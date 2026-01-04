IIMC ने PhD एडमिशन 2025-26 के लिए खोले आवेदन, किन विषयों कर सकेगें रिसर्च; जानें पूरी डिटेल

संक्षेप: IIMC ने PhD Admissions 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किए हैं। फुल-टाइम और पार्ट-टाइम मोड में मीडिया, पत्रकारिता और डिजिटल कम्युनिकेशन में रिसर्च का मौका आपके सामने है। अंतिम तिथि 30 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है।

मीडिया और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में शोध करना चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए अहम खबर है। Indian Institute of Mass Communication (IIMC) ने शैक्षणिक सत्र 2025–26 के लिए अपने PhD प्रोग्राम में दाखिले हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह संस्थान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

फुल-टाइम और पार्ट-टाइम दोनों विकल्प उपलब्ध IIMC का यह डॉक्टोरल प्रोग्राम फुल-टाइम और पार्ट-टाइम, दोनों मोड में संचालित किया जाएगा। इसका उद्देश्य उन उम्मीदवारों को अवसर देना है जो पूर्णकालिक शोध करना चाहते हैं, साथ ही उन प्रोफेशनल्स को भी जो कार्य के साथ-साथ अकादमिक रिसर्च आगे बढ़ाना चाहते हैं।

किन विषयों में की जा सकती है PhD इस PhD प्रोग्राम के अंतर्गत पत्रकारिता और मास कम्युनिकेशन से जुड़े कई आधुनिक और प्रासंगिक शोध क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इनमें पत्रकारिता, मास कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया, विज्ञापन, पब्लिक रिलेशंस, स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, फिल्म स्टडीज़, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन और अन्य संबद्ध विषय शामिल हैं।

आवेदन की अंतिम तिथि और परीक्षा शेड्यूल IIMC PhD एडमिशन 2025-26 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2026 तय की गई है। पार्ट-टाइम उम्मीदवारों के लिए प्रवेश परीक्षा 15 फरवरी 2026 को आयोजित होगी। इसके बाद इंटरव्यू प्रक्रिया 9 मार्च 2026 से शुरू होगी और 19 मार्च 2026 को परिणाम घोषित किए जाएंगे। चयनित उम्मीदवारों के लिए कोर्सवर्क 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा।

कुल सीटें और आरक्षण व्यवस्था इस PhD प्रोग्राम के लिए कुल 22 सीटें निर्धारित की गई हैं। इनमें से 18 सीटें फुल-टाइम और 4 सीटें पार्ट-टाइम उम्मीदवारों के लिए हैं। आरक्षण केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार लागू होगा। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय उम्मीदवारों के लिए सुपरन्यूमेरेरी सीटों का भी प्रावधान रखा गया है।

फुल-टाइम PhD के लिए योग्यता फुल-टाइम PhD के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास पत्रकारिता या मास कम्युनिकेशन अथवा उससे संबंधित विषय में कम से कम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा चार वर्षीय बैचलर डिग्री (रिसर्च के साथ) वाले उम्मीदवार जिनके न्यूनतम 75% अंक हैं, वे भी पात्र हैं। साथ ही उम्मीदवार का UGC NET (Mass Communication and Journalism) क्वालिफाई होना अनिवार्य है।

पार्ट-टाइम PhD के लिए योग्यता पार्ट-टाइम PhD के लिए ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने UGC NET क्वालिफाई नहीं किया है, उन्हें IIMC द्वारा आयोजित एंट्रेंस एग्ज़ाम में शामिल होना होगा। इस परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक लाने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। NET-क्वालिफाइड उम्मीदवारों को प्रवेश परीक्षा से छूट दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया और मेरिट लिस्ट फुल-टाइम उम्मीदवारों के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी और उन्हें सीधे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पार्ट-टाइम उम्मीदवारों के लिए ऑफलाइन प्रवेश परीक्षा IIMC, दिल्ली में आयोजित की जाएगी। अंतिम मेरिट लिस्ट में 70% वेटेज UGC NET/JRF या एंट्रेंस एग्जाम स्कोर और 30% वेटेज इंटरव्यू परफॉर्मेंस को दिया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया कैसे पूरी करें उम्मीदवारों को IIMC की आधिकारिक वेबसाइट www.iimc.gov.in पर जाकर “PhD Admissions 2025–26” लिंक पर क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत, शैक्षणिक और पेशेवर विवरण भरने होंगे। साथ ही जरूरी दस्तावेज़ जैसे शैक्षणिक प्रमाणपत्र, UGC NET स्कोरकार्ड (यदि लागू हो), कैटेगरी सर्टिफिकेट, 500 शब्दों का Statement of Purpose, 2000 शब्दों का Research Proposal और पार्ट-टाइम उम्मीदवारों के लिए NOC अपलोड करना अनिवार्य है।