IIT : आईआईटी में एमटेक क्रिटिकल मिनरल समेत 3 कोर्स जल्द

आईआईटी आईएसएम धनबाद में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से एमटेक में तीन नए कोर्स की शुरुआत होगी। एमटेक में क्रिटिकल मिनरल्स, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग तथा इंटेलिजेंस कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग नया कोर्स होगा। शुरुआत में तीनों कोर्स में 20-20 सीटें होंगी। आईआईटी आईएसएम प्रबंधन तैयारी में जुट गया है। जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
एमटेक क्रिटिकल मिनरल्स कोर्स को तीन विभाग मिलकर चलाएंगे। इनमें माइनिंग इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग व फ्यूल मिनरल इंजीनियरिंग शामिल हैं। तीनों विभागों का नेतृत्व माइनिंग इंजीनियरिंग करेगा। चालू सत्र में एमटेक के कई कोर्स में छात्र-छात्राओं की कम दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आईआईटी धनबाद प्रबंधन एमटेक के ऐसे कोर्स को चिह्नित कर रहा है। कम दिलचस्पी वाले कोर्स में सीटों की संख्या कम की जाएगी। जल्द ही इस संबंध में निर्देश जारी किया जाएगा। वर्ष 2025-26 में एमटेक में नामांकन के लिए 798 सीटों की घोषणा की गई थी। वर्ष 2026-27 में एमटेक में नामांकन की प्रक्रिया मार्च में शुरू की जाने की बात कही जा रही है। जुलाई तक नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर कक्षाएं शुरू की जाएंगी।
इन कोर्स में नामांकन
अर्थक्विक साइंस एंड इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, पावर सिस्टम इंजीनियिरंग, पावर इलेक्ट्रोनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल ड्राइव, एन्वॉयरमेंटल साइंस एंड इंजीनियिरंग समेत अन्य कोर्स शामिल हैं।
14 टैक्समिन पोस्ट डॉक्टोरल फैलोशिप का आवेदन 6 तक
आईआईटी धनबाद के टैक्समिन पोस्ट डॉक्टोरल फैलोशिप के लिए आवेदन मांगा गया है। 14 पोस्ट-डॉक्टोरल फैलोशिप के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 6 मार्च है। यह फैलोशिप अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए है। इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किया गया है।
4 वर्षीय बीएड कोर्स की फीस 2.30 लाख रुपए फीस
आईआईटी में नए सत्र 2026-27 से शुरू हो रही चार वर्षीय बीएससी बीएड की पढ़ाई की फीस को अंतिम रूप दिया गया है। जल्द ही सीनेट की बैठक में उसे रखा जाएगा। सीनेट से मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की जाएगी। बीएससी बीएड में कुल 50 सीटें हैं। इनमें 20 सीटें गणित, 15 सीटें फिजिक्स व 15 सीटें केमेस्ट्री के लिए निर्धारित हैं। छात्र-छात्राओं को बीएड फीस के रूप में 2,30,300 रुपए देने होंगे। हॉस्टल सीट रेंट से लेकर अन्य सुविधाएं भी शामिल हैं। प्रत्येक सेमेस्टर में मेस चार्ज (खाने की फीस) देना होगा। महत्वपूर्ण यह है कि आईआईटी में बीएससी बीएड कोर्स के लिए प्रत्येक सेमेस्टर में ट्यूशन फीस मात्र 10 हजार रुपए निर्धारित किया गया है। आईआईटी के बीएससी बीएड कोर्स में नामांकन के लिए एनसीईटी (नेशनल कॉमन इंट्रेंस टेस्ट) में शामिल होना होगा।
