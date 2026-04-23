खुशखबरी! इस साल 23 IIT में 19 हजार सीटों पर होगा एडमिशन, AI जैसे नए कोर्स पर भी जोर
देशभर के 23 आईआईटी संस्थानों में इस साल बंपर दाखिला होने वाला है। सीटें बढ़कर 19 हजार होने की उम्मीद है। जानिए नए कोर्सेज, जेईई एडवांस्ड की तारीखें और पूरा एडमिशन प्रोसेस।
देश के टॉप इंजीनियरिंग संस्थानों में पढ़ने का सपना देखने वाले लाखों छात्र-छात्राओं के लिए एक बेहद शानदार और सुकून देने वाला अपडेट आया है। भारत के 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में इस साल दाखिले का दायरा पहले से और बड़ा होने जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार सीटों का आंकड़ा 19 हजार को छू सकता है। यह इजाफा उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए किसी बड़ी संजीवनी से कम नहीं है, जो एक-एक नंबर और एक-एक रैंक के लिए कड़ा संघर्ष करते हैं। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं...
सीटों में इजाफे की क्या है असल वजह?
पिछले शैक्षणिक सत्र यानी 2025-26 के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें, तो पूरे देश के आईआईटी में कुल मिलाकर 18,160 के करीब सीटें थीं। लेकिन बदलते वक्त और नई टेक्नोलॉजी की जबरदस्त मांग को देखते हुए इस बार इन सीटों में अच्छी-खासी बढ़ोतरी होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल, कई आईआईटी संस्थानों ने अपने यहां नए और आधुनिक कोर्स शुरू करने का मन बना लिया है। इसका बाकायदा एक प्रपोजल बनाकर केंद्रीय मंत्रालय के पास भेज दिया गया है। जैसे ही मंत्रालय से इस प्रस्ताव पर हरी झंडी मिलेगी, बढ़ी हुई इन सीटों पर दाखिले का रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा और काउंसलिंग का खाका तैयार कर लिया जाएगा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर है खास जोर
आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का हर तरफ बोलबाला है। दुनिया तेजी से बदल रही है, ऐसे में हमारे देश के प्रीमियर संस्थान कैसे पीछे रह सकते हैं? यही वजह है कि एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसे फ्यूचरिस्टिक कोर्सेज को बढ़ावा देने के लिए कुछ संस्थानों में खास तौर पर सीटें बढ़ाई जा रही हैं। सरकार और संस्थानों की कोशिश है कि छात्रों को ऐसी शिक्षा दी जाए जो उन्हें भविष्य की चुनौतियों और इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से तैयार कर सके। अगर आप भी एआई या नई तकनीक के फील्ड में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, तो इस बार आपके लिए बेहतरीन मौकों की कोई कमी नहीं होने वाली है।
कौन-कौन से कोर्सेज का मिलेगा ऑप्शन?
आपको बता दें कि आईआईटी में एंट्री का एकमात्र रास्ता जेईई एडवांस्ड (JEE Advanced) की परीक्षा है। इसी के स्कोर के आधार पर आईआईटी में दाखिला मिलता है। यहां कई तरह के अंडर ग्रेजुएट (यूजी) और ड्यूल डिग्री कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा डिमांड हमेशा की तरह चार साल वाले बीटेक और चार साल के ही बैचलर ऑफ साइंस (बीएस) कोर्स की रहती है। इसके अलावा जिन बच्चों का रुझान इमारतों के डिजाइन और आर्किटेक्चर की तरफ है, वे पांच वर्षीय बी.आर्क कोर्स में भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं।
इतना ही नहीं, आईआईटी में कुछ बेहद शानदार इंटीग्रेटेड और ड्यूल डिग्री प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं, जो लंबी पारी खेलने वाले छात्रों के बीच काफी पॉपुलर हैं। इनमें पांच साल की बीटेक-एमटेक ड्यूल डिग्री, पांच साल का इंटीग्रेटेड एमटेक, पांच साल का इंटीग्रेटेड बीएस-एमएस और मैनेजमेंट में दिलचस्पी रखने वालों के लिए पांच साल की बीटेक-एमबीए या बीएस-एमबीए ड्यूल डिग्री जैसे जबरदस्त कोर्सेज शामिल हैं। हालांकि, ये बात ध्यान रखने वाली है कि हर आईआईटी में ये सारे कोर्स एक साथ उपलब्ध नहीं होते। आपको अपनी रैंक और पसंद के हिसाब से काउंसलिंग के दौरान काफी सोच-समझकर सही चुनाव करना होता है।
तारीखें जो आपको याद रखनी हैं
अब बात कर लेते हैं उन अहम तारीखों की, जिसे हर सीरियस कैंडिडेट ने अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका रखा होगा। जेईई एडवांस्ड की परीक्षा 17 मई को होनी तय है। परीक्षा के बाद सभी को नतीजों का बेसब्री से इंतजार रहेगा, जो 1 जून को घोषित किए जाएंगे। रिजल्ट आने के बाद असली दिमागी कसरत शुरू होती है काउंसलिंग की। जोसा (JoSAA) की तरफ से 10 जून से दाखिले की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। काउंसलिंग के इसी लंबे प्रोसेस के दौरान ही यह पूरी तरह से साफ हो पाएगा कि किस कॉलेज में और किस कोर्स में कुल कितनी सीटें फाइनल हुई हैं।
पटना के छात्रों के लिए क्या है खास?
अगर बात बिहार के छात्रों और वहां के संस्थानों की करें, तो राजधानी पटना के संस्थानों का रुतबा भी किसी से कम नहीं है। इस बार आईआईटी पटना में बीटेक, ड्यूल डिग्री और तमाम इंटीग्रेटेड कोर्सेज को मिलाकर कुल 817 सीटों पर छात्रों को एडमिशन मिलने वाला है। वहीं, शहर के दूसरे बड़े और नामचीन संस्थान एनआईटी पटना में 981 सीटें उपलब्ध हैं। इस हिसाब से देखें तो पटना के इन दोनों बड़े तकनीकी संस्थानों में ही कुल मिलाकर 1,798 सीटों पर दाखिले का शानदार मौका स्टूडेंट्स के पास मौजूद है। यह बिहार और आस-पास के उन छात्रों के लिए एक बेहतरीन अवसर है जो अपने घर के करीब रहकर वर्ल्ड-क्लास तालीम हासिल करना चाहते हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव