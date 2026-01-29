IIM : आईआईएम में शुरू होगा 4 साल का AI बेस्ड यूजी कोर्स, 12वीं पास को JEE एडवांस्ड से मिलेगा दाखिला

संक्षेप: भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ (आईआईएमएल) अब यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्स भी कराएगा। आईआईएम लखनऊ में 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसमें मैनेजमेंट स्टडीज को एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के साथ जोड़ा जाएगा।

देश के टॉप मैनेजरों को तैयार करने वाला भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ (आईआईएमएल) अब यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्स भी कराएगा। मैनेजरों को गढ़ने के चार दशक बाद आईआईएम लखनऊ बड़े शैक्षणिक बदलाव की तैयारी में है। संस्थान को बने 41 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अब ये यूजी कोर्स ऑफर करने जा रहा है। आईआईएम लखनऊ में 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसमें मैनेजमेंट स्टडीज को एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के साथ जोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि भारत सरकार की मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट रैंकिंग में अहमदाबाद, बेंगलुरु और कोझिकोड के बाद आईआईएम लखनऊ चौथे स्थान पर है।

परंपरागत रूप से मैनेजमेंट में अपने प्रमुख दो वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम ( पीजीपी ) के लिए जाना जाने वाला आईआईएमएल निदेशक प्रो. एम.पी. गुप्ता के नेतृत्व में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), लखनऊ के संपर्क में है, ताकि यह समझा जा सके कि वहां स्नातक कोर्स कैसे संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि मैनेजमेंट फैकल्टी को एआई के क्षेत्र में कैसे ट्रेंड किया जा सकता है।

12वीं पास को मिलेगा दाखिला संस्थान के एक वरिष्ठ प्रोफेसर ने फोन पर नाम न बताने की शर्त पर कहा, 'हमने मैनेजमेंट और एआई को मिलाकर एक चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम तैयार करने की योजना बनाई है। आईआईएमएल 10+2 पास छात्रों के लिए अपने द्वार खोलेगा और उन्हें इस कोर्स में प्रवेश दिया जाएगा। कार्यक्रम का खाका तैयार है। हमारे निदेशक प्रो. एम.पी. गुप्ता जल्द ही संभवतः अगले महीने, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद इसका विवरण प्रेस के सामने रखा जाएगा।'

इनोवेटिव होगा कोर्स उन्होंने आगे कहा, 'इस पाठ्यक्रम को आईआईएमएल के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट से मंजूरी मिल चुकी है। मौजूदा विश्वविद्यालयों में अधिकांश स्नातक प्रबंधन कार्यक्रम बहुत अधिक थ्योरिटिकल होते हैं। हम एआई को चार वर्षीय प्रबंधन कार्यक्रम में शामिल कर इसे अधिक इनोवेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं।'

जेईई एडवांस्ड पास कर सकेंगे रास्ते इस कदम के पीछे की वजह बताते हुए प्रोफेसर ने कहा, 'हमारा मानना है कि मैनेजमेंट शिक्षा से निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होनी चाहिए और छात्रों को थ्योरी का प्रैक्टिकल उपयोग सीखना चाहिए। इसी सोच के तहत हमने चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। हम उन छात्रों को प्रवेश देने की योजना बना रहे हैं जिन्होंने जेईई एडवांस्ड पास किया हो।'

एग्जिट ऑप्शन भी मिलेगा तीन वर्ष पूरे होने के बाद छात्रों के पास स्नातक डिग्री के साथ बाहर निकलने (एग्जिट) का विकल्प होगा, और यदि वे चौथा वर्ष पूरा करते हैं तो उन्हें ऑनर्स डिग्री प्रदान की जाएगी।

इससे पहले अन्य आईआईएम करा रहे यूजी कोर्स आईआईएमएल स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला बी-स्कूल नहीं है। सितंबर 2024 में, आईआईएम सिरमौर ने बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ (BMS) नाम से स्नातक कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला आईआईएम बनने का गौरव हासिल किया। 2024 से 2025 के बीच, आईआईएम सिरमौर, आईआईएम संबलपुर और आईआईएम कोझिकोड ने प्रबंधन, सार्वजनिक नीति और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में पूर्णकालिक, आवासीय चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम शुरू किए। वहीं, आईआईएम बेंगलुरु ने डिजिटल बिजनेस और उद्यमिता में तीन वर्षीय ऑनलाइन बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (BBA–DBE) शुरू किया।

2025 में आईआईएम सिरमौर के बीएमएस कार्यक्रम को 120 सीटों के लिए 2,373 आवेदन मिले, जबकि चार वर्षीय कोर्स की फीस 22.73 लाख रुपये रखी गई। प्रवेश प्रक्रिया लिखित परीक्षा, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट (IPMAT) और व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर हुई।

आईआईएम कोझिकोड को भी छात्रों से शानदार प्रतिक्रिया मिली। संस्थान के निदेशक प्रो. देबाशीष चटर्जी ने कहा कि नए बीएमएस कोर्स के लिए प्रतिक्रिया बेहद उत्साहजनक रही, जहां 120 सीटों के लिए 8,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए।

हालांकि, एक प्रोफेसर ने कहा, 'शुरुआत में कुछ शिक्षकों के लिए यह बदलाव थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि उन्होंने पहले कभी स्नातक छात्रों को नहीं पढ़ाया है। लेकिन एक साल के भीतर वे इस स्नातक कार्यक्रम की चुनौतियों के अनुरूप खुद को ढाल लेंगे।'