग्री और कुछ कार्य अनुभव रखने वाले पेशेवर इनमें प्रोफेशनल्स कर सकते हैं।
4. IIT खड़गपुर: इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और ओलंपियाड रूट
IIT खड़गपुर ने साल 2026 से वैकल्पिक प्रवेश मार्ग खोलने की योजना बनाई है। अब 'स्पोर्ट्स एक्सीलेंस' और 'साइंस ओलंपियाड' के विजेताओं को बिना जेईई एडवांस की रैंकिंग के भी कुछ विशेष कोर्सेस में जगह मिल सकती है। इसके अलावा, संस्थान स्वयम (Swayam) पोर्टल के माध्यम से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जैसे महत्वपूर्ण कोर्स भी ऑफर कर रहा है।
5. IIT गुवाहाटी और IIT बॉम्बे के ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स
IIT गुवाहाटी: यहां से आप जेनेटिक इंजीनियरिंग और उसके अनुप्रयोगों पर एनपीटीएल (NPTEL) के माध्यम से कोर्स कर सकते हैं, जो बायोटेक और लाइफ साइंस के छात्रों के लिए बेहतरीन है।
IIT बॉम्बे: प्रोग्रामिंग में रुचि रखने वालों के लिए आईआईटी बॉम्बे Python 3.4.3 जैसे कोर्स ऑफर करता है। यह कोर्स स्कूली छात्रों से लेकर ग्रेजुएट्स तक सभी के लिए खुला है।
इन कोर्सेस के माध्यम से आईआईटी संस्थान अब केवल एक डिग्री देने वाला केंद्र नहीं, बल्कि स्किल डेवलेपमेंट का एक बड़ा मंच बन गए हैं। यदि आप भी बिना प्रवेश परीक्षा के दबाव के विश्वस्तरीय शिक्षा पाना चाहते हैं, तो इन कोर्सेस की आधिकारिक वेबसाइटों पर जाकर समय रहते आवेदन जरूर करें।
