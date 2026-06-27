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IIT : आईआईटी में 2492 छात्रों को डिग्री और 448 को मिलेगी पीएचडी उपाधि, बनेगा रिकॉर्ड

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, कानपुर
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आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में 2,492 छात्र-छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। इनमें 448 शोधार्थियों को पीएचडी उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। संस्थान के इतिहास में यह पहला अवसर होगा, जब इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को एक साथ पीएचडी की डिग्री दी जाएगी।

IIT : आईआईटी में 2492 छात्रों को डिग्री और 448 को मिलेगी पीएचडी उपाधि, बनेगा रिकॉर्ड

आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में 2,492 छात्र-छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। इनमें 448 शोधार्थियों को पीएचडी उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। संस्थान के इतिहास में यह पहला अवसर होगा, जब इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को एक साथ पीएचडी की डिग्री दी जाएगी। संस्थान जल्द ही पदक विजेताओं की सूची जारी करेगा। समारोह में मुख्य अतिथि पदक और डिग्रियां प्रदान कर छात्रों को सम्मानित करेंगे। इस वर्ष दीक्षांत के मुख्य अतिथि भारत सरकार के स्पेस विभाग के इन-स्पेस (इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथॉराइजेशन सेंटर) के चेयरमैन डॉ. पवन गोयनका होंगे।

आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में 2492 छात्र-छात्राओं को डिग्रियां दी जाएंगी। वहीं, 448 छात्रों को पीएचडी उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। यह पहला मौका होगा, जब इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को पीएचडी मिलेगी।

संस्थान जल्द पदकों की सूची जारी करेगा। उन्हें मुख्य अतिथि पदक व डिग्री देकर सम्मानित करेंगे। समारोह के मुख्य अतिथि भारत सरकार के स्पेस विभाग के इन-स्पेस (इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथॉराइजेशन सेंटर) के चेयरमैन डॉ. पवन गोयनका होंगे।

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आईआईटी कानपुर का 59वां दीक्षांत समारोह 15 जुलाई को आयोजित किया जा रहा है। समारोह की तैयारी युद्धस्तर पर चल रही है। इस साल दीक्षांत में 1099 छात्रों को स्नातक की डिग्री, 871 छात्रों को परास्नातक की डिग्री और 492 छात्रों को ई-मास्टर की डिग्री प्रदान की जाएगी।

वहीं, समारोह में हिस्सा लेने के लिए छात्रों को क्रीम रंग का कुर्ता और सफेद रंग का पायजामा पहन कर आना होगा। कुर्ता नेहरू स्टाइल का घुटने की लंबाई और फुल आस्तीन वाला होना चाहिए। वहीं, छात्राएं क्रीम रंग का कुर्ता और सफेद रंग की चूड़ीदार या लैगिंग्स पहनकर आएंगी। इनका कुर्ता भी नेहरू स्टाइल का घुटने की लंबाई और फुल या तीन क्वार्टर आस्तीन वाला होना चाहिए।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

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