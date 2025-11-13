IIM Online Courses : ऑनलाइन कोर्स भी कराते हैं आईआईएम संस्थान, कम फीस में घर बैठे मिलता है सर्टिफिकेट

संक्षेप: आईआईएम अहमदाबाद द्वारा वैसे सभी छात्रों के लिए ऑनलाइन कोर्स की घोषणा की गई है, जहां आपको घर बैठे ऑनलाइन कोर्स तो मिलेगा ही, एक मामूली शुल्क पर आईआईएम का सर्टिफिकेट भी प्राप्त होगा।

आईआईएम से कम फीस में कौन कौन से ऑनलाइन कोर्स किए जा सकते हैं, इस सवाल पर करियर एक्सपर्ट का कहना है कि युवाओं के एक बड़े वर्ग का सपना देश के सबसे उत्कृष्ट मैनेजमेंट संस्थान आईआईएम यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में दाखिला लेने का होता है, परंतु बहुत कम छात्रों को कैट प्रवेश जांच परीक्षा के आधार पर दाखिला मिल पाता है। आईआईएम अहमदाबाद द्वारा वैसे सभी छात्रों के लिए ऑनलाइन कोर्स की घोषणा की गई है, जहां आपको घर बैठे ऑनलाइन कोर्स तो मिलेगा ही, एक मामूली शुल्क पर आईआईएम का सर्टिफिकेट भी प्राप्त होगा।

इससे आप यह भी देख सकेंगे कि आईआईएम में किस तरह पढ़ाई होती है। इन कोर्स को बिगनर से लेकर प्रोफेशनल लोगों तक के लिए तैयार किया गया है। इनमें मैनेजमेंट, फाइनेंस, डिजिटल मार्केटिंग, लीडरशिप से लेकर इकोनॉमिक पॉलिसी जैसे अनेक विषय शामिल हैं। विशेष जानकारी के लिए आप वेबसाइट online.iima.ac.in पर लॉगइन करें और वहां ‘Self Paced Courses’विकल्प के अंतर्गत अपना मनपसंद कोर्स चुन लें।

प्रश्न- मैं अभी कॉमर्स से 10+2 कर रही हूं और आगे बीएड इंटिग्रेटेड कोर्स में दाखिला लेना चाहती हूं। कृपया मार्गदर्शन करें। काउंसलर का उत्तर - भारत सरकार की संस्था नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी एनसीटीई द्वारा 10+2 के छात्र-छात्राओं के लिए टीचिंग के इंटीग्रेटेड कोर्स की शुरुआत की गई है, जिसे आईटेप यानी इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम कहा जाता है। जहां एक ओर बीएड में दाखिले के लिए ग्रेजुएशन का होना जरूरी है, वहीं आईटेप में आप 10+2 के बाद ही दाखिला ले सकते हैं।

चार वर्ष की अवधि वाले इस कोर्स को पायलट मोड पर चलाने के लिए अभी देश के कुछ संस्थानों को ही मान्यता दी गई है। इसमें दाखिले के लिए एक विशेष परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसे एनसेट यानी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता है।