आईआईएम में एमबीए वालों की चांदी, 100% समर प्लेसमेंट का रिकॉर्ड, मिला 1.93 लाख महीने का ऑफर
आईआईएम कलकत्ता ने 63वें एमबीए बैच का 100% समर प्लेसमेंट पूरा कर लिया है। 156 कंपनियों ने 475 छात्रों को 546 ऑफर दिए हैं, जिसमें औसत स्टाइपेंड रिकॉर्ड 1.93 लाख रुपये प्रति माह रहा।
देश के टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में शामिल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) कलकत्ता ने अपने दो-वर्षीय एमबीए (MBA) कोर्स के 63वें बैच के लिए 100% समर प्लेसमेंट दर्ज कर इतिहास रच दिया है।
आईआईएम द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस साल छात्रों को मिला औसत मासिक स्टाइपेंड अब तक का हाइएस्ट पर पहुंचकर 1.93 लाख रुपये प्रति माह हो गया है, जबकि मीडियन पैकेज स्टाइपेंड 2 लाख रुपये प्रति माह दर्ज किया गया। छात्रों द्वारा ही आयोजित की गई इस प्लेसमेंट प्रक्रिया में कुल 475 छात्रों ने भाग लिया, जिन्हें 156 दिग्गज कंपनियों से कुल 546 ऑफर प्राप्त हुए।
कंसल्टिंग और फाइनेंस सेक्टर का रहा बोलबाला
इस प्लेसमेंट सीजन में सबसे ज्यादा ऑफर कंसल्टिंग और फाइनेंस सेक्टर की कंपनियों से आए।
कंसल्टिंग सेक्टर: 220 ऑफर (कुल का 40.29%) के साथ कंसल्टिंग सबसे बड़ा भर्ती क्षेत्र बनकर उभरा। इसमें एक्सेंचर स्ट्रैटेजी, बेन एंड कंपनी, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG), मैकिन्से एंड कंपनी, अल्वारारेज एंड मार्सल, कीर्नी और रोलैंड बर्गर जैसी टॉप कंपनियों ने नौकरियां दीं।
फाइनेंस सेक्टर: फाइनेंस क्षेत्र ने 127 ऑफर (23.26%) दिए। इनमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, एसेट मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट फाइनेंस जैसे रोल शामिल थे। इस क्षेत्र में गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, एचएसबीसी, मॉर्गन स्टेनली और यूबीएस जैसी दिग्गजों ने छात्रों को चुना।
जनरल मैनेजमेंट, टेक और 51 नई कंपनियां
कंसल्टिंग और फाइनेंस के अलावा अन्य सेक्टरों में भी भारी भर्ती देखने को मिली।
जनरल मैनेजमेंट और मार्केटिंग: आदित्य बिड़ला ग्रुप, एयरटेल, गोदरेज, हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL), आईटीसी, नेस्ले, प्रॉक्टर एंड गैंबल (P&G) और टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज (TAS) जैसी कंपनियों ने 158 ऑफर (28.94%) दिए।
टेक्नोलॉजी और डिजिटल: एम्जॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेरिकन एक्सप्रेस और सेल्सफोर्स जैसी कंपनियों ने प्रॉडक्ट मैनेजमेंट और टेक रोल्स के लिए हायरिंग की।
इसके अतिरिक्त, इस वर्ष प्लेसमेंट प्रक्रिया में 51 पहली बार भाग लेने वाली कंपनियां भी शामिल हुईं, जिनमें एशियन पेंट्स, लोरियल, मोंडेलेज इंटरनेशनल और यूकेजी प्रमुख थीं।
प्लेसमेंट नतीजों पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए IIM कलकत्ता के निदेशक प्रो. आलोक कुमार राय ने कहा कि ये नतीजे उद्योग जगत का हमारे छात्रों की प्रतिभा और संस्थान के कोर्स पर अटूट विश्वास दिखाते हैं। उन्होंने इसके लिए कॉरपोरेट पार्टनर्स और एलुमनाई नेटवर्क का आभार जताया।
वहीं प्लेसमेंट चेयरपर्सन सुदर्शन कुमार ने पूरी प्रक्रिया को सफलता से आयोजित करने का श्रेय छात्रों की लगन और अनुशासन को दिया। गोल्डमैन सैक्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर और माइक्रोसॉफ्ट जैसी प्रमुख कंपनियों में समर इंटर्नशिप हासिल करने वाले छात्रों ने भी संस्थान के माहौल और सहपाठियों के सहयोग की सराहना की।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स