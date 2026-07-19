12वीं के बाद ही IIM में एडमिशन, अब JEE Main और Advanced के स्कोर से मिलेगी सीधी एंट्री; जानें डिटेल
अब देश के कई आईआईएम संस्थान 12वीं के बाद डेटा साइंस और AI में बीबीए और बीएस जैसे अंडरग्रेजुएट कोर्स ऑफर कर रहे हैं, जिनमें छात्र JEE Main और Advanced के स्कोर के जरिए आसानी से एडमिशन ले सकते हैं।
क्या आपने कभी सोचा था कि इंजीनियरिंग की तैयारी करते-करते आप देश के सबसे प्रतिष्ठित मैनेजमेंट संस्थानों यानी आईआईएम (IIM) में भी पढ़ाई कर सकते हैं? एक वक्त था जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) का नाम सुनते ही जहन में कैट (CAT) परीक्षा और पोस्ट ग्रेजुएट (MBA) कोर्सेज का खयाल आता था। लेकिन अब वक्त तेजी से बदल रहा है और इसके साथ ही पढ़ाई के तरीके भी बदल रहे हैं। अब आपको आईआईएम में जाने के लिए ग्रेजुएशन के बाद का लंबा इंतजार नहीं करना होगा। जी हां, देश के कई टॉप आईआईएम अब अंडरग्रेजुएट (यूजी) कोर्सेज भी तेजी से ऑफर कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि इन बेहतरीन कोर्सेज में एडमिशन के लिए वे अपना इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक एंट्रेंस टेस्ट तो लेते ही हैं, लेकिन साथ ही जेईई मेन (JEE Main) और जेईई एडवांस्ड (JEE Advanced) के स्कोर को भी सिलेक्शन प्रोसेस का एक अहम हिस्सा मान रहे हैं। अगर आपने 12वीं के बाद जेईई की परीक्षा दी है, तो मैनेजमेंट, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल बिजनेस की फील्ड में आपके लिए IIM के दरवाजे खुल चुके हैं। आइए विस्तार से इन कोर्स के बारे में जानते हैं...
IIM लखनऊ: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिज़नेस एनालिटिक्स में BS
साल 2026 में लॉन्च हुआ आईआईएम लखनऊ का यह कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए किसी सपने के सच होने जैसा है जो टेक और मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन पढ़ना चाहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिज़नेस एनालिटिक्स में बैचलर ऑफ साइंस (BS) का यह प्रोग्राम फिलहाल आईआईएम में अकेला ऐसा अंडरग्रेजुएट कोर्स है, जो जेईई एडवांस्ड (JEE Advanced) के जरिए स्टूडेंट्स को एडमिशन देता है। जो छात्र आईआईटी में जाने का सपना देखते हैं और जेईई एडवांस्ड जैसी मुश्किल परीक्षा क्रैक करते हैं, उनके लिए अब IIM लखनऊ एक बेहद शानदार विकल्प बनकर उभरा है।
IIM बैंगलोर: डिजिटल बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में ऑनलाइन BBA
अगर आप घर बैठे या अपनी सहूलियत के हिसाब से देश के टॉप कॉलेज से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आईआईएम बैंगलोर आपके लिए एक शानदार विकल्प लेकर आया है। यह संस्थान डिजिटल बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में तीन साल का ऑनलाइन बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (BBA) कोर्स करवा रहा है। इस अनोखे कोर्स में दाखिला लेने के लिए आप जेईई मेन (JEE Main) या फिर सीयूईटी यूजी (CUET UG) दोनों में से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह प्रोग्राम खास तौर पर उन नौजवानों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जिनका दिमाग हमेशा नए बिजनेस आइडियाज, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और स्टार्टअप्स की दुनिया में दौड़ता रहता है।
IIM मुंबई: डिजिटल साइंस और बिजनेस मैनेजमेंट में BS
हाल ही में आईआईएम का दर्जा हासिल करने वाले IIM मुंबई ने अपना पहला अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। यह चार साल का बैचलर ऑफ साइंस (BS) कोर्स है, जिसे खासतौर पर डिजिटल साइंस और बिजनेस मैनेजमेंट की बारीकियों को सिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें एडमिशन पूरी तरह से जेईई मेन (JEE Main) के स्कोर के आधार पर होता है। इसके पहले बैच में सिर्फ 70 सीटें रखी गई हैं, जो इसे IIM में सबसे अधिक कॉम्पिटेटिव यूजी कोर्स बनाती हैं। जेईई मेन में आपके शानदार प्रदर्शन के आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर पर्सनल इंटरव्यू (PI) के लिए न्योता मिलेगा। ध्यान रहे, फाइनल मेरिट लिस्ट में आपके इंटरव्यू का 30 परसेंट वेटेज होगा, इसलिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का भी टॉप क्लास होना जरूरी है।
IIM कोझिकोड: बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (BMS)
आईआईएम कोझिकोड का तरीका बाकी संस्थानों से थोड़ा अलग और दिलचस्प है। कुछ दूसरे IIM के उलट, यह संस्थान जेईई मेन के जरिए आपको सीधे तौर पर एडमिशन नहीं देता है। इसके बजाय, अगर आपके जेईई मेन में 80 या उससे ज्यादा परसेंटाइल हैं, या फिर सैट (SAT) एग्जाम में 1300 या उससे ज्यादा का स्कोर है, तो आपको IIM कोझिकोड के एप्टीट्यूड टेस्ट से पूरी तरह छूट मिल जाती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जेईई का स्कोर आपको सिलेक्शन प्रोसेस के पहले पड़ाव (एप्टीट्यूड टेस्ट) से बचा लेता है, न कि यह अकेले एडमिशन का रास्ता है। एलिजिबल कैंडिडेट को एडमिशन प्रोसेस की बाकी स्टेज में हिस्सा लेना ही होगा, जिसमें इंस्टिट्यूट का अपना सिलेक्शन प्रोसेस और इंटरव्यू शामिल है।
IIM संबलपुर: डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में BS
आज के दौर में डेटा साइंस और एआई की डिमांड आसमान छू रही है। इसी जरूरत को समझते हुए IIM संबलपुर ने डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीएस (BS) प्रोग्राम शुरू किया है। इस कोर्स में भी एंट्री पाने के लिए आपका जेईई मेन का स्कोर ही आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगा। कॉलेज उम्मीदवारों को जेईई मेन स्कोर का इस्तेमाल करके शॉर्टलिस्ट करता है और फिर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए एप्लिकेंट की ज्यादा से ज्यादा उम्र 20 साल होनी चाहिए। हालांकि, सरकारी नियमों के मुताबिक रिजर्व कैटेगरी से आने वाले छात्र-छात्राओं को उम्र सीमा में जरूरी छूट भी दी जाती है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव