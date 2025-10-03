iimc recruitment 2025 professor assistant professor online application last date 06 10 2025 check notification IIMC Recruitment 2025: आईआईएमसी में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, 6 अक्टूबर तक करें आवेदन, Career Hindi News - Hindustan
Hindi Newsकरियर न्यूज़iimc recruitment 2025 professor assistant professor online application last date 06 10 2025 check notification

IIMC Recruitment 2025: आईआईएमसी ने प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 21 पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार iimc.gov.in पर 6 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 05:50 PM
IIMC Recruitment 2025: भारतीय जंन संचार संस्थान (IIMC) ने प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 21 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार मास्टर डिग्री, एम फिल या पीएचडी के साथ इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 06 अक्टूबर 2025 है। उम्मीदवार IIMC की आधिकारिक वेबसाइट iimc.gov.in पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।

IIMC Recruitment 2025: आवेदन की अंतिम तारीख का रखें ध्यान

IIMC ने इस भर्ती का नोटिफिकेशन 08 सितंबर 2025 को जारी किया था। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट iimc.gov.in पर जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 06 अक्टूबर 2025 है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन समय रहते भरें और सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें।

IIMC Recruitment 2025: कितना देना होगा आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य और OBC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह 3000 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि EWS, SC, ST, PwBD और महिला उम्मीदवारों के लिए शुल्क 1500 रुपये रखा गया है। चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों की योग्यता, अनुभव और संबंधित क्षेत्र की विशेषज्ञता को ध्यान में रखा जाएगा।

IIMC भर्ती 2025 उन सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए शानदार अवसर है जो शिक्षा और मीडिया के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। इच्छुक उम्मीदवार जल्द से जल्द आवेदन करें ताकि किसी भी प्रकार की देर न हो और वे इस महत्वपूर्ण भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बन सकें।

