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IISc Bengaluru: एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में नया बीटेक प्रोग्राम शुरू, JoSAA के जरिए होगा एडमिशन

Dheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु ने एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में नया बीटेक (BTech) प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की। इस कोर्स में 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए एडमिशन अगस्त 2026 से शुरू होंगे।

IISc Bengaluru: एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में नया बीटेक प्रोग्राम शुरू, JoSAA के जरिए होगा एडमिशन

भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु ने एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में नया बीटेक (BTech) प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की। इस कोर्स में 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए एडमिशन अगस्त 2026 से शुरू होंगे। प्रवेश प्रक्रिया संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण (JoSAA) की काउंसलिंग के माध्यम से होगी। इस विषय में IISc सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है।

IISc ने अपने ऑफिशियल X अकाउंक से एक जानकारी शेयर की है, जिसके मुताबिक, यह चार वर्षीय स्नातक (अंडरग्रेजुएट) कार्यक्रम छात्रों को एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की प्रमुख शाखाओं की मजबूत समझ प्रदान करेगा। इसमें एयरोडायनेमिक्स, प्रोपल्शन, स्ट्रक्चर्स, फ्लाइट और स्पेस मैकेनिक्स, और गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम जैसे विषय शामिल हैं।

कितने समेस्टर होंगे

यह कोर्स कुल आठ सेमेस्टर का होगा और इसमें 128 क्रेडिट होंगे। संस्थान के अनुसार, पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक शिक्षा के साथ-साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण पर भी जोर दिया गया है, ताकि छात्र एयरोस्पेस रिसर्च, उद्योग और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करियर बना सकें।

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कोर्स की खासियत

इस कोर्स की खास बात यह है कि छात्रों को प्रैक्टिकल लैब वर्क, एयरोस्पेस इंजीनियरिंग X लैब की सुविधा और डिजाइन-बिल्ड-फ्लाई (Design-Build-Fly) कैपस्टोन प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा, छात्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स और मैटेरियल्स साइंस जैसे उभरते क्षेत्रों में वैकल्पिक (इलेक्टिव) विषय भी चुन सकेंगे।

रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी शामिल किया जाएगा

संस्थान ने बताया कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पोस्टग्रेजुएट विद्यार्थियों के साथ ग्रेजुएट स्तर के कोर्स पढ़ने का अवसर भी मिल सकता है। वहीं, तीसरे वर्ष से छात्रों को रिसर्च प्रोजेक्ट्स में शामिल किया जाएगा, जिससे उन्हें स्वतंत्र शोध और नवाचार का शुरुआती अनुभव मिलेगा।

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JoSAA 2026 काउंसलिंग के जरिए एडमिशन

इस बीटेक प्रोग्राम में दाखिले JoSAA 2026 काउंसलिंग के जरिए होंगे। IISc का कहना है कि यह कदम अत्याधुनिक इंजीनियरिंग क्षेत्रों में अपने अंडरग्रेजुएट कोर्स का विस्तार करने की दिशा में उठाया गया है। पात्रता, सीटों और कोर्स से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए अभ्यर्थी IISc के आधिकारिक अंडरग्रेजुएट एडमिशन पोर्टल पर जाकर विवरण देख सकते हैं।

क्या है JoSAA Counselling?

JoSAA काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी जानकारी के अनुसार, JoSAA (Joint Seat Allocation Authority) एक सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से देश के 23 IITs, NITs, IIITs और अन्य Government Funded Technical Institutes (GFTIs) में सीटों का आवंटन किया जाता है। JEE Advanced क्वालिफाई करने वाले छात्र IITs के लिए आवेदन कर सकते हैं, जबकि JEE Main रैंक के आधार पर NIT, IIIT और GFTI में एडमिशन मिलता है।

देश की नंबर-1 यूनिवर्सिटी है IISc बैंगलोर

भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) बैंगलोर देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में शामिल है और NIRF 2025 की इंजीनियरिंग कैटेगरी में इसे पहला स्थान मिला था। यहां बीटेक एडमिशन हर साल हजारों छात्रों का सपना होता है। नए कोर्स शुरू होने से छात्रों को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अधिक विकल्प और बेहतर करियर अवसर मिलेंगे।

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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