Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़IIM Online Courses: IIM institutes also offer online courses certificates available at home low fee
IIM Online Courses : ऑनलाइन कोर्स भी कराते हैं आईआईएम संस्थान, कम फीस में घर बैठे मिलता है सर्टिफिकेट

IIM Online Courses : ऑनलाइन कोर्स भी कराते हैं आईआईएम संस्थान, कम फीस में घर बैठे मिलता है सर्टिफिकेट

संक्षेप: आईआईएम अहमदाबाद द्वारा वैसे सभी छात्रों के लिए ऑनलाइन कोर्स की घोषणा की गई है, जहां आपको घर बैठे ऑनलाइन कोर्स तो मिलेगा ही, एक मामूली शुल्क पर आईआईएम का सर्टिफिकेट भी प्राप्त होगा।

Thu, 13 Nov 2025 06:52 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, आशीष आदर्श, करियर काउंसलर, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

आईआईएम से कम फीस में कौन कौन से ऑनलाइन कोर्स किए जा सकते हैं, इस सवाल पर करियर एक्सपर्ट का कहना है कि युवाओं के एक बड़े वर्ग का सपना देश के सबसे उत्कृष्ट मैनेजमेंट संस्थान आईआईएम यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में दाखिला लेने का होता है, परंतु बहुत कम छात्रों को कैट प्रवेश जांच परीक्षा के आधार पर दाखिला मिल पाता है। आईआईएम अहमदाबाद द्वारा वैसे सभी छात्रों के लिए ऑनलाइन कोर्स की घोषणा की गई है, जहां आपको घर बैठे ऑनलाइन कोर्स तो मिलेगा ही, एक मामूली शुल्क पर आईआईएम का सर्टिफिकेट भी प्राप्त होगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इससे आप यह भी देख सकेंगे कि आईआईएम में किस तरह पढ़ाई होती है। इन कोर्स को बिगनर से लेकर प्रोफेशनल लोगों तक के लिए तैयार किया गया है। इनमें मैनेजमेंट, फाइनेंस, डिजिटल मार्केटिंग, लीडरशिप से लेकर इकोनॉमिक पॉलिसी जैसे अनेक विषय शामिल हैं। विशेष जानकारी के लिए आप वेबसाइट online.iima.ac.in पर लॉगइन करें और वहां ‘Self Paced Courses’विकल्प के अंतर्गत अपना मनपसंद कोर्स चुन लें।

प्रश्न- मैं अभी कॉमर्स से 10+2 कर रही हूं और आगे बीएड इंटिग्रेटेड कोर्स में दाखिला लेना चाहती हूं। कृपया मार्गदर्शन करें।

काउंसलर का उत्तर - भारत सरकार की संस्था नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी एनसीटीई द्वारा 10+2 के छात्र-छात्राओं के लिए टीचिंग के इंटीग्रेटेड कोर्स की शुरुआत की गई है, जिसे आईटेप यानी इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम कहा जाता है। जहां एक ओर बीएड में दाखिले के लिए ग्रेजुएशन का होना जरूरी है, वहीं आईटेप में आप 10+2 के बाद ही दाखिला ले सकते हैं।

चार वर्ष की अवधि वाले इस कोर्स को पायलट मोड पर चलाने के लिए अभी देश के कुछ संस्थानों को ही मान्यता दी गई है। इसमें दाखिले के लिए एक विशेष परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसे एनसेट यानी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता है।

इसके लिए फरवरी-मार्च में ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाते हैं, जिसके बाद अप्रैल माह में परीक्षा आयोजित की जाती है। जिन विषयों को इस परीक्षा में शामिल किया जाता है, उनमें सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी शामिल हैं। बाजार में इससे संबंधित पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र उपलब्ध हैं, जिनके आधार पर आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट exams.nta.ac.in पर नजर बनाए रखें।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
Iim
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।