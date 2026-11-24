इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 31 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को IIM लखनऊ की आधिकारिक वेबसाइट iiml.ac.in/efpm-application-forms पर जाना होगा।

भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), लखनऊ ने 2027 बैच के एग्जीक्यूटिव फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट (EFPM) में एडमिशन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस प्रोग्राम के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 31 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को IIM लखनऊ की आधिकारिक वेबसाइट iiml.ac.in/efpm-application-forms पर जाना होगा।

यह प्रोग्राम खासतौर पर कामकाजी पेशेवरों और शिक्षण क्षेत्र से जुड़े लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसके तहत मैनेजमेंट के 11 क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करने का मौका मिलेगा। प्रोग्राम का उद्देश्य उम्मीदवारों को मैनेजमेंट रिसर्च, टीचिंग और कंसल्टिंग के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए तैयार करना है। इसके अलावा, उम्मीदवार अकादमिक प्रशिक्षण के जरिए करियर के दूसरे विकल्प भी तलाश सकते हैं।

किन 11 विषयों में मिलेगी विशेषज्ञता? IIM लखनऊ के इस प्रोग्राम में मैनेजमेंट के अलग-अलग क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करने का मौका मिलेगा। इनमें शामिल हैं:

एग्रीबिजनेस मैनेजमेंट (कृषि व्यवसाय प्रबंधन)

बिजनेस कम्युनिकेशन (व्यावसायिक संचार)

बिजनेस सस्टेनेबिलिटी (व्यावसायिक स्थिरता)

डिसीजन साइंसेज (स्टैटिस्टिक्स और ऑपरेशंस रिसर्च)

इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट (अर्थशास्त्र और कारोबारी माहौल)

फाइनेंस एंड अकाउंटिंग (वित्त और लेखांकन)

ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट (मानव संसाधन प्रबंधन)

इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम्स (सूचना प्रौद्योगिकी और सिस्टम)

मार्केटिंग मैनेजमेंट (विपणन प्रबंधन)

ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट (संचालन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन)

स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट (रणनीतिक प्रबंधन)

कौन कर सकता है आवेदन? इस प्रोग्राम में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी।

उम्मीदवार का वर्तमान में फुल टाइम नौकरी करना जरूरी है।

31 मार्च 2027 तक उम्मीदवार के पास कम से कम 7 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए।

31 मार्च 2027 तक उम्मीदवार की उम्र 55 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।

क्या होनी चाहिए शैक्षणिक योग्यता? उम्मीदवारों को इनमें से किसी एक शैक्षणिक योग्यता को पूरा करना होगा:

नॉन-इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन: कम से कम 50 प्रतिशत अंकों या समकक्ष CGPA के साथ ग्रेजुएशन और कम से कम 55 प्रतिशत अंकों या समकक्ष CGPA के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है।

इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन: इंजीनियरिंग में कम से कम 65 प्रतिशत अंक या समकक्ष CGPA के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए।

प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन: CA, ICWA या CS जैसी प्रोफेशनल योग्यता रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कम से कम 55 प्रतिशत कुल अंक होने चाहिए। साथ ही, ग्रेजुएशन में BCom की डिग्री कम से कम 50 प्रतिशत अंकों या समकक्ष CGPA के साथ होनी चाहिए।

SC/ST वर्ग को छूट: SC/ST वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम अंकों की योग्यता में 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।

इनमें से किसी एक परीक्षा का वैध स्कोर जरूरी आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास नीचे दी गई परीक्षाओं में से किसी एक का वैध स्कोर होना चाहिए:

GMAT

GRE

UGC/CSIR/ICAR की JRF या SRF परीक्षा पास की हो।

IIM लखनऊ के नोएडा कैंपस में आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा पास की हो।

GMAT और GRE का स्कोर आवेदन की अंतिम तारीख तक वैध होना चाहिए।

कैसे होगा उम्मीदवारों का चयन? इस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए सबसे पहले उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे। इसके बाद संस्थान की ओर से आवेदनों की जांच की जाएगी और शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।

इंटरव्यू IIM लखनऊ के लखनऊ या नोएडा कैंपस में आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवारों का अंतिम चयन पर्सनल इंटरव्यू के साथ उनके शैक्षणिक रिकॉर्ड और पेशेवर अनुभव के आधार पर किया जाएगा।

कब तक कर सकते हैं आवेदन? IIM लखनऊ के EFPM 2027 बैच के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2026 है। इच्छुक उम्मीदवार संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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