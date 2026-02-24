Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

IIM Lucknow Placements 2026: आईआईएम लखनऊ का शानदार प्लेसमेंट, छात्रों की बल्ले-बल्ले; मिला 1 करोड़ का सालाना पैकेज

Feb 24, 2026 11:05 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

IIM Lucknow Placements 2026: आईआईएम, लखनऊ (IIM Lucknow) ने अपने 2026 के प्लेसमेंट सत्र के शानदार आंकड़े जारी कर दिए हैं। सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र 'हाईएस्ट पैकेज' रहा है, जो 1 करोड़ रुपये सालाना तक पहुंच गया है।

IIM Lucknow Placements 2026: आईआईएम लखनऊ का शानदार प्लेसमेंट, छात्रों की बल्ले-बल्ले; मिला 1 करोड़ का सालाना पैकेज

IIM Lucknow Placements 2026: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लखनऊ (IIM Lucknow) ने अपने 2026 के प्लेसमेंट सत्र के शानदार आंकड़े जारी कर दिए हैं। इंस्टीट्यूट ने एक बार फिर अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता और कॉरपोरेट जगत में अपनी धाक को साबित किया है। इस वर्ष के प्लेसमेंट के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि छात्रों की मांग न केवल बनी हुई है, बल्कि उनके वेतन पैकेज में भी काफी सुधार हुआ है।

क्या रहे प्लेसमेंट के मुख्य आंकड़े?

इस साल आईआईएम लखनऊ के छात्रों को बेहतरीन ऑफर मिले हैं। सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र 'हाईएस्ट पैकेज' रहा है, जो 1 करोड़ रुपये सालाना तक पहुंच गया है। यदि हम औसत सैलरी की बात करें, तो यह 33.2 लाख रुपये प्रति वर्ष (LPA) रही है। यह आंकड़ा उन छात्रों के लिए काफी उत्साहजनक है जो इस प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट से मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट के अधिकारियों का कहना है कि यह सफलता छात्रों की कड़ी मेहनत और उद्योग जगत के साथ उनके मजबूत जुड़ाव का परिणाम है।

किन क्षेत्रों में मिली नौकरियां?

आईआईएम लखनऊ के इस प्लेसमेंट सीजन में देश-विदेश की कई बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया। इनमें कंसल्टिंग, फाइनेंस, सेल्स और मार्केटिंग, ऑपरेशंस और जनरल मैनेजमेंट जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल रहे। कंसल्टिंग फर्मों ने इस बार भी सबसे अधिक संख्या में नियुक्तियां की हैं। इसके अलावा, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की कंपनियों ने भी छात्रों को लुभावने ऑफर दिए हैं। तकनीकी क्षेत्र की कई जानी-मानी कंपनियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिससे छात्रों को अपने करियर के लिए अनेक विकल्प मिले।

क्या कहना है इंस्टीट्यूट का?

आईआईएम लखनऊ के डायरेक्टर ने छात्रों को इस बड़ी कामयाबी के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूट का निरंतर प्रयास रहता है कि वह छात्रों को केवल किताबी ज्ञान न दे, बल्कि उन्हें कॉरपोरेट जगत की चुनौतियों के लिए भी तैयार करे। उन्होंने कहा, "हमारे छात्रों ने ग्लोबल लेवल पर यह साबित किया है कि वे सबसे कठिन परिस्थितियों में भी नेतृत्व करने में सक्षम हैं।" प्लेसमेंट सेल के शिक्षकों और छात्र प्रतिनिधियों ने भी इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पिछले कई महीनों से कड़ी मेहनत की है।

ये भी पढ़ें:IIM अहमदाबाद प्लेसमेंट 2026: अमेरिकन एक्सप्रेस और गोल्डमैन सैक्स ने दीं नौकरियां
ये भी पढ़ें:IIM-लखनऊ में AI से जुड़े नए कोर्स शुरू होंगे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने की घोषणा

छात्रों के लिए क्या है सीख?

जो छात्र भविष्य में आईआईएम जैसे संस्थानों में प्रवेश लेने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह खबर एक बड़ी प्रेरणा है। यह दिखाता है कि एक प्रतिष्ठित संस्थान से डिग्री हासिल करने के बाद करियर की संभावनाएं कितनी उज्ज्वल हो सकती हैं। प्लेसमेंट के ये आंकड़े न केवल वेतन के नजरिए से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि कंपनियां युवाओं में लीडरशिप और प्रॉब्लम-सॉल्विंग स्किल की तलाश कर रही हैं।

आने वाले समय में आईआईएम लखनऊ अपने कैंपस में और भी कई बड़ी कंपनियों को लाने की योजना बना रहा है, ताकि आने वाले बैच के छात्रों को और बेहतर अवसर मिल सकें। यह प्लेसमेंट सत्र इस बात की गवाही देता है कि सही कौशल और उचित मार्गदर्शन के साथ छात्र सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
Iim Campus Placement Placement Drive
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, Bihar Board Result 2026, CBSE Board Result 2026, UP Board Result 2026 और सरकारी जॉब अपडेट्स हिंदी में पाने के लिए आज ही Live Hindustan App डाउनलोड करें।