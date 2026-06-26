IISc Bengaluru: एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में नया बीटेक प्रोग्राम शुरू, JoSAA के जरिए होगा एडमिशन

भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु ने एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में नया बीटेक (BTech) प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की। इस कोर्स में 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए एडमिशन अगस्त 2026 से शुरू होंगे।

भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु ने एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में नया बीटेक (BTech) प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की। इस कोर्स में 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए एडमिशन अगस्त 2026 से शुरू होंगे। प्रवेश प्रक्रिया संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण (JoSAA) की काउंसलिंग के माध्यम से होगी। इस विषय में IISc सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है।

IISc ने अपने ऑफिशियल X अकाउंक से एक जानकारी शेयर की है, जिसके मुताबिक, यह चार वर्षीय स्नातक (अंडरग्रेजुएट) कार्यक्रम छात्रों को एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की प्रमुख शाखाओं की मजबूत समझ प्रदान करेगा। इसमें एयरोडायनेमिक्स, प्रोपल्शन, स्ट्रक्चर्स, फ्लाइट और स्पेस मैकेनिक्स, और गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम जैसे विषय शामिल हैं।

कितने समेस्टर होंगे यह कोर्स कुल आठ सेमेस्टर का होगा और इसमें 128 क्रेडिट होंगे। संस्थान के अनुसार, पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक शिक्षा के साथ-साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण पर भी जोर दिया गया है, ताकि छात्र एयरोस्पेस रिसर्च, उद्योग और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करियर बना सकें।

कोर्स की खासियत इस कोर्स की खास बात यह है कि छात्रों को प्रैक्टिकल लैब वर्क, एयरोस्पेस इंजीनियरिंग X लैब की सुविधा और डिजाइन-बिल्ड-फ्लाई (Design-Build-Fly) कैपस्टोन प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा, छात्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स और मैटेरियल्स साइंस जैसे उभरते क्षेत्रों में वैकल्पिक (इलेक्टिव) विषय भी चुन सकेंगे।

रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी शामिल किया जाएगा संस्थान ने बताया कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पोस्टग्रेजुएट विद्यार्थियों के साथ ग्रेजुएट स्तर के कोर्स पढ़ने का अवसर भी मिल सकता है। वहीं, तीसरे वर्ष से छात्रों को रिसर्च प्रोजेक्ट्स में शामिल किया जाएगा, जिससे उन्हें स्वतंत्र शोध और नवाचार का शुरुआती अनुभव मिलेगा।

JoSAA 2026 काउंसलिंग के जरिए एडमिशन इस बीटेक प्रोग्राम में दाखिले JoSAA 2026 काउंसलिंग के जरिए होंगे। IISc का कहना है कि यह कदम अत्याधुनिक इंजीनियरिंग क्षेत्रों में अपने अंडरग्रेजुएट कोर्स का विस्तार करने की दिशा में उठाया गया है। पात्रता, सीटों और कोर्स से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए अभ्यर्थी IISc के आधिकारिक अंडरग्रेजुएट एडमिशन पोर्टल पर जाकर विवरण देख सकते हैं।

क्या है JoSAA Counselling? JoSAA काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी जानकारी के अनुसार, JoSAA (Joint Seat Allocation Authority) एक सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से देश के 23 IITs, NITs, IIITs और अन्य Government Funded Technical Institutes (GFTIs) में सीटों का आवंटन किया जाता है। JEE Advanced क्वालिफाई करने वाले छात्र IITs के लिए आवेदन कर सकते हैं, जबकि JEE Main रैंक के आधार पर NIT, IIIT और GFTI में एडमिशन मिलता है।