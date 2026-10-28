पुश्तैनी कारोबार संभालना है? IIM लखनऊ सिखाएगा बिजनेस बढ़ाने का फॉर्मूला
IIM लखनऊ ने पारिवारिक कारोबार के मालिकों और वारिसों के लिए दो साल का एमबीए शुरू किया है। आवेदन 31 दिसंबर 2026 तक होंगे और कुल फीस 28 लाख रुपये से ज्यादा है।
पीढ़ियों से चली आ रही दुकान की गद्दी पर बैठना आसान है। उसे डुबाए बिना आगे बढ़ाना मुश्किल। अब इसी मुश्किल का इलाज लेकर आया है भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ यानी IIM लखनऊ। संस्थान ने फैमिली बिजनेस में दो साल का MBA शुरू किया है। पापा की फैक्ट्री और दादा की पेढ़ी संभालने वाले अब IIM की बेंच पर बैठकर सीखेंगे कि कारोबार को पेशेवर ढंग से कैसे चलाया जाता है।
किसके लिए है यह कोर्स
टाइम्स नाउ की रिपोर्ट की मानें तो कोर्स पुराने और जमे हुए पारिवारिक कारोबार के मालिकों के लिए है। उनकी अगली पीढ़ी भी इसमें आ सकती है। संस्थान चाहता है कि परिवार के कारोबार कंपनी की तरह चलें और आने वाले दौर के लिए तैयार रहें। पहली क्लास जुलाई 2027 में लगेगी। आवेदन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2026 है। यह पहले चरण की तारीख है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे चरण में 2 अप्रैल 2027 तक मौका रहेगा। आवेदन संस्थान की वेबसाइट iiml.ac.in पर करना होगा।
पढ़ाई में क्या खास
यहां सिर्फ किताबी MBA नहीं पढ़ाया जाएगा। मैनेजमेंट के बुनियादी विषयों के साथ पारिवारिक कारोबार के अपने मसले भी पढ़ाए जाएंगे। इनमें कारोबार की बुनियाद और गवर्नेंस शामिल हैं। बिजनेस बढ़ाने की रणनीति भी है। उत्तराधिकार और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को कमान सौंपने की बारीकियां भी सिखाई जाएंगी। नियम कानून और वेंचर में निवेश जैसे विषय भी पाठ्यक्रम में हैं।
सबसे दिलचस्प हिस्सा है फैमिली बिजनेस लैब। छह ट्राइमेस्टर में कुल छह लैब होंगी। इनमें छात्र अपने ही कारोबार की जांच करेंगे। वे आगे का सपना तय करेंगे और निवेश के रास्ते परखेंगे। यानी क्लास में जो सीखा वह उसी हफ्ते अपनी दुकान या फैक्ट्री पर आजमाया जा सकेगा।
कौन कर सकता है आवेदन
शर्तें साफ हैं। उम्मीदवार के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। CA, CS या ICWA जैसी पेशेवर डिग्री भी चलेगी। दसवीं और बारहवीं के साथ ग्रेजुएशन में कुल 50 फीसदी अंक या बराबर का CGPA चाहिए। 10+2+3 या 10+2+4 के हिसाब से कम से कम 15 साल की औपचारिक पढ़ाई जरूरी है।
असली शर्त कारोबार की है। उम्मीदवार को परिवार के कारोबार का मालिक या वारिस होना चाहिए। उस कारोबार का सालाना टर्नओवर कम से कम 20 करोड़ रुपये होना चाहिए। साथ में GMAT या GRE का वैध स्कोर चाहिए। IIM लखनऊ की अपनी प्रवेश परीक्षा का स्कोर भी मान्य है।
चयन कैसे होगा
पहले परीक्षा के स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग होगी। फिर चुने गए लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहां सिर्फ नंबर नहीं देखे जाएंगे। पैनल यह परखेगा कि उम्मीदवार अपने पारिवारिक कारोबार से कितना जुड़ा है। उसमें नेतृत्व की चाह कितनी है। और क्लास में सीखी बातों को असली कारोबारी हालात में लगाने की समझ कितनी है।
जेब पर कितना असर
फीस भारी है और इसे पहले ही समझ लेना ठीक रहेगा। कोर्स की फीस 25 लाख 30 हजार रुपये है। इस पर टैक्स अलग से लगेगा। इसके बाद आपको एक चीज चुननी होगी। डिसर्टेशन का विकल्प लेने पर 3 लाख रुपये और लगेंगे। तब कुल खर्च 28 लाख 30 हजार रुपये बैठेगा। इसमें विदेश यात्रा शामिल नहीं है।
जो विदेश में जाकर दूसरे देशों के पारिवारिक कारोबार देखना चाहें उनके लिए ग्लोबल इमर्शन का रास्ता है। इसका खर्च करीब 10 लाख रुपये होगा और यह असल लागत के हिसाब से लिया जाएगा। इसे जोड़ने पर कुल रकम करीब 35 लाख 30 हजार रुपये हो जाती है। टैक्स इसमें भी अलग है।
एक और बात ध्यान देने वाली है। यह नॉन रेजिडेंशियल कोर्स है। फीस में रहने और खाने का खर्च शामिल नहीं है। फायदा यह है कि कारोबार चलाने वाले लोग अपना काम पूरी तरह छोड़े बिना पढ़ाई कर सकेंगे।
गौरतलब है कि भारत के बड़े कारोबारों का बड़ा हिस्सा आज भी परिवारों के हाथ में है। लेकिन गद्दी बदलने का वक्त अक्सर घर में तनाव भी लाता है। ऐसे में IIM की यह पहल उन घरों के लिए उम्मीद की तरह है जो विरासत को बचाने के साथ उसे बढ़ाना भी चाहते हैं। जिनके पास योग्यता और कारोबार दोनों हैं उनके पास आवेदन के लिए अब सिर्फ दो महीने बचे हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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