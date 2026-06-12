IIM लखनऊ ने शुरू किए ये 2 नए कोर्स, कौन कर सकता है आवेदन; क्या है करियर स्कोप

यह कोर्स उन छात्रों के लिए है जिन्होंने 12वीं के साथ-साथ जेईई एडवांस्ड परीक्षा क्वालिफाई की है। इस कोर्स की पहली बैच में 60 छात्रों को एडमिशन दिया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2026 है। इच्छुक उम्मीदवार IIM लखनऊ की आधिकारिक वेबसाइट iiml.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) लखनऊ ने 2 नए कोर्स शुरू किए हैं। पहला बैचलर ऑफ साइंस (BS) इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरा बिजनेस एनालिटिक्स प्रोग्राम। यह कोर्स उन छात्रों के लिए है जिन्होंने 12वीं के साथ-साथ जेईई एडवांस्ड परीक्षा क्वालिफाई की है। इस कोर्स की पहली बैच में 60 छात्रों को एडमिशन दिया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2026 है। इच्छुक उम्मीदवार IIM लखनऊ की आधिकारिक वेबसाइट iiml.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

कौन कर सकता है अप्लाई यह प्रोग्राम भारत के उन छात्रों के लिए है जिन्होंने 2025 या 2026 में 10+2 या उसके बराबर परीक्षा फिजिक्स, कमेस्ट्री और मैथमैटिक्स (PCM) विषयों के साथ पास की हो और JEE Advanced क्वालिफाई किया हो। छात्रों का चयन उनके अकादमिक प्रदर्शन और JEE Advanced के स्कोर के आधार पर होगा। वहीं, SC और ST वर्ग के छात्रों को सरकारी नियमों के अनुसार 5% अंकों की छूट दी जाएगी। बता दें कि इस प्रोग्राम की सबसे खास बात यह है कि छात्रों को इसके तहत टेक-एमबीए में जाने और ड्यूल-डिग्री हासिल करने का मौका मिलेगा।

चयनित छात्रों की लिस्ट कब तक होगी जारी बताते चलें कि चयनित छात्रों की पहली सूची 10 जुलाई को जारी की जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो दूसरी सूची 23 जुलाई और तीसरी सूची 3 अगस्त को आएगी। रिपोर्टिंग और रजिस्ट्रेशन 17 अगस्त को होगा और कक्षाएं 18 अगस्त से शुरू होंगी। IIM निदेशक डॉ. एम.पी. गुप्ता ने कहा कि यह कोर्स इंटरमीडिएट पास करने वाले प्रतिभाशाली छात्रों के लिए नए अवसर खोलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि पहली बार किसी IIM में ऐसे मेधावी छात्रों को JEE Advanced के जरिए प्रवेश दिया जा रहा है।

कोर्स की खासियत इस कोर्स के पाठ्यक्रम में अत्याधुनिक तकनीकें शामिल हैं जैसे- डेटा स्ट्रक्चर, डेटा इंजीनियरिंग, बिग डेटा कंप्यूटिंग, एआई फंडामेंटल्स, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, डीप लर्निंग और रिस्पॉन्सिबल एआई।इसके अलावा, छात्रों को IIM लखनऊ की विशेष लैब्स का उपयोग करने का मौका मिलेगा, जिनमें बिजनेस इंटेलीजेंस, कंप्यूटर विजन, डिजिटल ट्रांसफॉरमेशन और सोशल एआई जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

करियर के विकल्प कोर्स पूरा करने के बाद छात्र टेक्नोलॉजी, कंसल्टिंग, वित्तीय सेवाओं, ई-कॉमर्स, हेल्थकेयर और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों में एआई इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, बिजनेस एनालिस्ट और एनालिटिक्स कंसलटेंट जैसे बड़े पदों पर शानदार करियर बना सकेंगे।