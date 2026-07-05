इस IIM ने किया कमाल, MBA में 66% छात्राएं; नए बैच ने बनाया देश का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
IIM कोझिकोड ने 2026-28 के अपने फ्लैगशिप एमबीए बैच में रिकॉर्ड 66% महिलाओं को शामिल करके एक नया इतिहास रच दिया है।
मैनेजमेंट की दुनिया में अक्सर यह कहा जाता है कि बेहतरीन बिजनेस आइडिया और दमदार फैसले अलग-अलग नजरियों के मिलने से ही पैदा होते हैं। और शायद इसी बात को आईआईएम कोझिकोड ने देश में सबसे बेहतर तरीके से जमीन पर उतारा है। दशकों से देश के टॉप बिजनेस स्कूलों पर ज्यादातर इंजीनियरों और पुरुष छात्रों का ही दबदबा रहा है, लेकिन अब हवा का रुख पूरी तरह से बदल रहा है। भारतीय मैनेजमेंट एजुकेशन के इतिहास में एक ऐसा नया और सुनहरा पन्ना जुड़ा है, जो आने वाले वक्त में कॉर्पोरेट दुनिया के बोर्डरुम की तस्वीर पूरी तरह से बदलकर रख देगा। आईआईएम कोझिकोड ने अपने 2026-28 के नए एमबीए बैच में नए छात्रों का स्वागत किया है, लेकिन इस बार सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात ये है कि फ्लैगशिप प्रोग्राम में 66% दाखिला सिर्फ महिलाओं ने लिया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आधे से ज्यादा क्लासरूम अब छात्राओं से भरा हुआ है, जो कि देश के सभी आईआईएम संस्थानों के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है।
छात्राओं ने पार किया एक नया मुकाम
एक वक्त था जब मैनेजमेंट कोर्सेज में लड़कियों की गिनती उंगलियों पर हो जाती थी, लेकिन आज आईआईएम कोझिकोड ने अपनी इस शानदार पहल से एक ऐसी लंबी लकीर खींच दी है, जिसे पार करना किसी भी दूसरे बिजनेस स्कूल के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। नए एकेडमिक सेशन की शुरुआत के मौके पर संस्थान ने अपने तीन फुल-टाइम एमबीए प्रोग्राम्स में कुल 599 नए टैलेंटेड चेहरों का स्वागत किया। इसके अलावा, रिसर्च और लीडरशिप को बढ़ावा देने के मकसद से 99 रिसर्च स्कॉलर्स ने भी मैनेजमेंट के डॉक्टोरल प्रोग्राम्स में अपना सफर शुरू किया है।
अगर हम आंकड़ों की गहराई में जाएं, तो इस साल के एडमिशन का सबसे रोशन पहलू पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम (PGP) में 66% महिलाओं की भारी-भरकम हिस्सेदारी है। आपको बता दें कि फ्लैगशिप पीजीपी कोर्स में कुल 499 छात्रों ने एडमिशन लिया है, जिनमें से 329 सिर्फ महिलाएं हैं। किसी भी आईआईएम के फ्लैगशिप एमबीए प्रोग्राम में दर्ज किया गया यह अब तक का सबसे बड़ा महिला अनुपात है। यह आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि इस बात का पुख्ता सबूत है कि लड़कियां अब लीडरशिप और बिजनेस मैनेजमेंट के हर मोर्चे पर आगे आकर अपनी जिम्मेदारी संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
लगातार बेहतर होता सफर
ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आईआईएम कोझिकोड ने यह मुकाम रातों-रात या किसी तुक्के से हासिल कर लिया है। जेंडर डायवर्सिटी यानी लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए संस्थान पिछले काफी सालों से एक लंबी और मजबूत रणनीति के तहत काम कर रहा है। आपको याद दिला दें कि साल 2013 में ही यह संस्थान 50% महिला एनरोलमेंट का आंकड़ा पार करने वाला देश का पहला आईआईएम बन गया था। इसके बाद से संस्थान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए साल 2024 के बैच में महिलाओं की संख्या 59% थी, जो अब 2026-28 के बैच में बढ़कर ऐतिहासिक रूप से 66% तक पहुंच गई है।
अगर हम आईआईएम कोझिकोड के सभी तीन फुल-टाइम एमबीए प्रोग्राम्स को मिलाकर देखें, तो कुल स्टूडेंट इंटेक में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 63% हो गई है। यह शानदार आंकड़ा इस संस्थान को दुनिया के उन चुनिंदा और बेहतरीन बिजनेस स्कूलों की कतार में लाकर खड़ा कर देता है, जहां डायवर्सिटी और इंक्लूजन अपने चरम पर है।
अलग-अलग कोर्सेज में क्या हैं आंकड़े?
संस्थान के अलग-अलग प्रोग्राम्स पर नजर डालें तो वहां की स्थिति भी काफी दिलचस्प है -
फ्लैगशिप पीजीपी (PGP): कुल 499 छात्रों में 66% महिलाएं शामिल हैं।
पीजीपी इन लिबरल स्टडीज एंड मैनेजमेंट (PGP-LSM): इस कोर्स में कुल 51 छात्रों ने एडमिशन लिया है, और यहां तो लड़कियों का दबदबा और भी हैरतअंगेज है यानी पूरे 82% छात्राएं।
पीजीपी इन फाइनेंस (PGP-Fin): इस खास फाइनेंस कोर्स में 49 छात्र हैं, जिनमें महिलाओं की हिस्सेदारी 12% है।
इंजीनियरिंग के पुराने दबदबे को भी मिली कड़ी चुनौती
जेंडर डायवर्सिटी के साथ-साथ एक और बड़ा बदलाव जो इस बार साफ तौर पर देखने को मिला है, वो है नॉन-इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आने वाले छात्रों की भारी तादाद। हमेशा से यह माना जाता रहा है कि कैट (CAT) क्रैक करना और आईआईएम में सीट पक्की करना सिर्फ बीटेक करने वालों के ही बस की बात है। लेकिन आईआईएम कोझिकोड ने इस पुराने मिथक को भी पूरी तरह से तोड़ दिया है।
फ्लैगशिप पीजीपी बैच में इस साल 57% छात्र ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग के अलावा दूसरे विषयों की पढ़ाई करके आए हैं। पीजीपी-एलएसएम (PGP-LSM) कोर्स में तो यह आंकड़ा और भी चौंकाने वाला है, जहां बैच के 96% स्टूडेंट्स नॉन-इंजीनियरिंग फील्ड से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा फाइनेंस (PGP-Fin) प्रोग्राम में भी 45% छात्र गैर-इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। अगर तीनों फुल-टाइम कोर्सेज का कुल औसत निकाला जाए, तो संस्थान में अब 59% स्टूडेंट्स नॉन-इंजीनियर्स हैं। यह अपने आप में एक बड़ा शिफ्ट है, जो इस बात की तस्दीक करता है कि अब क्लासरूम में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और ह्यूमैनिटीज के छात्रों की सोच भी बड़ी-बड़ी बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाने में अपना अहम रोल निभाएगी।
रिसर्च और एजुकेशन की दिशा में नए और मजबूत कदम
सिर्फ एमबीए की पढ़ाई तक ही नहीं, आईआईएम कोझिकोड ने अपने रिसर्च इकोसिस्टम को भी इस साल काफी मजबूती दी है। इस साल संस्थान ने 99 डॉक्टोरल स्कॉलर्स को अपने साथ जोड़ा है। रेगुलर डॉक्टोरल प्रोग्राम इन मैनेजमेंट (DPM) में 27 छात्रों को एडमिशन मिला है और सबसे अच्छी बात यह है कि यहां भी 66% महिलाएं शामिल हैं, जो कि इस कोर्स के इतिहास में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा 72 स्कॉलर्स ने एग्जीक्यूटिव डॉक्टोरल प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। इन सबके बीच संस्थान ने एक बेहद खास और नई पहल करते हुए 'डॉक्टोरल प्रोग्राम इन मैनेजमेंट (टीचिंग ट्रैक)' के अपने पहले बैच की भी शुरुआत की है। यह नया कदम खास तौर पर उन लोगों के लिए उठाया गया है, जो भविष्य में एक बेहतरीन मैनेजमेंट शिक्षक और रिसर्चर बनकर एजुकेशन सेक्टर में अपना योगदान देना चाहते हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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