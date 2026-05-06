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IIM MBA Placement 2026: IIM रांची के छात्र को मिला 1.2 करोड़ का पैकेज, प्लेसमेंट में टूटे पिछले सारे रिकॉर्ड

May 06, 2026 09:33 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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IIM Ranchi Placement 2026: आईआईएम रांची के एक EMBA छात्र को 1.2 करोड़ रुपये का पैकेज ऑफर मिला है। यह उपलब्धि इंस्टीट्यूट के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि यह आईइएम रांची के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा प्लेसमेंट पैकेज माना जा रहा है।

IIM MBA Placement 2026: IIM रांची के छात्र को मिला 1.2 करोड़ का पैकेज, प्लेसमेंट में टूटे पिछले सारे रिकॉर्ड

IIM Ranchi Placement 2026: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) रांची ने इस साल प्लेसमेंट के मामले में एक नया इतिहास रच दिया है। इंस्टीट्यूट ने न केवल अपने नियमित एमबीए (MBA) छात्रों के लिए शानदार नौकरियां सुनिश्चित की हैं, बल्कि इसके एग्जीक्यूटिव एमबीए (EMBA) प्रोग्राम के एक छात्र ने देश और दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। IIM रांची के एक EMBA छात्र को 1.2 करोड़ रुपये का पैकेज ऑफर मिला है। यह उपलब्धि इंस्टीट्यूट के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि यह आईइएम रांची के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा प्लेसमेंट पैकेज माना जा रहा है।

MBA और अन्य कोर्सेज में भी रही धूम

इंस्टीट्यूट ने इस साल अपने विभिन्न कोर्सेज के लिए प्लेसमेंट रिपोर्ट जारी की है, जो छात्रों की मेहनत और आईइएम रांची की बढ़ती साख को दर्शाती है। MBA कोर्स में सबसे ऊंचा (Highest) डोमेस्टिक पैकेज 52.50 लाख रुपये सालाना रहा है। एमबीए प्रोग्राम के लिए औसत सैलरी 17.50 लाख रुपये के आसपास रही, जो पिछले साल के मुकाबले काफी बेहतर है। मानव संसाधन (MBA-HR) और बिजनेस एनालिटिक्स (MBA-BA) के छात्रों को भी प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) ने आकर्षक पैकेज पर नियुक्त किया है।

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EMBA: अनुभवी प्रोफेशनल्स के लिए बना मील का पत्थर

एग्जीक्यूटिव एमबीए (EMBA) प्रोग्राम मुख्य रूप से उन लोगों के लिए होता है जिनके पास पहले से काम करने का अनुभव है। इस साल इस प्रोग्राम के छात्र को मिला 1.2 करोड़ का पैकेज यह साबित करता है कि अनुभव के साथ सही डिग्री करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। इंस्टीट्यूट के अनुसार, प्लेसमेंट के इस दौर में मुख्य रूप से आईटी, कंसल्टिंग, ई-कॉमर्स, और बैंकिंग व फाइनेंस (BFSI) क्षेत्रों की दिग्गज कंपनियों ने हिस्सा लिया।

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प्रमुख कंपनियां और भर्ती प्रक्रिया

इस साल आईइएम रांची के कैंपस में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एक्सेंचर, टाटा स्टील, और अमेजन जैसी 150 से अधिक दिग्गज कंपनियां पहुंचीं। भर्ती प्रक्रिया के दौरान छात्रों के न केवल किताबी ज्ञान, बल्कि उनके लीडरशिप स्किल्स और समस्या सुलझाने की क्षमता पर भी विशेष ध्यान दिया गया।

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डायरेक्टर का संदेश और भविष्य की योजनाएं

आईइएम रांची के डायरेक्टर ने इस उपलब्धि पर गर्व जताते हुए कहा कि यह सफलता छात्रों के समर्पण और फैकल्टी के मार्गदर्शन का परिणाम है। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य केवल नौकरी दिलाना नहीं, बल्कि ग्लोबल लेवल के लीडर तैयार करना है। 1.2 करोड़ का पैकेज हमारे शैक्षणिक मानकों की पुष्टि करता है।” संस्थान अब अपने कोर्स को 'इंडस्ट्री 4.0' की जरूरतों के हिसाब से और अधिक अपडेट करने पर विचार कर रहा है, ताकि आने वाले वर्षों में छात्र एआई (AI) और डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों में भी अपनी धाक जमा सकें।

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लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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